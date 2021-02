Los sindicatos denuncian que “Si las empresas cumplieran la ley, e incrementasen los salarios de las mujeres un 27%, se cerrarían las brechas”

Los sindicatos han presentado sendos informes sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres a partir de datos oficiales desagregados por sexo publicados por el Instituto Nacional de Estadística.

La vicesecretaria general de UGT, Cristina Antoñanzas, ha presentado hoy el informe “Las empresas tienen que cumplir la Ley. La igualdad salarial cerraría las brechas” en el que el sindicato ha analizado la situación de la brecha salarial entre hombres y mujeres a partir de datos oficiales desagregados por sexo publicados por el Instituto Nacional de Estadística.

Mientras la secretaria de Mujeres e Igualdad de CCOO, Elena Blasco Martín, y el secretario general de CCOO, Unai Sordo ha presentado esta mañana en rueda de prensa el informe “Las cuentas claras para romper la brecha salarial”, anticipándose en unos días al Día Internacional de la Igualdad salarial que se celebra el próximo 22 de febrero.

“Las empresas tienen que cumplir la Ley. La igualdad salarial cerraría las brechas”

Cristina Antoñanzas, vicesecretaria general de UGT ha puesto el acento en que “la última brecha salarial, que corresponde a 2018, se sitúa en el 21,41% y es la más baja de los últimos once años, pero a pesar de ese descenso, las mujeres cobran de media al año, 5.726,30 euros menos que los hombres y si el descenso de medio punto en la brecha salarial en 2018 respecto a 2017, se mantuviera constante en el tiempo, se necesitarían 43 años para que la brecha salarial entre sexos desapareciera en España”.

“Los datos”, ha explicado, “muestran que el salario medio anual en 2018 fue de 24.009,12 euros, sin embargo, el salario medio de las mujeres se estableció en 21.011,89 euros y el de los hombres en 26.738,19 euros, una diferencia en euros que como ya hemos mencionado es de 5.726,30 euros al año, en detrimento de las 7.752.600 asalariadas y que asciende a más de 44.394 millones de euros, el 3,69 % del PIB de ese mismo año”, señalo la responsable de Igualdad de UGT.

“Las cuentas claras para romper la brecha salarial”

«La brecha salarial existe, es una injusticia manifiesta, que castiga económicamente a las mujeres por estar expuestas a las discriminaciones y barreras de género que persisten, que castiga a las mujeres en el presente a salarios más bajos y en el futuro a prestaciones y pensiones más bajas», según denunció la secretaria de Mujeres e Igualdad de CCOO.

“En nuestro país, de media general, las mujeres ganan 5.726€ menos que los hombres al año: 21.012 euros las mujeres por 26.738 euros de los hombres. Es decir, el salario medio de las mujeres debe incrementarse un 27% – en el ámbito de la UE la brecha salarial anual es del 24% – para equipararse al salario medio de los hombres”, señaló.

Tanto Elena Blasco como Unai Sordo hicieron hincapié en que la brecha salarial se debe a múltiples factores. “Las mujeres ocupan los empleos temporales, a tiempo parcial, los sectores y los puestos de trabajo con los salarios más bajos”. Es así, y no por casualidad. Como explicó Elena Blasco, la brecha salarial no solo expresa la existencia de diferentes ganancias entre mujeres y hombres, sino que también refleja las barreras todavía existentes que impiden la igualdad laboral. “A nadie se le escapa que la incorporación de las mujeres en el ámbito laboral no se ha realizado en condiciones de igualdad. Por un lado, las opciones laborales de las mujeres se han hecho de una forma incompleta, no alcanza a todas las mujeres ni a todas las actividades productivas, y por otro lado se mantiene los roles de género asignados a las mismas (cuidar, limpiar, atender, alimentar, educar, etc.). A esto se une la falta de conciliación, y corresponsabilidad que afecta de manera directa al desarrollo profesional de las mujeres”, especificó.

Las mujeres perciben los salarios más bajos

Antoñanzas ha manifestado que “el 69,57% de las personas que cobran al mes como máximo 735,90 euros son mujeres y el 95,18% trabajan por ese dinero una jornada a tiempo completo. Más de la mitad de la población asalariada, el 51,92 %, cobra como máximo al mes dos veces el Salario Mínimo Interprofesional, y de ellos, el 55,82 % son mujeres”.

“Además, no hay tramo de edad en el que las mujeres sean reconocidas en sus trabajos económicamente en la misma medida que los hombres. La brecha va aumentando a lo largo de su vida laboral y las mujeres de más de 65 años tienen la más elevada, el 32,86 %, la más elevada”.

“Y, si cruzamos las variables modalidad de jornada y edad, las mujeres más afectadas por diferencias salariales en relación a los hombres son las trabajadoras a tiempo parcial con 45 o más años que están afectadas por una brecha del 26,37%. Las menos perjudicadas, las trabajadoras a tiempo completo con edades comprendidas entre 25 y 34 años, que la brecha salarial se sitúa en el 7,75 %”.

Políticas justas

La secretaria de Mujeres e Igualdad de CCOO puso en valor la realización de informes como el presentado hoy porque “Solo a partir de estos diagnósticos precisos se pueden poner en pie políticas justas, políticas que, en el caso que nos ocupa, han de ir orientadas a la consecución de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. De ahí el esfuerzo que, desde hace años, venimos haciendo en CCOO para presentar este informe de brecha salarial, cuyos resultados son demoledores y muy preocupantes, máxime en el actual escenario de incertidumbre por la pandemia”.

El informe “Cuentas claras para acabar con la brecha salarial”, del que destacó en su intervención las principales conclusiones la secretaria de Mujeres e Igualdad de CCOO, pone de manifiesto que la brecha salarial depende de factores como el tipo de contrato y la jornada.

A mayor presencia de mujeres, más brecha

La vicesecretaria general de UGT ha resaltado que “en los sectores con mayor presencia de mujeres, la brecha salarial es mayor. Más de un millón de mujeres están afectadas por brechas superiores al 30%, perciben de media un tercio menos que sus compañeros hombres”.

“Las brechas que superan el 30% se sitúan en las Actividades administrativas y servicios, donde trabajan más de medio millón de mujeres asalariadas y algo menos de cuatrocientos mil hombres (32,14%). Además, la brecha salarial ha aumentado de forma alarmante en los servicios de la salud y el cuidado de las personas, por el descenso del salario de las mujeres. Pasando de 19,51 % en 2017 al 28,49 % en 2018, ya que, mientras que las trabajadoras han soportado un descenso de 322,57 euros, los hombres han asistido a un aumento de 1.854,48 euros en 2018 en relación al año anterior. Unas ocupaciones fundamentales durante la pandemia”.

Trabajo a tiempo parcial

Para Unai Sordo de CCOO, el trabajo a tiempo parcial, aunque mayoritariamente es involuntario, está relacionado con que las mujeres dedican más tiempo al cuidado de las personas. “Las mujeres ganan menos porque cuidan más a las personas, debido a que no hay

servicios sociales públicos suficientes y de calidad”. “Reducir la brecha salarial precisa de más y mejores servicios de atención y dependencia a las personas para acabar con los roles de género asignados”, explicó.