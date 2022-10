Granados apunta a Esperanza Aguirre e Ignacio González por la financiación ilegal del PP

- Publicidad-

El exsenador del PP, ex consejero en Madrid y antiguo secretario general del partido en la región, Francisco Granados, ha recurrido ante el juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional su procesamiento en la pieza de la financiación ilícita del PP en Madrid, por delito electoral, cohecho y tráfico de influencias, según ha adelantado ‘La Cadena Ser’.

Hace unos días fue la exjefa de prensa de la expresidenta madrileña, Esperanza Aguirre quien había reventado de rabia tras ser procesada en la pieza sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular de Madrid. Señaló a los mandatarios de la Comunidad que fueron exonerados en su recurso. Ahora ha sido el ex secretario general del PP madrileño Francisco Granados quien también ha recurrido su procesamiento y en el documento, apunta directamente a la propia Esperanza Aguirre y a su sucesor, Ignacio González.

Aguirre y González “tenían la competencia” de supervisar la financiación

Según el auto que ha desvelado la SER, quienes “realmente tenían la competencia” y podían “haber tutelado, gestionado o conocido la gestión de Beltrán eran Esperanza Aguirre e Ignacio González”. Sus cargos de presidenta y vicepresidente “ostentaban las facultades en la materia y se encontraban en un plano muy superior” al de Granados.

Por ello, el procesado considera un “contrasentido y contradicción” mantener, por parte del juez, la acusación contra “alguien que orgánicamente carece de potestad y competencia”. Sobre todo cuando Aguirre y González “son los que tienen dicha competencia y realizan dichas funciones, en unión con el administrador electoral”, Beltrán Gutiérrez Moliner. A pesar de ello, tanto la expresidenta como su sucesor han sido exonerados.

Con frases tan significativas como “no soy el artista principal de toda esta copla” o “fui decapitado por Aguirre y González”, Granados recurre ante el juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional su procesamiento en la pieza de la financiación ilícita del PP en Madrid, en el que está acusado de delito electoral, cohecho y tráfico de influencias.

Granados: “Fui decapitado por Aguirre y González”

Según el escrito de 115 páginas al que ha tenido acceso la SER, Francisco Granados afirma que no es “el artista principal de toda esta copla”. Recuerda que fue “decapitado” por Aguirre y González dos meses después de las elecciones de 2011. Lo que a su juicio demuestra que no era “persona de confianza” y que “difícilmente” le hubieran dado a conocer detalles tan comprometedores relativos a la financiación ilícita. Además, para después cesarle “con tanta rapidez, frialdad y alegría”.

En el texto, Granados recuerda que el juez empleó como argumento para exonerar a Aguirre la conversación intervenida de la expresidenta con Francisco González en la que si bien negó que la fundación Fundescam hubiese participado en la financiación ilegal, admitió que pudieron haber sobrepasado el límite electoral en campaña. Para Granados, “denota al menos un conocimiento de esa posibilidad” por parte de Aguirre.

La libreta de Granados

En cambio, a su juicio no existen indicios contra él más allá de su libreta confiscada con supuestas entradas de efectivo. Si no se considera a la libreta como prueba para el empresario que abona el dinero, tampoco debería serlo para quien percibe la cantidad, dice el ex secretario general del PP.

Granados también manifiesta que existe discriminación y vulneración del derecho a defensa. Sobre todo cuando el juez valora como indicio que figura como administrador de la cuenta bancaria electoral del Partido Popular. Desprecia que, también aparecían como administradores de esta cuenta la propia Aguirre y el tesorero José Ignacio Echevarría.

Para Francisco Granados el juez debería considerar prescritos los hechos porque el delito electoral prescribe a los tres años,. Desde 2011 hasta que fue informado de la imputación en diciembre de 2016, transcurrieron cinco.

El desconocimiento de Aguirre no es válido para Granados

Respecto a las acusaciones por cohecho y tráfico de influencias en los trabajos reputacionales en redes sociales elaborados por el conseguidor, Alejandro de Pedro, el ex secretario general del PP, Granados denuncia de nuevo discriminación. Se le pretende “involucrar forzosamente” en el procedimiento. “Basándose en meras suposiciones e insinuaciones”, porque solo fue beneficiado con un informe reputacional.

Mientras que Aguirre, González o Lucía Figar recibieron “innumerables trabajos entre 2011 y 2014”. Según su escrito, en todo el procedimiento no hay un solo indicio de que supiera cómo y de qué forma eran abonados esos informes. Se pregunta “por qué el argumento del desconocimiento” sobre los pagos utilizado para exonerar a Aguirre o González. “No es válido para Granados”, según el auto publicado por ‘La Cadena SER’.

Aguirre financió con dinero negro las elecciones en 2011

Según la investigación judicial, el PP de Madrid se financió de forma ilegal en todo el periodo investigado. En las elecciones autonómicas de 2007 y 2011, como en las generales de 2008. García-Castellón solo ha propuesto juzgar la campaña de 2011 por considerar prescritas el resto.

En aquel año 2011, el PP de Madrid declaró ante la Cámara de Cuentas un gasto electoral de 2.9 millones de euros. En realidad ascendió a los 6.8 millones, casi 4 millones en negro más con los que Esperanza Aguirre compareció dopada a aquellos comicios.