El inspector Morocho declaró ante el juez cómo pidieron dejar a Rajoy fuera de Gürtel

Fueron casi tres horas lo que duró la declaración del inspector Manuel Morocho, en las que contó cómo le pidieron dejar fuera de la Gürtel al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.

Ayer el magistrado Manuel García-Castellón citó al ex jefe de la UDEF, José Luis Olivera para que declare como investigado el próximo 28 de junio.

Hoy salen a la luz las grabaciones de aquel testimonio. En las grabaciones se puede oír cómo “el Partido Popular maniobró para que no incluyera el nombre de Mariano Rajoy en sus informes sobre la trama Gürtel y, sobre todo, cómo intentaron comprar su silencio ofreciéndole jugosos puestos en embajadas, todo bajo la supervisión del entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz”.

Comprar su silencio

Según el testimonio de Morocho, quien era el encargado de dirigir la investigación de la trama Gürtel, Olivera le presionó para que se apartase de sus pesquisas sobre la ‘caja B’ del PP, ofreciéndole diferentes destinos.

En su declaración, Morocho contó los ardides para tratar de modificar sus informes para que no señalaran a dirigentes del PP. Destacó incluso, los intentos de sobornarlo con su traslado a destinos mejor dotados económicamente, según fuentes jurídicas.

Manuel García-Castellón que investiga ‘operación Kitchen’ pudo oír como Morocho explicó que: “a mí se me conminó a que no pusiera en el cuerpo del informe ningún nombre de responsables políticos. Concretamente se me expresó el nombre de Mariano Rajoy, no querían que apareciera en el cuerpo del informe su mención”, afirmó sobre el expresidente del Gobierno.

Llegaron incluso a ofrecerle “compras de ropa, en fin, que se transcribieron literalmente sin más”.

A preguntas del juez, el inspector Morocho relata cómo superaba la reticencias, incluso la censura a la que le sometían sus mandos directos en la UDEF, que le requerían a no meter en sus informes al juez Ruz, “los nombres de los políticos del Partido Popular que como Rajoy” y que “de manera indiciaria, figuraban como receptores de esos fondos en negro”.

Morocho se puede oír en la grabación que dice: “le tenía que decir al juez esto es lo que me han obligado a quitar y esta es mi percepción”, o esto “no lo he puesto en el cuerpo del informe y lo he tenido que poner en el anexo porque me impedían ponerlo. Entonces”, continúa Morocho, “el juez tenía conocimiento subrepticio de aquello que yo no podía aflorar en el cuerpo del informe”.

Sueldos altos

También declaró cómo le ofrecieron destinos fuera de España con sueldos altos. “Seis mil euros al mes, más o menos”, a lo que él se negó: “Yo le digo que, bueno, que estamos con mucho trabajo, con las comisiones rogatorias de Suiza, y que no voy a ir”.

Fue entonces cuando el recién imputado José Luis Olivera, jefe de la UDEF, le dice textualmente que “dónde quieres irte, a una embajada, a cuál, a Pekín”.

En ese momento, se puede oír a Morocho en las grabaciones, El inspector Morocho llegó a desvelar que el propio Olivera recibió una llamada a su teléfono, que éste identificó como “el ministro Jorge Fernández Díaz”. “Estoy con él”, le dijo por teléfono antes de colgar y decir a Morocho, “ves, me llama el ministro”, indicios que han llevado al juez Manuel García Castellón a imputar a Olivera.

Morocho narró ante el juez “amenazas y presiones de sus superiores para no citar en sus informes de la Kitchen a Rajoy, Arenas, Cospedal, su marido Ignacio López del Hierro o Ana Mato”. Todo ello “para descartar que hubiera caja b en el PP”, según han informado fuentes judiciales.

“Me deja usted un panorama desolador”

Manuel Morocho Tapia, reveló durante su declaración que la Kitchen “se conducía como la mafia italiana”, según fuentes de la investigación presentes en el interrogatorio. Incluso el propio juez llegó a afirmar: “Me deja usted un panorama desolador”.

“Estas honestidad me cuesta mucho mantenerla, la tengo porque tengo confianza en magistrados y el Ministerio Fiscal y tengo un grupo de policías que confían en mí y hemos trabajado en condiciones penosas”, le contestó Morocho.

La declaración de Morocho, que seguirá su comparecencia este viernes, se produce en el marco de la conocida como ‘operación Kitchen’, la investigación por parte del juez del caso Villarejo sobre si el Partido Popular puso en marcha un operativo para intentar destruir pruebas que incriminasen a la formación conservadora en casos como Gürtel.

También han sido imputados en las últimas semanas la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y su marido Ignacio López del Hierro, acusado de ser el enlace con el comisario jubilado José Villarejo para encargarle este tipo de trabajos.