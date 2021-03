UGT y CCOO exigen al Gobierno que derogue las reformas laborales y no se haga corresponsable de las políticas del PP.

Ambos sindicatos celebraron más de 50 concentraciones frente las Delegaciones de Gobierno de todas las provincias de todo el país, excepto en Madrid, bajo el lema #AhoraSíToca con el objetivo de exigir al Ejecutivo que cumpla con los compromisos contenidos en su programa electoral imprescindibles para salir de la crisis

Los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo centraron sus reivindicaciones en tres pilares fundamentales: el aumento del SMI, la derogación de la reforma laboral y la derogación de la reforma de las pensiones de 2013, cuestiones que preocupan y afectan directamente a la ciudadanía, y seguirán movilizándose los días 11 de cada mes cumpliendo con todos los protocolos de seguridad frente al Covid, hasta que el Ejecutivo cumpla con la agenda de reformas sociales comprometidas y ponga en primer lugar a las personas.

El secretario General de UGT, Pepe Álvarez, que participó en la concentración celebrada en la Plaza de Zocodover, en Toledo, destacó que “para salir de esta crisis no hay otra alternativa más que avanzar en el programa reformista que se aprobó en su momento. La ciudadanía tiene que ser realmente consciente de que a los trabajadores nunca se nos ha regalado nada y solo será posible que se cumpla este programa reformista y se quiten las losas que pesan sobre los trabajadores y las trabajadoras y sobre nuestros derechos si somos capaces de combinar la movilización con la negociación”.

“Más allá de las coyunturas políticas y los momentos que vivamos nosotros vamos a continuar firmes para conseguir los objetivos que tenemos como organizaciones sindicales y que tienen la mayoría de los trabajadores y las trabajadoras de este país, porque hay que derogar las reformas laborales y esto va a ser una reivindicación constante. Más allá de que se forme una mesa de diálogo con la patronal en la que podamos avanzar o que la derogación sea parcial durante un tiempo, esta situación de precariedad laboral, de miseria, de contratos por horas… tiene que acabar en nuestro país” ha señalado, “Además, hay que devolver a la negociación colectiva toda su plenitud, por lo tanto, la ultraactividad tiene que ser una realidad y si no nos movilizamos no se va a recuperar”, ha señaló Pepe Álvarez.

El secretario general de CCOO comenzó su intervención con un mensaje de solidaridad y recuerdo al pueblo de Madrid, a las víctimas y sus familias, cuando se cumplen 17 años del atentado terrorista en los trenes de Atocha.

En su discurso, Sordo destacó que el Gobierno debe escuchar lo que los sindicatos vuelven a decir hoy en las calles: “España necesita recuperar una agenda social para la normalidad que va a venir en la segunda parte del año, en la medida en que el proceso de vacunación haga que España entre en una fase distinta, con un proceso de recuperación económica que va a ser intenso”.

Cómo sea esa recuperación es algo que “no está escrito”, y advertió Sordo, que ha lamentado que este momento para la recuperación llegue “cuando siguen estando vigentes todos los recorte y todas las reformas para bajar los salarios que impulsó el Partido Popular”. “Tenemos que conseguir que el sistema de pensiones sea un sistema suficiente y para ello no hay ninguna necesidad de recortar las pensiones. En general, las pensiones en nuestro país son pensiones bajas y no hay por qué ir a un proceso de recortes y menos aún, a un sistema privado para complementarlas. Y el SMI debe aumentarse y seguir en la senda para llegar al 60% del salario medio de España en 2023 y para ello este año no se puede dejar en blanco. No hay ningún país europeo que lo haya hecho” ha añadió el líder de CCOO.

Pepe Álvarez recordó que “es verdad que en esta crisis el Gobierno ha trabajado duro y se han puesto más recursos que nunca, pero se ha demostrado insuficiente: Hay mucha gente que tiene que hacer cola para conseguir algo de comida y nuestro sistema sanitario está absolutamente colapsado, un colapso que debe ser solucionado porque además de la pandemia, hay muchas enfermedades que no se están atendiendo”.

Además, para el líder de UGT de en las concentraciones, la ciudadanía ha podido participar en esta movilización a través de las redes sociales con videos, infografías y mensajes bajo el lema #AhoraSíToca, en los que se ha reclamado impulsar las medidas necesarias para que nadie se quede atrás.

Preocupación por la situación política

El secretario General de UGT mostró su preocupación por la situación política y admitió que “hacemos estas movilizaciones hoy con muy pocas posibilidades de que tengan eco porque la bomba política que estalló ayer se lo está comiendo todo”.

Con respecto a lo sucedido el miercoles, con la bufonada de Ayuso, Álvarez ha subrayado que “hay que tener cuidado con los argumentos que se utilizan porque este país es un país que tiene un sistema parlamentario y nuestra democracia es parlamentaria no presidencialista de manera que mientras los parlamentos puedan encontrar solución y vías para continuar gobernando no es necesario convocar elecciones anticipadas”.

“Creo que hay que dar pie a discutir las cosas que preocupan a la gente, lo que la gente quiere es que le resuelvan sus problemas en Madrid, en Murcia, en Castilla y León y en cualquier parte. Eso es lo que hay que atender de manera prioritaria”.

Unai Sordo señaló al Ejecutivo de Pedro Sánchez que el país necesita “repartir la riqueza cambiando las reformas de la pobreza que hizo el Partido Popular, lo necesitamos por justicia social y por eficacia económica”. CCOO tiende la mano de nuevo junto a UGT, “con voluntad de negociación”, pero hay que abrir el diálogo ya, “no es el momento de demorar las mesas de negociación, ese es el emplazamiento que hacemos desde Toledo al Gobierno de España”.

Acuerdo sobre riders

Preguntado por el acuerdo sobre riders, Pepe Álvarez ha manifestó que “el sindicato no va a renunciar a ninguna de las iniciativas y propuestas que hemos realizado como el control de los algoritmos, el registro de plataformas o la extensión de lo acordado a todas las plataformas digitales, pero hay que hacer una valoración positiva de la ley porque es un paso adelante en un tema que es muy complejo y hay que poner en valor que se haga conjuntamente con la patronal porque nos dará fuerza para continuar avanzando”.