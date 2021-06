- Publicidad-

Las medidas que se están tomando desde el Gobierno para responder a la pandemia COVID-19 determinarán el presente y futuro del planeta del futuro. La sostenibilidad tras la pandemia pasa, necesariamente, por una Recuperación Verde.

Es importante que seamos conscientes, no solo los políticos, sino también los ciudadanos, de que las nuevas tecnologías son necesarias para impulsar la sostenibilidad.

Sostenibilidad tras la pandemia

La pandemia hizo que el mundo se parara y se produjera un frenazo del ritmo de producción y movimiento al que estábamos acostumbrados. El planeta ha estado sufriendo un profundo stress y debía frenarse. Sin embargo, el que sí ha seguido avanzando es el cambio climático. Debemos ser consecuentes en que para combatir el cambio climático y la crisis tras la Covid-19 requiere de una sostenibilidad tras la pandemia, que sea verde y que avance hacia una economía circular, que debe ser social y verde.

Gases de efecto invernadero

Según el informe United in Science, las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera registran niveles sin precedentes y no dejan de aumentar por encima de las 410 partes por millón durante la primera mitad de 2020. Tras una reducción transitoria fruto de las medidas de confinamiento y la ralentización económica, con disminuciones hasta un 17% con respecto al 2019, las emisiones están retomando su senda previa a la pandemia. La Organización Meteorológica Mundial estima que la reducción a final de año no superará un 7%.

Hay una efecto de oportunidad perdida para haber parado el efecto invernadero y haber luchado contra el cambio climático. Ahora nos encontramos inmersos en tres crisis. Sin embargo, para una sostenibilidad tras la pandemia, debemos apostar por una reconstrucción de la economía que reconcilie nuestra salud con la del planeta.

Recuperación Verde

Estas apuesta es lo que se llama la Recuperación Verde. Los gobiernos invertirán más de 10 billones de dólares americanos para reactivar sus economías durante los próximos años. La Comisión Europea ha puesto sobre la mesa hasta 750.000 millones de euros, en lo que se llama el plan de recuperación o NextGenerationEU.

Estos paquetes de estímulo masivos representan una oportunidad única para lograr una recuperación económica justa y resiliente, que evite el cambio climático.

Green Deal o Pacto Verde de la UE

El 11 de diciembre de 2019, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, presentó el Green Deal o Pacto Verde de la UE, la hoja de ruta para una salida sostenible tras la pandemia de la economía de la Unión Europea.

Un movimiento europeo impulsó un compromiso para promover una recuperación enfocada en la sostenibilidad. Como recoge el manifiesto de esta iniciativa, se aboga por “la movilización de paquetes de inversión verde, para preparar nuestras economías para el mundo de mañana”.

Se trata de un plan para luchar contra el cambio climático con 50 medidas de acción y un gran objetivo final: que Europa alcance la neutralidad en carbono en el año 2050, desligando el crecimiento económico del uso de recursos del planeta, y reducir las emisiones hasta al menos 55% en los próximos 10 años. El objetivo fijado anteriormente era de un 40%.

Para llevarlo a cabo, se propuso una Ley Europea del Clima que ayudará a convertir el acuerdo político en una obligación legal.

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Pero la Recuperación Verde ha traspasado las fronteras. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha lanzado una potente campaña como la iniciativa del Secretario General de la ONU António Guterres, que demanda alinear los programas de estímulo económico con los objetivos climáticos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha prometido medidas de estabilidad fiscal, monetaria y financiera para facilitar un rápido retorno, a través de la Recuperación Verde, a un crecimiento fuerte, sostenible, equilibrado e inclusivo.

El camino hacia la nueva normalidad es la Recuperación Verde

No volveremos a la normalidad, o a la que estábamos acostumbrados antes de la pandemia de la COVID-19. Es el momento de invertir en un crecimiento resiliente y con bajas emisiones de carbono. Como afirma Angel Gurría, Secretario General de la OCDE , debemos alinear los paquetes de estímulo con políticas ambiciosas que aborden el cambio climático, el daño ambiental y las desigualdades sociales. La senda hacia esa nueva normalidad tras la pandemia debe pasar por la Recuperación Verde y la apuesta clara por el desarrollo sostenible.

Las energías renovables en la Recuperación Verde

Estudios, como el publicado por Agencia Internacional de Energía Renovable, son concluyentes. La recuperación verde puede cumplir con los objetivos económicos y climáticos y generar más empleo. Según el informe, invertir en energía renovable generaría ganancias globales en el PIB de 98 billones de dólares, lo que cuadruplicaría el número de empleos en el sector. Se pasaría de 42 millones en los próximos 30 años, y mejoraría de manera considerable los indicadores globales de salud y bienestar.

También reduciría las emisiones de dióxido de carbono de la industria energética en un 70% para 2050 al reemplazar los combustibles fósiles.

“Movilizar la inversión privada hacia proyectos que apoyen una economía descarbonizada, sostenible y resiliente”

Inversión en infraestructura sostenible

La inversión en infraestructura sostenible es una oportunidad para la Recuperación Verde. El 60% de la infraestructura urbana que se necesitará para 2030 aún no se ha construido.

La OCDE calcula que, hasta esa fecha, se necesitarán alrededor de 6,3 billones de dólares de inversión anual en infraestructura relacionada con la energía, el transporte, el agua y las telecomunicaciones para sustentar el crecimiento y aumentar el bienestar de la ciudadanía.

Entorno construido

Para ello hay que ver más allá de las tipologías físicas de la infraestructura, lo que se denomina “entorno construido”, para ver su complemento con el entorno natural y social.

Un estudio de la Universidad de Oxford revela que por cada millón de dólar invertido en eficiencia energética, se genera 7.72 empleos a tiempo completo, comparado con los 2,65 empleos asociados a inversiones en combustibles fósiles.

Si esa inversión fuese un 10% mayor, las nuevas infraestructuras podrían construirse de acuerdo a los criterios climáticos que necesitamos para conseguir limitar el aumento de las temperaturas a 1,5 ° C.

Invertir en sostenibilidad tras la pandemia

La fiscalidad medioambiental será importante en la Recuperación Verde, ya que recauda fondos para inversiones ecológicas y al mismo tiempo desincentiva las actividades nocivas para la naturaleza.

Una reforma del sistema fiscal debería apoyar activamente a los sectores verdes, mientras que los contaminadores deberían asumir el costo del daño ambiental.

Para conseguir una Recuperación Verde es necesario movilizar la inversión privada hacia proyectos que apoyen una economía descarbonizada, sostenible y resiliente. Los gobiernos deben proporcionar definiciones más precisas y coherentes de qué inversiones son “verdes” e incentivar al sector financiero a que el capital fluya hacia las que realmente respondan a las necesidades de la agenda sostenible.

Se debe aumentar la confianza en las inversiones verdes y en que éstas cumplan con unos criterios alineados con el Pacto Verde Europeo y los compromisos bajo el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

Salir de una crisis debe ser un oportunidad para tener un planeta mejor y más sostenible. La Recuperación Verde debe ser el camino para mitigar los efectos del cambio climático y construir una nueva normalidad más sostenible tras la pandemia.