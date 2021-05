La vicepresidenta primera del Gobierno se ha sumado a favor de suspender las patentes de las vacunas frente al Covid-19 y liberarlas temporalmente con el propósito de aumentar la inmunización a nivel mundial. Todo ello, un día después de que el presidente de los Estados Unidos anunciara su apoyo. La Unión Europea se ha mostrado dispuesta a discutir.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha reconocido que “le alegra mucho la posición de la administración de Joe Biden” en relación con las patentes. “Necesitamos colchones para las zonas más frágiles de la sociedad”.

En declaraciones realizadas a Onda Cero, Calvo ha destacado “que esta situación de pandemia requieren una respuesta de esta naturaleza”.

La vicepresidenta ha defendido que “el presidente Sánchez lo puso encima de la mesa”, durante la reciente Cumbre Iberoamericana celebrada en Andorra. Sánchez anunció que “España está dispuesta a impulsar esta discusión para analizar las opciones que nos permitan avanzar de la manera más eficaz y equitativa posible en la lucha contra la Covid-19”.

A juicio de Carmen Calvo, “la expresión ‘o nos salvamos todos o no se salva ninguno’ es literalmente verdad”. También ha destacó “vivimos en un mundo donde todos nos movemos para todos sitios, si no estamos vacunados todos, esto no acaba de arrancar”. Y ha defendido que” lo anunciado por la administración Biden se trata de una gran posición política que el mundo necesita”.

También se han sumado otras voces a favor de la exención de los derechos de propiedad intelectual en las vacunas frente al Covid-19, dentro del Gobierno de coalición, como Yolanda Díaz, vicepresidenta tercera del Gobierno, quien a través de un mensaje en su perfil de Twitter ha expresado que “en un momento excepcional hay que tomar medidas excepcionales”. Así, ha instado a las sociedades democráticas a “empujar este cambio global”.

En un momento excepcional hay que tomar medidas excepcionales. La pandemia nos ha enseñado que o nos salvamos todas, o no se salva nadie.



Las sociedades democráticas debemos empujar este cambio global. https://t.co/wIWJZiPgy5 — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) May 5, 2021

Este apoyo de España a debatir la eliminación de las patentes de las vacunas ha ido incrementando con el tiempo. Hace tan solo dos meses se rechazó esta propuesta. Fue la ministra de Sanidad, Carolina Darias, quien resalto que España “no es partidaria de reformar el sistema de patentes”, tras una propuesta planteada por Unidas Podemos en la Comisión de Sanidad del Congreso.

Ximo Puig, presidente de la Generalitat Valenciana ha apremiado este jueves a la Unión Europea a emprender el apoyo a esta medida. En un discurso telemático realizado ante el Comité de Regiones ha advertido que “ni la burocracia ni el interés de las grandes farmacéuticas pueden ser un obstáculo”.

MÁS DE 100 PAÍSES

La Administración del presidente Joe Biden, en otro giro a la política estadounidense, ha anunciado este miércoles que apoyará en la Organización Mundial del Comercio (OMC) la suspensión temporal de las patentes de las vacunas contra el coronavirus mientras dure la pandemia.

La OMS celebra el apoyo de Biden a una suspensión de patentes de las vacunas

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, celebró hoy el apoyo expreso del presidente estadounidense, Joe Biden, a una suspensión de las patentes de las vacunas contra el coronavirus, algo que consideró «clave en la lucha contra la covid-19».

MSF aplaude la decisión de EEUU de renunciar a la propiedad intelectual de las vacunas COVID-19

Médicos Sin Fronteras (MSF) celebra la decisión de la Administración Biden-Harris de apoyar la renuncia a la protección de la propiedad intelectual de las vacunas contra la COVID-19. De este modo, se incrementará el acceso a estas herramientas médicas vitales en un momento en el que la pandemia sigue haciendo estragos en todo el mundo.

Muchos de los países de bajos ingresos en los que trabaja MSF solo han recibido el 0,3% del suministro mundial de vacunas contra el coronavirus, mientras que Estados Unidos ha conseguido suficientes dosis para proteger a toda su población y aún le quedan más de 500 millones de vacunas sobrantes.