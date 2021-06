El Repaso del 7 de junio: a juicio el falso síndrome de alienación parental, el gobierno alternativo del PSC, los indultos, elecciones en América latina y los GAL

- Publicidad-

Como cada día, en El Repaso analizamos la actualidad más destacada con nuestros seguidores.

En la emisión de hoy hemos analizado la portada de los diferentes diarios de prensa, y hemos repasado las noticias de mayor actualidad. El video puedes verlo pulsando aquí.

La compra del Banco Popular, una operación «diabólica»

En Diario16.com, como cada día, ofrecemos información en exclusiva sobre el Caso del Banco Popular. Hoy, Manuel Dominguez aborda la compra de esta entidad por parte del Banco Santander en una «operación diabólica».

En esta pieza Dominguez analiza en profundidad las irregularidades que anularán la resolución del Banco Popular.

La imputación de Cospedal no conlleva apertura de expediente en el PP

Foto: Flickr Partido Popular

El Partido Popular, asediado por sus casos de corrupción, sigue tratando de cubrir un tupido velo sobre las recientes imputaciones. Concretamente, la de Maria Dolores de Cospedal y su marido, en el caso que investiga la trama Kitchen.

Para Pablo Casado esta imputación no debe tener consecuencias en la línea prometida por el partido para otros casos, y no le supondrá apertura de expediente por considerar que no ocupa ahora mismo cargo público alguno.

En esta pieza de José Antonio Gómez se detalla la situación de Pablo Casado, acorralado por su pasado.

Precisamente hemos analizado también la información que hoy adelantaba la Cadena Ser sobre la sentencia en la que se confirmará la financiación en b del Partido Popular y el pago de su sede con dinero opaco.

Comienza el juicio al falso síndrome de alienación parental

Irune Costumero denunció al diputado Sergio Murillo por quitarle a su hija

Un asunto que llevamos trabajando desde Diario16 años es el del juicio que comienza hoy sobre la retirada de la custodia a Irune, una madre que está peleando ante las supuestas irregularidades cometidas por distintos funcionarios que terminaron retirándole la custodia de su hija bajo la aplicación de un falso síndrome llamado «Alienación Parental».

María José Pintor aborda hoy el arranque del juicio donde se juzgará a distintos funcionarios que deberán explicar el por qué de sus decisiones en este asunto donde el trasfondo se ubica en la consideración y aceptación de un síndrome que no está reconocido por ningún experto en la materia y que, además, desde los organismos internacionales han pedido a España que la justicia no lo considere como argumento para retirar la custodia a madres que han denunciado malos tratos.

En la portada de El País puede leerse también un interesante análisis sobre este asunto: «El falso síndrome de Alienación Parental».

En la puerta de los juzgados se ha producido una concentración feminista de apoyo a Irune.

Miquel Iceta anuncia que los indultos se abordarán «antes del verano»

Miquel Iceta recuerda que continúa con la captación de talento.

En una entrevista realizada por Cadena Ser esta mañana al ministro Miquel Iceta se le ha preguntado sobre los indultos que está preparando el Gobierno de España para los presos políticos catalanes. En su respuesta, apuntando a la prudencia, Iceta ha señalado que él piensa que se darán antes de que comience el verano.

Salvador Illa, en plena campaña

Y sin marcharnos lejos de Iceta, aunque ya no esté en la política catalana, hemos abordado en nuestro Repaso de hoy el acto que tuvo lugar ayer domingo, en la Plaza de Cataluña en Barcelona, donde se llevó a cabo un acto simbólico en el que el PSC anunciaba la creación de un «Gobierno Alternativo». Con foto del president alternativo (Salvador Illa) y de sus 15 consejeros. Se trata de anunciar un trabajo de oposición como si de un gobierno en la sombra se tratase. El conflicto viene al abordarse la forma en que se ha querido presentar, y las críticas se han puesto sobre la mesa al considerar que esta actitud está faltando el respeto de los electores, del Govern y de la legalidad vigente.

Oriol Junqueras, a favor de los indultos

Según ha publicado el diario Ara esta mañana, mediante una carta escrita por el dirigente de ERC, Oriol Junqueras, éste habría manifestado estar de acuerdo con los indultos señalando que «hay gestos que pueden aliviar el conflicto».

Considera Junqueras que la amnistía sigue siendo su prioridad. Pero también defiende medidas «para paliar el dolor de la represión y de la sociedad catalana». «Cualquier gesto en la línea de la desjudicialización del conflicto ayuda a poder recorrer este camino» ha asegurado.

La reforma de la ley mordaza queda bloqueada por las devoluciones en caliente en Ceuta

Luna Reyes abraza a un inmigrante en Ceuta

La crisis existente entre el Gobierno de España y el de Marruecos ha acarreado un problema que tiene que ver de manera directa con las políticas de migración. La llegada masiva de personas en situación de desesperación ha generado posiciones encontradas en el Gobierno, sobre todo entre Unidas Podemos el Ministerio de interior.

Las llamadas «devoluciones en caliente» que se han venido produciendo en los últimos días, son uno de los puntos de debate al respecto de la ley de Seguridad Ciudadana, comúnmente conocida como «ley Mordaza». Una de las promesas del gobierno que todavía no ha sido cumplida.

Y es que, desde Unidas Podemos, las devoluciones en caliente deben ser una de las cuestiones que han de modificarse en la nueva redacción de la ley, algo que no se comparte desde el Ministerio que encabeza Grande Marlaska. Precisamente por este desencuentro la reforma de la ley está encallada y sigue sin salir adelante, con todo lo que esto conlleva en materia de manifestaciones ciudadanas y ejercicio de derechos fundamentales.

Procesos electorales: México y Perú mientras Colombia sigue en tensión

Elecciones en Perú: Empate técnico entre Castillo y Fujimori, en un escrutinio que durará días

América Latina vive tiempos convulsos. Las protestas de Colombia siguen costando vidas, desapariciones y el Gobierno no consigue llegar a acuerdos en una mesa de diálogo de la que hoy se han levantado sus interlocutores.

Mientras tanto, el proceso electoral en Perú, con casi el 90% escrutado pone por delante a la derechista Fujimori, por poca distancia, en lo que se vaticina unos resultados electorales que generarán conflicto social en las calles ante la denuncia por distintos sectores de un posible fraude electoral.

En México El partido de López Obrador se mantiene en mayoría en el Congreso, aunque ha perdido apoyos, considerándose entre los primeros análisis que la gestión de la pandemia del COVID-19 le ha pasado factura.

Queremos saber la verdad sobre los GAL

El viernes pasado tuvo lugar la presentación de la plataforma B-egiaz, donde Pilar Zabala hace un llamamiento público para contar con la colaboración de la sociedad civil en un recorrido que busca conocer la verdad sobre los GAL, el terrorismo de Estado.

Una rueda de prensa que puede verse completa en el siguiente video, donde se pone de manifiesto el derecho de todas las víctimas a conocer la verdad de lo sucedido. Algo que en España no se está facilitando, porque no se considera, para empezar, «víctimas» a las familias de personas asesinadas por los GAL.