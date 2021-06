Banco Santander se apropia del Banco Popular vía una operación diabólica

- Publicidad-

En las últimas semanas, está creciendo la presión sobre el irregular proceso de resolución gestionado por la JUR (Junta Única de Resolución europea) y el FROB (la autoridad española de resolución).

Los propios responsables del FROB están declarando ante el magistrado José Luis Calama Teixeira y dicen que les extrañaron las declaraciones efectuadas por Elke König, que aceleraron las salidas de depósitos, a la que llegaron a afear su comportamiento por escrito, según ellos.

La JUR incumplió la normativa

Respecto a estas declaraciones, llama la atención que Javier Torres Riesco, responsable de resoluciones en el FROB en aquel momento y que había estado los treinta años anteriores trabajando en el Banco Santander, afirmase que la normativa de resolución no contenía previsiones para una crisis de liquidez, y que la JUR incumplió la normativa al no realizar el informe definitivo de valoración que le exige la ley. Por otra parte, Deloitte ya advertía que su informe provisional no cumplía con los requisitos legalmente establecidos para poder ser utilizado en un proceso de resolución.

König en la Audiencia Nacional

El juez Calama en un justo auto citó a declarar a Elke König el 27 de julio. Durante los interrogatorios de los responsables del FROB, mostró su extrañeza ante la falta de apertura de un expediente sancionador a la presidenta de la JUR por sus declaraciones en Bloomberg en las que puso en el «radar» de la JUR al Popular.

Tratemos de poner las cosas en su sitio. Elke König es una auditora alemana, que ha desarrollado su carrera principalmente en el sector asegurador, después de pasar por KPMG. Tras una corta carrera en el supervisor financiero alemán (Bafin), fue propuesta por el gobierno de su país para presidir la JUR, tratando de asegurarse que los países del sur de Europa no le colasen “un gol” a los países del Norte, a través de sus bancos.

Su experiencia en banca es nula y su conocimiento del sector escaso. Pero su experiencia en el consejo de grandes compañías y en Bafin, permiten pensar que König responde al prototipo de alta funcionaria europea que cree en el funcionamiento de las instituciones y en la confianza que merecen los actos de las personas que presiden las grandes compañías, como la presidenta del Banco Santander. Más o menos la Nadia Calviño de turno. A esta señora si nos la colaron los países del norte con el visto bueno de su amiga Ana Patricia Botín quien la recomendó con todas las garantías, incluso como lobby para la UE, al presidente Sánchez.

König sí, pero el gobierno del PP también fue responsable

No se trata de justificar, ni por un momento, el mal funcionamiento de la JUR y el FROB en el proceso de resolución del Banco Popular, algo que está quedando de manifiesto en las declaraciones de sus responsables.

No obstante, parece claro que la salida de 7.000 millones de euros es perfectamente atribuible a las declaraciones de Konig, con el beneplácito y connivencia del gobierno del PP, concretamente del Ministerio de Economía, cuyo titular da la casualidad que mantiene, igual que la ministra Calviño, una estrecha amistad con el Santander. Esta última fuga de depósitos determinó la propia resolución, sin olvidar la maniobra desesperada de Emilio Saracho y sus abogados, los de referencia del banco cántabro. Sin embargo, la realidad de los hechos demuestra otra cosa.

Cuando Elke König hace sus impudentes e inoportunas declaraciones, ya habían salido más de 12.000 millones de euros de depósitos, y en nada había participado König.

Después, las salidas de depósitos de los últimos días, como hemos publicado reiteradamente, se concentran en las Administraciones Públicas españolas y sus empresas, que no parece que hayan sido especialmente alarmadas por König. Más bien parece que recibieron instrucciones internas del poder político, del Gobierno de Mariano Rajoy, tal y como me referí con anterioridad y hemos demostrado documentalmente en Diario16.

Es decir, la JUR y el FROB tendrán que responder de su mal funcionamiento, de la falta de transparencia y rigor en el proceso de resolución, de no haber tomado medidas de actuación temprana que tenían a su disposición, de haberse precipitado utilizando un informe de Deloitte incompleto, impreciso e inválido a esos efectos, de haber regalado un banco con 11.000 millones de patrimonio al Santander, lo que no es poco ya que invalida legalmente todo el proceso, viciado de nulidad radical.

Las filtraciones, causa de nulidad

Ahora bien, König nunca tuvo el control del proceso. Tras escuchar las declaraciones del exdirector de Comunicación del Banco Popular, Carlos Balado, y la grabación presentada por Ángel Ron, parece no haber dudas de que la noticia publicada por El Confidencial el 11 de mayo de 2017 alertando del riesgo de quiebra del Popular que, según los peritos del Banco de España, los responsables del FROB, el Secretario General Técnico Miguel Ángel Moral y el propio juez instructor, supuso el principio del fin del Popular, tuvo su origen y confirmación en el propio Emilio Saracho, en sus asesores (véase carta de éstos a Saracho el 2 de junio de 2017), o sea, en el Banco Santander como cómplice necesario hasta el final en todos los movimientos que llevaron a la JUR y al FROB a la resolución y a adjudicárselo fuera de plazo por un euro.

Según la declaración ante el juez de Carlos Balado fueron los máximos responsables de El Confidencial, los que le confirmaron aquellos días que la fuente de aquella triste noticia era el propio Emilio Saracho. Según la grabación entregada por Ron, es otro periodista del propio medio el que señala a Saracho como fuente directa de la noticia, que otro compañero del medio publicaría al día siguiente.

El día 1 de junio de 2021, este último periodista escribió en el mismo diario un artículo sobre aquella exclusiva. El artículo no confirma que Saracho fuese la fuente de la noticia, en mi opinión hace algo todavía más fuerte, dice que, en conversación telefónica, Saracho había confirmado la información del periódico -no sabemos si antes o después de la publicación- y que le manifestó su discrepancia con la dureza del titular.

Sin duda el artículo, firmado por Agustín Marco, ha debido producir una enorme satisfacción entre los bonistas y accionistas afectados. Es decir, si Saracho no fue la fuente directa, cosa que ni confirma, ni desmiente, si hizo unas declaraciones que confirmaban la información del riesgo de quiebra del Banco Popular, lo cual se contradice con la situación de solvencia y viabilidad expresada por los peritos del Banco de España.

Ahora bien, esa filtración o esas declaraciones nos dejan estupefactos respecto al comportamiento del presidente de una entidad cotizada, que no responde en su hacer a la confianza que merecen sus actos y que, desde luego parece apartarse de los más elementales deberes de administración leal:

Por un lado, confirma a los medios la información publicada del riesgo de quiebra ;

; Simultáneamente, con toda la desfachatez, envía un hecho relevante a la CNMV negando taxativamente la información ;

; Además, se querella contra el medio de comunicación , que se vio «obligado» a publicar las declaraciones de Saracho,

, que se vio «obligado» a publicar las declaraciones de Saracho, Además, las filtraciones y declaraciones tienen como resultado que el proceso de venta privada que había iniciado Saracho, un proceso inédito en la historia de la banca española y europea por atípico e inconveniente, descarrilase: los interesados desaparecen y sólo el Santander toma la decisión de comprar en un escenario de resolución (¿adivinos o bien informados?). Este artículo le vendrá muy bien a König, no tendrá disculpa por su irregular gestión del proceso de resolución, pero se sentirá aliviada al saber que su interlocutor en el Banco tenía ya su propia agenda. Recuerden aquello que decía Saracho, «hay que acojonar a las autoridades». Y más aliviada su conciencia si ayuda a la justicia a concluir el caso con una sentencia de anulación de la operación con todas las consecuencias que reclama una justicia justa.