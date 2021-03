El candidato del PSOE en las elecciones de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha defendido este miércoles la Atención Primaria en un acto en Getafe que el próximo Gobierno regional priorice las vacunaciones y critica el parón en Semana Santa: “Toda la vacunación debería realizarse en los centros de salud, en la medicina de proximidad, donde te conocen por tu nombre y saben tu situación social”.

También ha mostrado su rechazo al escrache a Iglesias e insiste en no plantear las elecciones en la confrontación

“El Gobierno de Díaz Ayuso no puede cancelar la vacunación de mayores de 80 años y grandes dependientes durante la Semana Santa, dejando desamparados a los ciudadanos ante la pandemia. Hay vacunas, el Ministerio acaba de entregar 160.000 dosis. ¿Por qué se suspende la vacunación en Semana Santa? ¿Dónde está el problema?” ha afirmado Ángel Gabilondo, candidato socialista a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, en una visita a la localidad de Getafe.

“El Ejecutivo no trata como debe a nuestros mayores y grandes dependientes. En enero, la señora Ayuso prometió que vacunaría hasta de noche si hacía falta. Pero ahora cancelan el programa de vacunación para estos colectivos durante las fiestas. Madrid no se merece un Gobierno sin alma”, ha criticado Gabilondo.

Gabilondo ha señalado que “este Gobierno siempre tiene un problema a la hora de planificar, organizar y gestionar. Su tendencia es a encargarlo a una empresa privada y, cuando no puede como es el caso que nos ocupa ahora, fracasa”. El candidato ha subrayado que el programa de vacunación se debería articular preferentemente en los Centros de Atención Primaria. “El problema es que la Atención Primaria ha estado muy desatendida por este Gobierno y ahora nos encontramos con muchos centros cerrados”.

El candidato socialista ha subrayado que la cuarta ola ya es un hecho en la región, y ha señalado que “otra vez llegamos tarde, con todos los indicadores disparados. El virus está fuera de control y sólo hay un responsable de esta situación: el Gobierno de Ayuso. Nos merecemos un Gobierno serio que quiera gobernar en serio y atienda los mayores de 80 años y los grandes dependientes. El resto de Gobiernos autonómicos va a vacunar. ¿Por qué Madrid n lo va a hacer?”.

Escrache neonazi

Ángel Gabilondo, ha mostrado su rechazo al escrache que sufrió el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, durante un encuentro en Coslada por parte de un grupo neonazi. «Lo denuncio y no veo en absoluto bien que se increpe a quienes están haciendo valer sus buenas razones. No hemos de hacer eso y no podemos permitir que estas elecciones se planteen en términos de una confrontación entre quienes pensamos diferente», ha trasladado Gabilondo durante su visita al municipio de Getafe.

