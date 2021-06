Santander se negó a devolver el dinero invertido en la estafa de Madoff a una familia con un hijo en estado vegetativo

- Publicidad-

Banco Santander no se caracteriza por su humanidad, más bien todo es el mayor representante en España del capitalismo salvaje y deshumanizado. Son muchos los productos que vende que han sido colocados a personas que no cumplían con los estándares marcados por la ley.

Además de Valores Santander, las cesiones de crédito, las tarjetas revolving, el IRPH o las cláusulas suelo, por citar sólo una pequeña muestra, uno de los productos en los que el Santander estuvo muy activo fue el de la estafa piramidal de Bernard Madoff.

Colocaron Madoff a una familia con un hijo tetrapléjico

La falta de escrúpulos del Santander llevó a que se colocaran los productos de Madoff a personas con situaciones familiares críticas. Según se señala en una sentencia del Tribunal Supremo, a la que ha tenido acceso Diario16, un joven sufrió un accidente de tráfico a los 19 años que le dejó graves secuelas físicas y psíquicas, «encontrándose en estado vegetativo con tetraplejia y anoxia cerebral entre otras».

Por este accidente, la familia recibió una indemnización de 300.000 euros. A través de Banco Santander, según señala la sentencia, les fueron ofrecidos varios productos para invertir. La familia, finalmente, invirtió 200.000 euros en Madoff y 100.000 en preferentes de Endesa en 2004.

En el año 2008 la familia se encontró con la oportunidad de someter a su hijo a un tratamiento experimental en Alemania. Sin embargo, tal y como señala la sentencia del Supremo, el dinero no lo «recuperar cuando quisieron hacerlo en 2008 para someter a su hijo a un tratamiento experimental en Alemania».

La familia interpuso una querella contra los directores de la sucursal que les había colocado esos productos el 16 de junio de 2012 ante el Juzgado de Instrucción nº 3 de Jaén. En este caso, el Santander se vio obligado a llegar a un acuerdo extrajudicial por el que les devolvieron los 200.000 euros, 160.000 en el acto y 40.000 fraccionados en cuatro pagos.

La inhumanidad del Santander

Este caso es uno más dentro de la crueldad de Banco Santander. Si actúan de un modo totalmente falto de ética y humanidad con sus propios empleados, tal y como estamos viendo en cada uno de los ERE, o no tienen escrúpulos en machacar a sus empleados hasta llevarlos al suicidio, tal y como reveló la viuda de uno de ellos a Diario16, ¿qué les importa que una familia no pueda someter a su hijo a un tratamiento porque no les quieren devolver el dinero invertido en una estafa como la de Madoff?

Ana Patricia Botín defendió la legalidad de Madoff

La declaración de Bernard L. Madoff en la cárcel de agosto de 2012 no deja ningún lugar a dudas sobre sus reuniones con Ana Patricia Botín y su marido Guillermo Morenés en la planta 19 del edificio Lipstick Building en Manhattan.

La reunión con Ana Patricia y su marido se produjo antes del verano de 2007 y, en su transcurso, la actual presidenta del Santander invitó a Bernie Madoff a presenciar la Copa América 2007 en Valencia en su barco al ser el Santander patrocinador del evento. Posteriormente, en el año 2008, se produjo la segunda reunión de Ana Patricia Botín con Madoff en sus oficinas de Nueva York. Esta vez acudió sola.

En febrero de 2008, tuvo lugar una reunión del Comité Ejecutivo del Santander en la que se trató el asunto Madoff. En dicho comité tomó la palabra Ana Patricia Botín apoyando a Manuel Echeverría, director del fondo suizo del Santander, Optimal, en su defensa de la situación regulatoria en contra de los distintos informes de 2002, 2004 y 2006 de los ejecutivos de Optimal que dudaban manifiestamente de la operativa. Así se presume de un correo electrónico enviado por Echeverría a Ana Patricia Botín, pocos días después de la celebración de dicho comité del Santander, en el que le agradecía su intervención y apoyo ante el cuestionamiento sobre Madoff.

El correo electrónico indica la buena y directa relación de Ana Patricia Botín con Echeverría que se evidencia con la cariñosa despedida con «un gran abrazo».

Valores Santander, otro ejemplo de crueldad

Valores Santander fue un producto de inversión muy complejo que el propio banco declaró como «amarillo» cuando, en realidad, era «rojo». Además, según el testimonio ante la Justicia de un trabajador jubilado, la entidad obligó a su plantilla a vender «cosas como plazo fijo que no eran plazo fijo». Añadió que a los empleados apenas les dieron información de este producto, sólo unas hojas con la prohibición expresa de enseñárselas al cliente.

El Santander no dudó en colocar este producto a una mujer de 79 años sin estudios y dedicada al cuidado de su casa y familia y su cónyuge, fallecido en enero de 2008, jornalero y sin estudios específicos que tenían depositados sus ahorros en el Santander desde hacía más de 40 años, que no tenían, por lo tanto, experiencia inversora en productos complejos y de riesgo, ni se le había dado información suficiente para conocer la complejidad, el funcionamiento y el riesgo de los Valores Santander en los que invirtieron 500.000 euros que procedían de la venta de un terreno.

Lo sorprendente de este caso es que la jueza Blanca Rosa Collado desestimó la demanda interpuesta argumentando, en contra de de lo establecido por la jurisprudencia y la CNMV, que los Valores Santander no eran un producto complejo y que los clientes habían recibido información suficiente para conocer las características y riesgo de esos Valores Santander y que, además, amas de casa, jornaleros, jubilados de más de 70 años y administrativos sin estudios tenían conocimientos y experiencia inversora suficiente.

Hay que recordar que, según la base de datos del Consejo General del Poder Judicial, la jueza Collado ha desestimado todas las demandas interpuestas contra el Santander por ahorradores que invirtieron en dicho producto. Un 100% de efectividad a favor del banco presidido por Ana Patricia Botín.