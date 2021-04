“El 4 de mayo el verdadero dilema, la única disyuntiva es o un Gobierno en serio o el Gobierno de la Plaza de Colón. Por eso tenemos que hacer un llamamiento a todos los progresistas, toda la izquierda: paremos el Gobierno de la Plaza de Colón. Con nuestro voto podemos parar el Gobierno de Colón” ha recordado Pedro Sánchez, secretario general del PSOE.

Mientras que el candidato a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha afirmado que hay que elegir “entre un gobierno serio, que piensa antes de actuar y actúa cuando tiene que hacerlo, o un gobierno que contradice por contradecir, no da ni un euro en ayudas directas a la hostelería y quiere polarizar Madrid”.

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este domingo que “solo hay dos opciones de gobierno: o un gobierno serio liderado por el Partido Socialista y presidido por Ángel Gabilondo o un gobierno que sume los votos de la ultraderecha y la derecha extrema. El Gobierno de la Plaza de Colón”, un gobierno cuya receta “tiene los siguientes ingredientes: injusticia social, corrupción, demagogia y ultraderecha. Y todo ello espolvoreado con una capa abundante de transfuguismo”.

Pedro Sánchez y Ángel Gabilondo Foto: Eva Ercolanese

Solo hay 2 opciones de gobierno:

✅ @equipoGabilondo.

❌ El Gobierno de la Plaza de Colón.



¿Y qué es un Gobierno de la Plaza de Colón?

Injusticia social, corrupción, demagogia y ultraderecha. Y todo ello espolvoreado con transfuguismo.



🌹 @sanchezcastejon

#GobernarEnSerio pic.twitter.com/R0nvD8VWGe — PSOE (@PSOE) April 4, 2021

Durante su intervención en un acto en Ferraz, junto al candidato socialista a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, Sánchez ha concretado que la injusticia social está en los recortes en los presupuestos sanitarios, en materia de corrupción, “de los seis expresidentes de la Comunidad de Madrid del Partido Popular, cuatro han sido imputados o condenados por corrupción”.



La demagogia está en presentar como modélica una gestión de la pandemia que tiene varios récords negativos: “víctimas en residencias de ancianos: 6.195 y tres de cada cuatro fallecieron sin tener la confirmación de contagio”, “récord de contagios en todas las olas de la pandemia: casi 628.000, prácticamente uno de cada cinco casos en nuestro país” y “récord en lentitud en la vacunación: solo el 68,8% de las personas mayores de 80 años ha recibido al menos una dosis de las vacunas, frente al 75% de la media nacional”.

1⃣Injusticia social. Gobierno PP=recorte de un 9,2% en Sanidad Pública.

2⃣Corrupción.4 expresidentes de la CM imputados.

3⃣Demagogia.¿Gestión modélica de la COVID? NO.



☝️ Estos son los ingredientes de la receta del Gobierno de Colón.



🌹 @sanchezcastejon

#GobernarEnSerio pic.twitter.com/HnmA7ck72D — PSOE (@PSOE) April 4, 2021

Y “hay que añadir al plato la ultraderecha para reforzar el sabor. Y ahí entra en juego VOX con “la apología del franquismo; los ataques al feminismo; la xenofobia y homofobia y la amenaza de cierre de los medios de comunicación críticos” y, como guinda, el transfuguismo: “Es fácil de conseguir.

Se acude al partido con el que se ha estado gobernando dos años; se inventa un pretexto y se consiguen unos cuantos voluntarios para acudir en las listas y mantener el escaño cambiando de chaqueta”. “Madrid es algo muy serio”, ha zanjado Pedro Sánchez, “los madrileños no quieren que Madrid sea la única región en Europa en la que gobierne la ultraderecha. Madrid no puede ser la capital europea de la ultraderecha, el odio y la corrupción. El verdadero Madrid abierto, progresista, avanzado no se refleja en la foto de Colón. Madrid no puede ser gobernado por el Gobierno de Colón. Madrid necesita un Gobierno serio para gobernar en serio.

Ángel, tenemos el proyecto.

Un Gobierno excepcional para Madrid los próximos 2 años.

❌Los madrileños NO quieren que Madrid sea la única región en Europa en la que gobierne la ultraderecha.



✊ Madrid necesita un Gobierno serio para #GobernarEnSerio.



🌹 @sanchezcastejon pic.twitter.com/bpsLsdDqqD — PSOE (@PSOE) April 4, 2021

“Les pido a los madrileños que se paren a pensar solo un instante: durante estos meses durísimos, ¿de dónde venían las ayudas, los ERTES? Y, por otro lado, ¿de dónde venían los gritos y las provocaciones?”, ha lanzado el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno. “Se han destinado a Madrid más de 3.300 millones de euros del fondo COVID-19 y más de 38 millones del Fondo Social Extraordinario”, la región “ha sido la mayor receptora de fondos extraordinarios transferidos por el Gobierno para combatir el impacto económico y social de la pandemia”.

Contamos con unos #PGE2021, que suponen para Madrid un volumen de más de 19.640 millones de euros.



👉 Madrid, es la tercera comunidad que más ayuda recibirá del Fondo React-EU, con casi el 13% de los 10.000 millones de euros totales.



🌹 @sanchezcastejon

#GobernarEnSerio pic.twitter.com/HgYTap7Igt — PSOE (@PSOE) April 4, 2021

Por eso es imprescindible para la comunidad autónoma que Ángel Gabilondo y su equipo gestionen estos fondos y los que lleguen durante los dos próximos años ya que Madrid es “la tercera comunidad que más ayuda recibirá, con casi del 13% de los 10.000 millones de euros totales”. Los jóvenes y los mayores, las empresas, los trabajadores, los autónomos “merece un gobierno serio presidido por Ángel Gabilondo”.

¡Hagámoslo!

👉 Por los jóvenes.

👉 Por los emprendedores.

👉 Por los sanitarios.

👉 Por los autónomos.

👉 Por los docentes.

👉 Por los mayores.



HAGÁMOSLO POSIBLE.

Hagámoslo por Madrid.



✊ Un gobierno presidido por @equipoGabilondo. ✊



🌹 @sanchezcastejon

#GobernarEnSerio pic.twitter.com/RQCi4ijE7q — PSOE (@PSOE) April 4, 2021

ÁNGEL GABILONDO

Por su parte, Ángel Gabilondo, ha advertido de que Europa “cada vez se está viendo con más preocupación Madrid” y ha descrito al gobierno de la plaza de Colón, “como el gobierno de la autosuficiencia y la autosatisfacción”.

“Autosuficiencia y autosatisfacción de esta posición conservadora, y más que conservadora, que gusta de contradecir por contradecir las indicaciones de cualquier progresista, por el mero hecho de serlo. Si decimos blanco, dicen negro. Si decimos A, ellos dicen B; si decimos C, dicen D. Resultado: contradecir por contradecir a cualquier progresista nos cuesta en la cuarta ola más contagios, más ingresos en las UCIS y más fallecimientos”.

🙋Vamos a hablar de #GobernarEnSerio:



Somos la región con mayor ocupación de UCIs, y donde ➕ crecen CONTAGIOS y FALLECIMIENTOS.



‼️ No es solo una irresponsabilidad: es un absoluto DESASTRE.



El #PSOE pone por delante la razón científica y la verdad.



🌹 @equipoGabilondo pic.twitter.com/olVFzlVV0e — PSOE (@PSOE) April 4, 2021

“Autosuficiencia y autosatisfacción porque les gusta abonar una actitud reacia con el resto de España, que se distingue en insolidaridad cuando no dan ni una ayuda directa a la hostelería de Madrid”.

El Gobierno de Colón no es ninguna broma. Es muy SERIO.



El actual gobierno del PP ni tiene Estrategia de Vacunación, ni ha dado ayudas directas a la hostelería y abona el 'España nos roba'.



☝️ Y este es el Gobierno de la Plaza de Colón.



🌹 @equipoGabilondo#GobernarEnSerio pic.twitter.com/3ACkzo3Iyl — PSOE (@PSOE) April 4, 2021

Y, por último, la autosuficiencia y la autosatisfacción “por crear un nuevo tipo, una cierta modalidad peculiar de aislamiento: una suerte de independentismo de derechas madrileño que incorpora a la ultraderecha y que quiere aislar Madrid, porque, nos dicen a su modo que España nos abandona y nos maltrata, que es otra versión del “España nos roba”. Gabilondo asegura que esta actitud de la derecha “causa estupor en el ámbito europeo porque no sólo rompe la convivencia entre madrileños sino que quiere convertir a Madrid en la primera región de Europa en la que gobierne la ultraderecha”. “Y nosotros”, ha lanzado el candidato socialista, “creemos en una España plural, la España en convivencia, la España de los afectos y de los acuerdos, la España de unión y de cohesión, la España europea”.

🙋Vamos a hablar de #GobernarEnSerio:



Somos la región con mayor ocupación de UCIs, y donde ➕ crecen CONTAGIOS y FALLECIMIENTOS.



‼️ No es solo una irresponsabilidad: es un absoluto DESASTRE.



El #PSOE pone por delante la razón científica y la verdad.



🌹 @equipoGabilondo pic.twitter.com/olVFzlVV0e — PSOE (@PSOE) April 4, 2021

“Digámoslo con claridad: o un Gobierno serio que piensa antes de actuar y actúa en serio cuando tiene que hacerlo, o un Gobierno que contradice por contradecir, no da ni un euro en ayudas directas a la hostelería y quiere polarizar Madrid. Es decir, o un Gobierno en serio o el Gobierno de la autosuficiencia permanente que es el Gobierno de la Plaza de Colón. Paremos el Gobierno de la Plaza de Colón”.

“Tomarse Madrid en serio, es comprometerse”, ha asegurado Gabilondo. “Gobernaremos sin extremismos”, “no tocaremos los impuestos”, “reforzaré la educación pública y no la utilizaré como arma arrojadiza, lo contrario” a lo que hace la derecha. “Vamos a gobernar con la verdad por delante”.

🙋Vamos a hablar de #GobernarEnSerio:



Somos la región con mayor ocupación de UCIs, y donde ➕ crecen CONTAGIOS y FALLECIMIENTOS.



‼️ No es solo una irresponsabilidad: es un absoluto DESASTRE.



El #PSOE pone por delante la razón científica y la verdad.



🌹 @equipoGabilondo pic.twitter.com/olVFzlVV0e — PSOE (@PSOE) April 4, 2021