Pepe Álvarez exige la prorroga automática de los ERTE en la inauguración del 43 congreso de UGT

El secretario General de UGT, Pepe Álvarez, ha exigido la prorroga automática de los ERTE en la inauguración del 43 congreso de UGT. También ha afirmado que el sindicato va “a continuar siendo la voz de los que no tienen voz. Llevamos cinco años siendo la referencia para los derechos de las personas trabajadoras de este país y no vamos a cejar en esa lucha porque aún hay retos importantes que abordar”.

Pepe Álvarez ha realizado estas declaraciones durante el acto de apertura del 43 Congreso Confederal de UGT, en cuyo colofón ha recordado que durante los últimos cinco años. “Hemos ganado fortaleza, hemos hecho trabajo interno de transparencia, de adecuación de nuestros gastos a nuestros ingresos. Hemos puesto voz a los que no tenían voz, a pesar de haber pasado cinco años complejos, donde nadie podría pensar que tendríamos tres elecciones generales y tres gobiernos”.

Aun así, ha recodado que “cuando estábamos a punto de entrar en la negociación para derogar las reformas laborales llegó la pandemia. Hemos dejado eso de lado para atender a las personas de este país. Hemos puesto instrumentos en marcha, como los ERTE, fundamentales para proteger el tejido productivo. Sin los ERTE hoy tendríamos 3 millones de parados más”.

Ingreso Mínimo Vital

Además, “hemos puesto en marcha subsidios para varios colectivos, como empleadas de hogar, autónomos, desempleado. El Ingreso Mínimo Vital (IMV). Y no ha querido olvidarse, aunque ya dijimos que sería claramente insuficiente para sacar a las personas trabajadoras de la pobreza. No estamos satisfechos. Hay muchas familias que están haciendo cola para pedir alimentos, que duermen al raso en nuestras ciudades, o muchos ciudadanos y ciudadanas que están en lista de espera para poder ser atendidos durante meses y meses. Nunca se ha abordado una crisis con estos recursos, pero aún quedan cosas importantes por abordar. Vamos a continuar siendo la voz de los que no tienen voz”.

Hemos logrado aumentar los derechos de la clase trabajadora

Durante su intervención, el secretario General de UGT ha puesto en valor los logros del sindicato en estos últimos cinco años. “Hemos conseguido derogar el artículo 315.3 del Código Penal, que criminalizaba el derecho fundamental de huelga. Hoy eso es una realidad y los piquetes de la libertad pueden salir con más libertad para trabajar por los trabajadores y las trabajadoras”.

Ley Rider

“Hemos conseguido derogar la ley que permitía despedir a trabajadores por bajas médicas”, ha asegurado, “e impulsar la Ley Rider. Si no hubiéramos estado con los repartidores y repartidoras no sería posible la ley. Somos un sindicato libre, solo nos debemos a nuestros afiliados y aquí las plataformas toparon con hueso. Es una ventana que hemos abierto para acabar con una situación que sucede en todas las plataformas digitales, no solo las de reparto”.

Lucha contra las ETT

También ha puesto en valor “la lucha incesante contra las ETT y empresas de servicios integrales. Somos la única organización que ha dicho que no va a firmar ningún convenio con una empresa multiservicios. No podemos hipotecar al conjunto de las personas trabajadoras de nuestro país”; y la ley del teletrabajo. “Hemos conseguido una ley que se pueda extender en la negociación colectiva y que permitirá que consigamos que no solo en las empresas donde estamos, sino en todas, se aplique esta regulación”.

Además, ha recordado la implantación de los planes de igualdad y registro salarial en las empresas. “Si no somos capaces de utilizar este instrumento para acabar con las discriminaciones que existen, no podremos avanzar como país”.

Para todo ello, ha reclamado “dotación presupuestaria para permitir el desarrollo de las leyes. Los sindicatos no podremos hacer frente a las exigencias que nos sitúa la ley si no hay recursos económicos para hacerlo. Gastamos más del 50% de nuestro presupuesto en el trabajo para el conjunto de las personas trabajadoras. Más del 50% de nuestras cuotas son para ese trabajo en común que corresponde a todos los empleados y empleadas. Si la Constitución nos habilita para hacerlo, nos tiene que dar recursos para hacerlo. No son subvenciones, es pagar lo que nos deben”.

Quedan retos importantes

A pesar de los logros obtenidos durante los últimos años, Pepe Álvarez ha señalado que “tenemos por delante retos importantes. Se ha demostrado con la pandemia una fragilidad de nuestros servicios públicos, como la salud o la dependencia…en las residencias donde hay representación sindical se ha protegido de una mejor manera a las personas. Las necesidades en las Administraciones Públicas son infinitas. La media de edad en la Seguridad Social es de 57 años, en el SEPE también. Hay que reforzar los servicios públicos en nuestro país. Su fortalecimiento es un derecho para el conjunto de los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país”.

Otro de los retos importantes que quedan por delante son un acuerdo en las pensiones y la derogación de las reformas laborales. “Necesitamos un acuerdo inmediato y creo que será posible en los próximos días. Un acuerdo que contemple la derogación de la reforma de 2013 y la vuelta al acuerdo social de 2011”. Un acuerdo que es posible en los próximos días”.

Yolanda Díaz

En relación a las reformas laborales, “ha sido un placer escuchar a la ministra Yolanda Díaz decir que vamos a derogar las reformas laborales. Si nos hubieran hecho caso y ya las hubieran derogado, hoy tendríamos a CEOE sentada en la mesa muy mansita. Para llegar a un acuerdo hay que volver al equilibrio de fuerzas que ahora mismo no existe. CEOE lo tiene todo y no se quiere sentar. No podemos condicionar esta negociación a que la patronal esté de acuerdo, porque si no, nosotros no lo estaremos”.

Derogación reforma laboral

De esta forma, ha asegurado que “seremos todo lo flexible que podamos ser, pero la derogación se tiene que producir. No hay nadie que me diga que un solo artículo de la reforma laboral del 2012 sirva ni para la economía ni para el sistema productivo ni para los derechos de las personas trabajadoras. Hay que derogar y llegar a nuevos acuerdos en esta materia”.

Además, resulta imprescindible “consolidar espacios de trabajo, como el área LGTBI, donde somos un ejemplo de cómo organizarlos para poder acabar con una discriminación que tanto padece; el área de mujer, en pro de la igualdad; un área potente de los jóvenes y en la defensa del medio ambiente, donde es fundamental el respeto al planeta para vivir dignamente en nuestra sociedad. De este Congreso tenemos que salir fuertes, unidos y con el convencimiento de que, si queremos, podemos”.