El candidato de Unidas Podemos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias ha corregido varias veces las palabras de apoyo al partido de extrema derecha VOX, de la presentadora Espejo Público (A3), Susana Griso, en su el discurso contra la inmigración ilegal o menores no acompañados (menas).

Susana Griso, le ha espetado que este mensaje “puede tener influencia en personas que estén, por ejemplo, en una situación de desesperación económica”.

“Sabe que el discurso que pueda hacer Vox en la campaña electoral cala entre muchas personas que se sienten decepcionadas, que no ven futuro y que confiaron en Unidas Podemos y en que iban a salir acompañados en esta crisis económica y eso no se está produciendo”, ha dicho Griso.

No es cierto, eso no es cierto

Pablo Iglesias ha negado esas palabras. “No es cierto, eso no es cierto”, ha repetido. El candidato de la formación morada ha comentado que estuvo recientemente en Vallecas visitando un centro en el que dan de comer o material higiénico y allí decían que no habían consentido a nadie que se acercara para afirmar que se tenían que destinar los productos solo a los españoles.

“Vallecanos son la gente que vive y trabaja en Vallecas independientemente de donde hayan nacido”, ha querido dejar claro.

“Lo que está defendiendo la ultraderecha de Vox y del PP es acabar con las ayudas sociales o centros públicos y convertir la educación privada en centros de adoctrinamiento. Destrozar todo lo común, todo lo que necesita la gente que no se puede permitir ir a un centro privado, a un sanidad privada y que necesita que haya gasto público para que haya servicios sociales”, ha zanjado.



El ayuntamiento de Madrid deriva la ayudas a las ONG de los barrios

El Ayuntamiento de Madrid, que preside José Luis Martínez Almeida junto a Begoña Villacís, ha enviado este martes a dos familias en situación de pobreza a la Asociación Vecinal de Aluche, una situación que cada vez se repite con más frecuencia.

“Sería una torpeza entrar en una dinámica de enfrentamiento con la izquierda”

Sobre el no del partido de Más Madrid a una candidatura conjunta, Iglesias mantiene que no dirá ni una mala palabra sobre otras formaciones progresistas. «Sería una torpeza entrar en una dinámica de enfrentamiento que en el pasado nos salió muy caro y por eso la izquierda no Gobierna en Madrid. Tenemos que entendernos y cooperar con Más Madrid y el PSOE«.

El 4M no van de partidos

Para Pablo Iglesias las próximas elecciones del 4M no van de partidos. «Esto va de que podamos ganarles y es crucial que haya una movilización electoral donde la gente va menos a votar que en el barrio Salamanca o en El Pardo», apunta.

Provocación contra la democracia de Vox

Critica «la dinámica de provocación contra la democracia de Vox«. «Algunos han normalizado que se puedan decir barbaridades como deportar a un trabajador por no ser español o que haya ataques a sedes de partidos con cócteles molotov», mantiene Iglesias.

Según Iglesias, la ultraderecha ataca la democracia y a los barrios trabajadores al decir que «una persona que ha tenido que huir de la miseria es un delincuente».

«PP y Vox quieren acabar con ayudas sociales, centros públicos y convertir la educación privada en centros de adoctrinamiento. Quieren destrozar todo lo común para transferir los recursos de todos a una minoría».