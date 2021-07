Moncloa perfila un nuevo gabinete de ministros en el que los afectados ignoran si están en las quinielas

Si cada ministro que se dice que cae esta semana, dejara de serlo tras la crisis de Gobierno que Moncloa perfila, probablemente, para este mismo mes de julio, nadie quedaría en el Consejo salvo el propio presidente. Pocos dudan, eso sí, de que habrá un nuevo gabinete de ministros.

Pero lo cierto es que los propios miembros del Consejo de Ministros reconocen a Diario16 que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «está hermético». Muchos incluso mueven ficha para despistar o para tratar de posicionarse, aunque pocos saben qué será de ellos a ciencia cierta.

Fue la vicepresidenta Teresa Ribera quien reconocía que «Sánchez está trabajando en cómo, cuándo y con qué equipo gestionar esta etapa». Era tan solo esta chispa la que necesitaba parte de la opinión pública y publicada para hacer quinielas sobre quién deja el Consejo de Ministros.

Pesos pesados

Aunque parece poco razonable que los pesos pesados del Gobierno de Sánchez cambiaran de ministerio o salieran del Ejecutivo, lo cierto es que no se da nada por sentado. Entre ellos está la propia vicepresidenta primera, Carmen Calvo, que acaba de sufrir un duro varapalo al tener que dar un paso atrás en su lucha contra la Ley Trans, tal y como la presenta Igualdad. Sin embargo, ha sido el propio presidente quien ha optado por dejar en segundo plano a Calvo. Eso sí, en el propio consejo de ministros donde se aprobaba esa norma, Pedro Sánchez quiso reconocer ante el resto de ministros la labor de la vicepresidenta.

La ministra más valorada por la derecha, Margarita Robles, puede estar también en la cuerda floja. Su falta de empatía con las mujeres acosadas del Ejército le ha restado mucha credibilidad al frente del Ministerio de Defensa.

No parece, aunque haya estado muy cuestionado, que Fernando Grande-Marlaska corra peligro. Ni uno de sus ministros de máxima confianza y a quien mantiene, al menos de momento, al frente de Ferraz, José Luis Ábalos.

Los cambios históricos que sufrirá la Formación Profesional son un motivo importante para mantener a Isabel Celaá en el Gobierno como ministra de Educación.

Ninguna quiniela se atreve a dudar de que la máxima responsable de la Economía del país, con un perfil más liberal y con excelentes relaciones en el Ibex35, Nadia Calviño, siga en el Ejecutivo.

Listas de entradas y salidas

De lo que nadie duda es que de Sánchez y su Gabinete, presidido por Iván Redondo, elaboran desde hace semanas posibles listas de entradas y salidas de ministros. La Moncloa no ha negado entrevistas con diversos perfiles para los segundos y terceros niveles del Ejecutivo.

Varios ministros reconocen a nuestro medio que, aunque nada hay oficial, se espera que la crisis de Gobierno tenga lugar antes de agosto para que en septiembre empiece el curso político con el nuevo equipo ejecutivo que acompañará a Sánchez, en principio, hasta el final de legislatura.

Reajuste de competencias

El objetivo de la remodelación no es solo el cambio de nombres en algunas carteras, sino también el reajuste de algunas competencias. Por el momento, Unidas Podemos ya ha exigido que no se toque ninguno de sus ministerios. De hacerse, tendría que ser siempre una medida pactada con los socios de Gobierno. Algo a lo que, en principio, no parecen estar dispuestos.

Sorprende, por otra parte, a otro de los ministros que el presidente tome justo medidas este mes, cuando tiene la agenda repleta y con dos giras internacionales, entre ellas a EEUU.

Hasta el momento las crisis de Gobierno de Pedro Sánchez han tenido lugar por la salida de sus ministros a campañas electorales autonómicas. Así fue el caso del ministros de Sanidad, Salvador Illa, cuando se presentó de candidato por el PSC a las elecciones catalanas. Su salida supuso la entrada de Miquel Iceta en el ministerio de Administraciones Públicas y que quien hasta ahora ocupaba este puesto, Carolina Darias, sustituyera a Illa en Sanidad. Y también el caso de Pablo Iglesias, cuando dejó la vicepresidencia para presentar a candidato a las elecciones de Madrid del 4M que finalmente acabaron con su carrera política.

Ione Belarra entra en el Gobierno de Sánchez gracias al abandono de Pablo Iglesias, lo que supuso también que Yolanda Díaz, la ministra más valorada, asumiera la vicepresidenta tercera del Gobierno.

Pocos descartan la salida de Darias, que ha estado muy lejos del prestigio obtenido por Illa al frente de la pandemia.

Los propios partidos políticos, incluído el PSOE, juegan con las quinielas bien para despistar o, como hace el PP, para desgastar a los ministros de Sánchez.

Como ya recordó Moncloa en un comunicado cuando saltaron las alarmas informativas por una posible crisis de Gobierno, tan sólo el presidente tiene la competencia de hacer cambios en el Consejo de Ministros. Además, será él mismo quien informe si finalmente se producen esos cambios.