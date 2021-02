Sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad (SATSE, CCOO, Csit UP y UGT) excepto Amyts, se han dirigido al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, para exigir que “publique la estrategia de vacunación con los recursos planificados para llevarla a cabo y la coordine con los representantes de los profesionales”.

“No puede ser que mientras en Atención Primaria nadie sabe cómo, ni cuándo, se va a vacunar a los mayores de 80 y personas vulnerables, se esté anunciando la necesidad de colaboración público-privada”.

“Tampoco es leal con los ciudadanos que la Comunidad de Madrid publicite campañas de vacunación masiva a colectivos específicos sin que se informe a los profesionales implicados sobre: quienes van a organizar el operativo logístico, quienes administran las vacunas, quienes van a seguir la evolución de los posibles efectos adversos, etc. De nuevo, los profesionales nos enteramos por los medios de comunicación de aquellas cuestiones que afectan a nuestro trabajo”.

Todos los sindicatos de la Mesa Sectorial, salvo Amyts, consideran que “en el sistema sanitario cuentan con los recursos organizativos y la experiencia profesional dispuestos para responder a la campaña de vacunación masiva a la población”.

Y añaden que si con esta, medida aun así no es suficiente, “podría contarse con la colaboración del sistema privado o planificar otros modelos, pero no parece de recibo que ya de antemano y sin haberlo intentado en el sistema público, se cuente con derivar el gasto hacia estas otras alternativas, antes de haber planteado cuál va a ser el papel del sistema sanitario público”. Los sindicatos consideran que “no se puede perder ni un solo día (incluidos fines de semana y festivos) para vacunar”.

Denuncian que cada vez que en la televisión la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, comunica una noticia sobre la campaña de vacunación, “se multiplican las llamadas de ciudadanos a los centros de salud con preguntas y, sin posibilidad de dar respuesta a las mismas, lo que han calificado de un menosprecio más a la Atención Primaria”.

Con la llegada de la campaña de la gripe se reorganizó la asistencia para dar respuesta a la situación (planificar y administrar vacunas, seguir y tratar a pacientes infectados en sus domicilios y en el hospital), lo que implicaba que los profesionales doblasen turnos a menudo para poder mantener el resto de las actividades de los centros, priorizando en función de las necesidades y los efectivos.