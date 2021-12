Los mensajes en Facebook del juez Manuel Piñar, desde “chusma feminazi” a la “estupidez del feminismo”

- Publicidad-

El juez que ha rechazado la puesta en libertad de Juana Rivas, Manuel Piñar, a la que el Gobierno había indultado parcialmente el pasado 16 de noviembre, ha dejado un reguero de improperios, descalificaciones y noticas falsas en sus redes sociales. Opiniones descalificando al feminismo, también al propio Gobierno de coalición y algunos de sus miembros en particular. Cargó contra Irene Montero, ministra de Igualdad, contra Grande Marlaska, ministro del Interior o contra la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Diaz.

Pero sus declaraciones de dudoso gusto también se han cebado en exministros como José Luis Ábalos.

Da escalofríos

Altamira González, de la Asociación de Mujeres Juristas THEMIS, ha sido muy dura al valorar los mensajes del Magistrado Piñar, en Hora 14 de la Cadena SER.

“Da escalofríos y resulta incomprensible cómo el Consejo General del Poder Judicial, (CGPJ) mantiene en la función jurisdiccional a un juez, que juzga conforme a su forma de pensar y no conforme a la ley”. Y ahí incumpliendo la Constitución.

Para la jurista de THEMIS, “le guste o no ha de aplicar la ley. Y sino el CGPJ lo tiene que inhabilitar. Me recuerda tanto al exjuez Francisco Serrano, que ya no juzga a nadie”, ha señalado.

Arbitrariedad

“Con jueces como este, España ha sido requerida por organismos internacionales por no juzgar por perspectiva de género, sino por estereotipos y con prejuicios machistas del pasado, que obedecen a otro siglo. Es gravísimo que no adecuemos la manera de pensar a lo que vivimos y más si no lo hace un juez. Esa discrecionalidad se ha convertido en arbitrariedad”, ha señalado Altamira.

El juez Piñar “está obligado a juzgar por perspectiva de género y de igualdad, las antípodas de sus prejuicios. Además, da lugar a un acoso a menores con un agravio de responsabilidad de algún representante de algún partido político hablando de unos supuestos abusos sexuales a unos menores, que parece que el juez lo conoce desde 2017 y no ha hecho más que sobreseerlo”, denunció.

Quejas y querellas

Desde la Asociación de Mujeres Juristas THEMIS confirmaron que pondrán una queja al CGPJ: “Nos planteamos presentar una queja al CGPJ”. También los abogados han señalado que se querellarán por prevaricación y por amenazas.

Justicia vengativa

Para la jurista de THEMIS, el auto contra la libertad de Juana Rivas es vengativo: “En mi vida profesional yo no he conocido, que en un supuesto parecido, se deniegue la suspensión de la condena. Con lo cual, es justicia vengativa o misógina”

Los mensajes

El titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Granada, en su auto del 9 de diciembre, se ha mostrado manifiestamente “en contra de la «plena libertad que obtendría con la suspensión de pena” argumentando que “podría representar un grave peligro para sus hijos”.

Su carrera judicial está llena de decisiones controvertidas con respecto a la violencia machista.

En 2011 condenó a una mujer a un año y medio de prisión por una denuncia falsa en un juicio en el que la Fiscalía pedía su absolución. El juez llegó a acusar a esa Fiscalía de “excesivo celo ideológico de proteger a la mujer”, y lo concernió con “el principio de oportunidad que practicaban los fiscales que estaban al servicio de Hitler o Stalin”.

En 1999, rebajó la indemnización a una accidentada porque, según recogía el auto, “su cicatriz solo se ve en situaciones íntimas, algo que podía llegar a constituir un elemento de atracción”.

Su Ideología en las redes sociales

Pero Piñar también ha plasmado su ideología de ultraderecha en sus redes sociales. “El feminismo está cada vez más metido en la estupidez”. opinaba en su cuenta de Facebook, donde habla de “chusma feminazi” dedicando estas palabras a Nora Baños, de la candidatura de Podemos a las elecciones europeas de 2018: “Peor que una feminazi es una comunista tonta”.

El Facebook de Piñar, el juez que se ha negado a dejar en libertad a Juana Rivas. No hay más preguntas, señoría pic.twitter.com/eRoTrt6po1 — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) December 10, 2021

Es espantoso que un juez así pueda decidir sobre un caso como el de Juana Rivas. pic.twitter.com/3SyclMEGfI — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) December 11, 2021

¿Qué justicia podemos esperar las mujeres en este país cuando quien se encarga de impartirla es un hombre como este? Y ya no es solo eso, es que además ella está siendo condenada y castigada por intentar proteger a sus hijos. Qué vergüenza… y qué miedo. https://t.co/FBtXWQXYa3 — Elena (@ElenaGM27) December 11, 2021

"Otro moro que tenía que estar fuera de Europa o ejecutado". La cuenta de Facebook del juez Piñar no tiene desperdicio. pic.twitter.com/iv6QdhEV0R — Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) December 10, 2021

