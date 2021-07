La condena y filtración del Supremo sobre Isa Serra genera dudas sobre la independencia de la Justicia

- Publicidad-

Desde que el periódico de Inda, OK Diario, recibiera información privilegiada del Tribunal Supremo para conocer de antemano la ratificación de la sentencia de 19 meses de cárcel contra Isa Serra (Podemos), el ámbito de la coalición de Ione Belarra no deja de poner en cuestión la independencia de la Justicia a través del este alto tribunal. Una institución que debiera renovar sus cargos desde hace dos años y que no se hace por la decisión del PP.

Desde la Asociación de Juezas y Jueces para la Democracia se habla ya de «secuestro» del Poder Judicial en clara alusión al PP.

Los hechos de la condena se retoman a 2014, cuando una de las portavoces de Podemos, junto a Pablo Fernández, trataba de apoyar a una familia para impedir un desahucio en el barrio madrileño de Lavapiés.

En previsión de que el fallo del Supremo fuera el que es, Isa Serra ya renunció a su escaño en la Comunidad de Madrid el pasado mes de junio, un mes después que de dejara la política y los cargos institucionales Pablo Iglesias.

Dudas sobre la independencia de la Justicia

Así, Podemos denuncia la filtración de la sentencia del Supremo que ratifica la condena a Isa Serra y pone en duda su independencia.

«El todo-vale contra Podemos sigue. El Tribunal Supremo ratifica una condena que parece redactada por el PP y cuya primicia da el medio cloaquero de Inda. No van a poder con nosotr@s. Mucha fuerza, Isa Serra», publicó ayer domingo Podemos en sus redes sociales. Un mensaje reforzado por el portavoz nacional de la coalición, Pablo Fernández:

Desde el Tribunal Supremo se filtra al digital de Eduardo Inda, gerifalte de las cloacas, la sentencia que ratifica la condena a Isa Serra.



A Isa no le ha llegado la notificación de la sentencia.



Cloacas mediáticas y judiciales.



Infame “normalidad democrática”.



Asco. — Pablo Fernández (@_PabloFdez_) July 4, 2021

La ministra de Igualdad, Irene Montero, la nueva líder de Podemos, Ione Belarra, el portavoz del Congreso Pablo Echenique, así como las dirigentes Sofía Castañón e Idoia Villanueva han criticado también la filtración del Alto Tribunal y apoyado a Isa Serra:

Desde el Tribunal Supremo se filtra a Eduardo Inda la sentencia contra @isaserras antes de notificársela a ella.



Normalidad democrática — Irene Montero (@IreneMontero) July 4, 2021

Por su parte, la Asociación de juezas y jueces para la Democracia lanza un tuit en el que informa que «caada lunes vamos a recordar que el Consejo General del Poder Judicial está siendo víctima de un secuestro institucional por parte de quienes con excusas políticas incumplen la Constitución y obstaculizan su renovación inmediata»:

Cada lunes vamos a recordar que el Consejo General del Poder Judicial está siendo víctima de un secuestro institucional por parte de quienes con excusas políticas incumplen la Constitución y obstaculizan su renovación inmediata. — Juezas y Jueces para la Democracia (@JpDemocracia) July 4, 2021