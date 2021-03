La presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso intervino ayer en la Junta Directiva Regional del PP. donde señaló que vienen tiempos difíciles. La decisión de presentarse a las elecciones madrileñas del proximo 4 de mayo por parte de Pablo Iglesias, ha creado un problema grave en las previsiones de victoria militari del PP.

«Se que vendrán semanas difíciles de calumnias y de intentos de privatización de los servicios de los madrileños», asegura. «Madrid está muy por encima de sus intereses (…) Es el turno de elegir o comunismo o libertad», ha señalado como un mantra Ayuso.

Sobre el equipo que va a trabajar en campaña, Ayuso señala que ha decidido «hacer muy pocos cambios». «No me gustaría hacer ninguno porque esta situación no la hemos provocado nosotros, hemos trabajado muy bien», asegura antes de anunciar que Alfonso Serrano va a estar al frente de la campaña, Enrique Osorio va a hacerse cargo del programa electoral y José Luis Carreras va a continuar como Director de Comunicación, incorporando para una acción sectorial a Paloma Martín y Javier Fernández-Lasquetty se encargará de los argumentarios del Gobierno«.

Lasquetty el privatizador

Javier Fernández Lasquetty, fue uno de los privatizadores de la sanidad pública madrileña y es uno de los ideólogos de trasladar el Hospital La Paz a Madrid Nuevo Norte, un barrio que aún no existe.

El actual Consejero de Hacienda, Javier Fernández Lasquetty, es un hombre de Aznar y de Esperanza Aguirre que dirigió FAES, la fundación de estudios del expresidente. De ideología ultraconservadora, sin fisuras y ultraliberal, con raíces en el Opus Dei y los Kikos, y tapado de Casado, así es el gestor del dinero de todos los madrileños y madrileñas.

Lasquetty defensor del neoliberalismo

Fernández-Lasquetty es uno de los ideólogos del neoliberalismo de Isabel Díaz Ayuso y tiene el encargo de realizar “la mayor rebaja fiscal de la historia de la Comunidad de Madrid”.

Lasquetty presentó su dimisión como Consejero de Sanidad de Aguirre el 27 enero de 2014, gracias a la presion de la Marea Blanca

La Marea Blanca lo tumbó

Javier Fernández-Lasquetty perdió en 2014 su cartera de consejero privatizador en el Gobierno de la liberal Esperanza Aguirre, mentora de Ayuso. Quiso dar la batalla contra los defensores de la sanidad pública en Madrid y se encontró con una Marea Blanca en todo su esplendor, de un blanco nuclear que cegaba los ojos.

A pesar de no poder terminar las privatizaciones que le había encomendado Aguirre, nunca abandonó la guerra por imponer sus ideas en la región. Fue el de vicerrector en la Universidad Francisco Marroquín, en Guatemala, “La Marro», considerada como el templo liberal de Latinoamérica, un lugar donde los textos de economistas de la Escuela de Chicago, de que dan sostén a las políticas del PP en Madrid son asimilados como creencia.



“España no necesita más despilfarro de gasto público, sino menos. No necesita más políticos tomando decisiones sobre cómo y dónde hay que curar a los enfermos, sino menos”, escribió cuando ejerció como jefe de Gabinete de Pablo Casado.

Gobierno en funciones

«Tenemos que demostrarle a los ciudadanos que somos por encima de todo el Gobierno de la Comunidad de Madrid», ha destacdo Ayuso que mantiene que «lejos de lo que algunos puedan decir» no son un Gobierno en funciones, sino que están «trabajando como un reloj».

Ayuso agradece a los diferentes miembros de PP madrileño así como a la dirección, en particular a Martínez Almeida y también a todos los militantes, que son «los que más han cedido y menos han exigido». «Madrid es libertad, a todos ellos va a ir dedicado esta campaña, ya sabéis, el 4 de mayo o comunismo o libertad», concluyó Ayuso.

