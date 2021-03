“O nos tomamos en serio la cuarta ola del Covid y la frenamos, o dejamos que el negacionismo del Gobierno de la Plaza de Colón ponga en riesgo más vidas”, ha afirmado este lunes el candidato socialista a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, en la presentación de su Plan de Choque Sanitario y Económico urgente para hacer frente a la pandemia en esta región.

Un Plan con medidas “para implementar ya, aquí y ahora, y que incluye movilizar en 24 horas 80 millones de euros del Fondo de Contingencia para ayudas a la hostelería y adelantar a las 22.00 horas el toque de queda en todos aquellos municipios donde la incidencia acumulada a 14 días sea superior a los 300 casos”.

Para llevar a cabo la primera de estas propuestas, Gabilondo ha exigido al Ejecutivo madrileño a convocar en 24 horas un Consejo de Gobierno extraordinario en el que aprobar esas ayudas directas al sector hostelero en Madrid, que es el único de toda España que no las ha recibido. Y a hacerlo con cargo a los presupuestos prorrogados de la comunidad, que cuentan con un Fondo de Contingencia de 100,4 millones de euros, de los que hasta febrero apenas se han gastado 700.000 euros.

Adelanto del toque de queda

En cuanto al adelanto del toque de queda, el candidato ha recordado que ya se aplicó con éxito esta reducción a toda la comunidad durante varias semanas de la tercera ola y que eso contribuyó a bajar la Incidencia acumulada. “Madrid debe volver a hacerlo. Ya lo hacen otras CCAA, y sostenido en el tiempo su capacidad de bajada de la incidencia acumulada es contundente”, ha afirmado.

Junto a ello, Gabilondo ha propuesto “aumentar los cribados en las zonas de mayor incidencia”, dado que nuestra comunidad tiene capacidad para hacer más de 200.000 pruebas semanales, y que en esos lugares, “además de citar aleatoriamente a un número de pacientes, se permita que los ciudadanos participen por propia iniciativa”; algo que se lleva tiempo haciendo en territorios como Extremadura.

Cuarta ola

Hana Jalloul y Ángel Gabilondo

Durante su intervención, el candidato socialista ha señalado que “estamos en riesgo extremo” como demuestra el que Madrid ya es la primera región en ocupación de UCIs, en aumento de incidencias y en la que más rápido crecen los contagios y los fallecimientos. “En Madrid se concentran casi el 25% de los casos acumulados en España en las últimas dos semanas, cuando representamos solo el 14% de la población nacional” y “no es casualidad, se debe a que no hay en Madrid un Gobierno en serio que haga frente con contundencia al COVID-19” lo que nos lleva a estar “abonando diariamente que haya más y más personas en riesgo de sufrir una enfermedad grave, sin poder vacunarles”.

Fiestas ilegales = turismo de borrachera

En este punto, Gabilondo ha echado en cara a Ayuso las lamentables imágenes que hemos visto en calles del centro de Madrid este pasado fin de semana, y le ha instado a que aprenda que “la libertad no es el desmadre ni el llamado turismo de borrachera”, como tampoco lo es “minimizar el peligro del virus”. A su juicio, un Gobierno serio lideraría el cumplimiento de las restricciones, reduciendo la movilidad y protegiendo con ayudas directas a la hostelería. En definitiva, sabría “decir no, cuando es no, y sí cuando es sí. Eso es gobernar en serio”, subrayó.

Medidas a largo plazo

En cuanto a las medidas a largo plazo, Gabilondo anunció que, si es elegido presidente, aprobará además “un plan de ayudas directas a empresas dotado con 1.300 millones. El grueso serán las ayudas directas, pero incluirá otras subvenciones a empresas. Queremos apoyar a las empresas y a las familias, a los autónomos, a la hostelería a largo plazo, al comercio y a las empresas industriales”.

“También –dijo- queremos promover nuevas políticas activas de empleo centradas en los trabajadores en ERTE y parados por la pandemia, más formación, nuevos incentivos a la contratación, a la internacionalización de pymes. Y sobre todo, contar con los Ayuntamientos con líneas de colaboración con ellos para desempleados en su municipio”. Todo ello se tratará precisamente en una reunión que tendrá lugar con todos los alcaldes socialistas de la Comunidad de Madrid.

Jalloul: “El Madrid de Ayuso es un caos constante”

También intervino en el acto la número dos de la candidatura socialista a la Asamblea, Hana Jalloul, quien ha criticado la “gestión muy deficiente y además temeraria de los responsables de la sanidad en la Comunidad de Madrid” frente a la pandemia y que, un año después, el gobierno del PP siga “gobernando de espaldas de la evidencia científica, de la razón, y sobre todo de la verdad”.

“Madrid ha sido la constante del caos a la hora de combatir el virus” siendo el territorio autonómico “que ha liderado todos los indicadores de incidencia en cada una de las olas”, aseguró. Es el único lugar donde “el combate con otras administraciones ha estado por encima del combate contra el propio virus” y “hoy vuelve a ser epicentro de la pandemia”, ha recordado, “por la gestión irresponsable de la señora Ayuso”.

Jalloul ha concluido afirmando que la recuperación debe producirse “desde la ciencia, desde la salud pública, y no desde la mentira, no desde el negacionismo y desde luego no desde la imprudencia”. Madrid debe “avanzar desde la sensatez” con Ángel Gabilondo.