El PP sí reclamó con contundencia el indulto de Tejero y Milans del Bosch

Existen muchas diferencias entre el 23F y el referéndum del 1 de octubre. La principal es que en 1981 sí que hubo un intento de golpe de Estado, lo que no ocurrió en Cataluña el 1 de octubre de 2017.

Sin embargo, el PP ha lanzado una ofensiva contra el Gobierno a costa de los posibles indultos que el Ejecutivo de Pedro Sánchez pudiera conceder a los líderes independentistas catalanes después de llevar más de 3 años en la cárcel.

El Partido Popular no se puede quitar la caspa franquista, por mucho maquillaje de centro derecha liberal que le quieran poner. Y el mejor ejemplo de ello fue el apoyo que dio la formación conservadora al Gobierno de Felipe González para los indultos de los principales cabecillas del 23F.

Fraga apoyó los indultos de los golpistas

En el año 1986, Manuel Fraga, entonces presidente de Alianza Popular, la formación germen del actual PP, no se escondió y se mostró absolutamente favorable a la concesión de los indultos para los implicados en el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

Fraga fue contundente: «Lo he dicho públicamente, que a todos los que han pedido el indulto, he matizado mucho las palabras, creo que ha llegado el momento de dárselo» Respecto al alcance de esa medida de gracia para los golpistas, el dirigente gallego afirmó que el indulto habría que concedérselo «a todos los que lo han pedido, con esa única limitación».

El PP se echa al monte

Sin embargo, los herederos de una formación política fundada por exministros franquistas ahora se han lanzado a la yugular de Pedro Sánchez y están aprovechando la situación para generar más crispación.

Su único objetivo, por tanto, es derrocar al gobierno, por las buenas o por las malas, como sea. ¿O es que los líderes del 23F están en una situación moral superior a los políticos del procés? Para el PP esta pregunta es retórica. Aquéllos, al parecer, fueron héroes. Los líderes catalanes, por el contrario, son tratados como «chusma» que no es merecedora de lo que sí se dio al grupo de fascistas que asaltaron el Congreso.

Hoy mismo, la vicesecretaria de Organización del PP, Ana Beltrán ha afirmado que «hemos oído al ministro Iceta que dice que les van a indultar antes del verano. No cabe mayor poca vergüenza, no cabe mayor insulto a todos los españoles, no cabe mayor violación de la unidad de nuestro país. Por eso, esperamos y deseamos que haya un apoyo mayoritario a esa manifestación del próximo domingo». Nuevamente, la Unidad de la Patria vista desde el prisma de los Principios Fundamentales del Movimiento Nacional. Es que no pueden evitarlo, es superior a sus fuerzas. No en vano, la nueva estrella de la derecha española, Isabel Díaz Ayuso, no dudó en afirmar que «cuando te llaman fascista, es que estás en el lado bueno».

¿Acaso no fue un mayor insulto a la ciudadanía española que se indultara a los líderes del 23F y que su partido lo apoyara? Debe ser que ser facha imprime carácter y que en Génova no catalogan como atentado a España que militares y guardias civiles entraran armados en el Congreso, se liaran a tiros y se llevaran a Santiago Carrillo, Adolfo Suárez, Felipe González, Alfonso Guerra, Agustín Rodríguez Sahagún y Manuel Gutiérrez Mellado no se sabe aún si con la intención de fusilarles al amanecer…, como suelen hacer los fascistas.