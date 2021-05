La democracia española al borde del precipicio: Vox y PP ya suman mayoría absoluta

- Publicidad-

La Transición puede tener sus horas contadas, pero no en el sentido que la ciudadanía espera, es decir, con la eliminación de los errores que frenan que en España haya una democracia real. No. El populismo de extrema derecha está calando en la población.

Las soluciones fáciles se están imponiendo a la acción de gobierno. Tal y como ocurrió en el pasado en otros lugares del mundo, la ultraderecha accederá al poder gracias a las herramientas democráticas.

El peligro no sólo está en las políticas contrarias a los derechos humanos, sino que se abrirá la puerta a las dictaduras del capital. La doble amenaza se cierne sobre España. Pero los españoles parece que han sido abducidos por el populismo, o el trumpismo, del Partido Popular de Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso y el de Vox y Santiago Abascal.

Crece la extrema derecha

Según un sondeo publicado por ABC y realizado por GAD3, el PP y Vox alcanzarían la mayoría absoluta si se celebraran ahora las elecciones generales, con 138 y 40 escaños respectivamente frente a los 89 y 52 que obtuvieron en los comicios de 2019. Es decir, sumarían 37 diputados más. Mientras, el PSOE bajaría de 120 a 103 escaños.

La encuesta fue realizada a nivel nacional hechas entre el 12 y el 18 de mayo. Además, muestra una caída de Podemos de los 35 escaños que logró en noviembre de 2019 a 17. Ciudadanos pasaría de 10 a 2 escaños, mientras que Más País duplicaría sus asientos, de 3 a 6.

La suma del PP, que ganaría 49 escaños de celebrarse ahora las elecciones generales, y de Vox, que en cambio perdería 12, les permitiría gobernar con mayoría absoluta, al sumar ambas fuerzas 178 escaños, dos más de los necesarios para llegar a ella.

Si nos damos cuenta, los diputados que gana la extrema derecha están captados de los partidos de izquierda que ahora ocupan el gobierno. Esto debería hacer reflexionar a más de uno y aplicar los cambios y las políticas, por muy revolucionarias que sean, necesarias para frenar esta sangría. Las elecciones del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid ya debieron encender las alarmas.

Respecto al resto de partidos, ERC mantendría sus 13 escaños, JxCAT subiría de 8 a 10, la CUP seguiría teniendo 2, el PNV aumentaría en un escaño hasta los 7, Bildu se quedaría con 5, Coalición Canaria bajaría de 2 a 1, Navarra Suma mantendría 2, el BNG subiría de 1 a 2, y el PRC y Teruel Existe conservarían su escaño.

Pedro Sánchez, a tiempo de frenarlo

Del mismo modo que el poder desgasta tanto al presidente como al partido que lo ostenta, también tiene las herramientas para lograr remontar estos resultados. Sobre todo, en un escenario de pandemia y de crisis económica.

La utilización de los fondos europeos será la clave. También la generación de políticas absolutamente marcadas por la ideología socialista. Sólo así se dará al pueblo lo que de verdad necesita.

Esto requiere valentía e independencia de los poderes ocultos que manejan a su antojo a los representantes elegidos por el pueblo. Pedro Sánchez sólo podrá contener la sangría de apoyo popular implementando políticas que generen la resolución de las necesidades reales de la ciudadanía.

Pedro Sánchez Pérez-Castejón aún está a tiempo de meditar si quiere ser un presidente efímero o pasar a la historia por revolucionar desde la izquierda las relaciones entre el poder y el pueblo. Sánchez está a tiempo de ser Jimmy Carter o Franklin D. Roosevelt.

¿Carter o Roosevelt?, esa es la cuestion

En consecuencia, sólo Sánchez será el responsable de que este nuevo sondeo se pueda cumplir o no. Tanto él como su gobierno o sus asesores no tienen más que analizar las verdaderas preocupaciones de los españoles y las españolas para crear una agenda absolutamente reformista basada en la realización de las políticas orientadas al 100% a favor del pueblo, por más que puedan ser impopulares o que tenga una dura oposición dentro de los centros de poder no democráticos.

El presidente del Gobierno está obligado a entender que si se deja manejar por las élites empresariales, económicas y bancarias de este país, se convertirá en Jimmy Carter y no dejará un legado en la historia. Además, arrastrará al PSOE a la pasokización que tanto se temió en el año 2015. Aún tiene la posibilidad de frenar el avance de la extrema derecha con hechos pero el tiempo se le va acabando. Llegó la hora de la izquierda, señor Sánchez, no se convierta en Manel Valls, Matteo Renzi o Felipe González.