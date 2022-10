Ayuso mintió en 13 TV o en la Asamblea respecto al mando único de las residencias de mayores

- Publicidad-

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso afirmó el lunes que tuvo el mando único en las residencias de mayores y no el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 en aquel momento, Pablo Iglesias, en contra de lo que ha dicho ayer. Pero este jueves ha vuelto a su discurso de 2020 cuando dijo que el mando único del Gobierno se puso en marcha para “llevarse medallas” y que “Pablo Iglesias y Salvador Illa desaparecieron cuando vieron «la complejidad de la gestión”.

¿Cuándo miente Ayuso?

El dilema no es si ha mentido, si no cuando. En cuatro días, la presidenta regional ha señalado de nuevo al que fuera vicepresidente segundo del Gobierno y candidato a la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias. Es incomprensible que en tan poco tiempo afirme una cosa y la contraria.

La portavoz de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto, ha interpelado a la presidenta regional por su valoración sobre la gestión de las residencias durante la pandemia. Y también ha tenido tiempo para leer la carta blanca que la periodista Ángeles Caballero le dedicó al vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio.

Espero que estas palabras de la hija de una de las fallecidas en las residencias de Madrid remuevan sus conciencias 👇 pic.twitter.com/gjYQEpqakS — Alejandra Jacinto (@AleJacintoUrang) October 13, 2022

No sé qué número lleva mi madre en el conteo de muertos

“No sé qué número lleva mi madre en el conteo de muertos. Pero fueron 7.290 historias más en esos días, en esas semanas. Fueron 7.291 personas fallecidas en las residencias de la Comunidad de Madrid. Mi teléfono no ha sonado desde ese arranque primaveral de 2020, con todos metidos en casa esperando a las ocho para aplaudir en los balcones. Pero es que yo, señor Ossorio, en realidad no soy nadie. Y en todo este tiempo han pasado muchas cosas en mi vida. También en las de otros familiares, intuyo”, se lee en la carta.

“Es la única manera que se me ocurre para dar voz a estas familias, ya que ustedes y sus socios de Vox se niegan a investigar lo ocurrido», ha afirmado la portavoz de Unidas Podemos.

Una vez concluida la lectura, Ayuso le ha solicitado los datos de la autora de la carta “por el gran interés que le despierta su caso”.

Alejandra Jacinto se desplazó hacia el escaño de la presidenta y le entregó la carta, en la que se recriminaba a Ossorio: “A veces, señor Ossorio, le escucho y me convierto en trueno desbocado. Pero luego lo pienso, y me acuerdo de ella, de otros familiares con los que he tenido la oportunidad de hablar este tiempo, de las mujeres que se ocuparon de la Martín en sus últimas horas. Y gana la decencia. Y pierden los insensibles como usted”.

“Pero sepa que tiene remedio. Solo nos separan tres paradas de metro. El café y el duelo los pongo yo”, concluye el texto de Caballero.

La resurrección del bulo

La petición inicial de la presidenta madrileña saco la definición de la mentira: La propia Ayuso se enmendó a sí misma en tan solo 72 horas.

El lunes aceptaba por fin que el mando único de las residencias no recayó sobre el exvicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, sino en la propia presidenta. Pero ayer cambió su argumentario: “Fue mi Gobierno el que dio el paso para que en España se actuara de buena manera”.

Ayuso afeó a Podemos y al resto de grupos de la izquierda de sugerir que “el coronavirus salió de un laboratorio clandestino de la Puerta del Sol. Sólo les ha faltado decir eso”, señaló una Ayuso, desempolvando otra de las mentiras típicas de la extrema derecha.

Señaló otra vez al 8-M de 2020 para arremeter contra el Sánchez. “Mientras Francia anunciaba restricciones, el Gobierno de España mantenía el 8 de marzo, partidos de fútbol y otros eventos porque ‘serían dos o tres caso’”, ha recordado.

“Se impuso un mando único para comprar material sanitario y nos retrasó dos semanas”, resaltando la construcción del Hospital Isabel Zendal y del uso del IFEMA, y los 25 aviones fantasmas chinos con material sanitario.

Una serie de medidas que, según la populista conservadora, se aplicaron en el resto de las autonomías en la escala de residencias. “Se tomaron medidas similares«, ha sugerido la jefa del Ejecutivo, quien ha subrayado que las cifras de fallecidos en la autonomía están «por debajo de la media nacional”.

O mintió Ayuso el lunes o lo hizo ayer

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha admitido que mintió cuando acusó al entonces vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias de tener todas las competencias en las residencias que el mando único del Gobierno se puso en marcha para «llevarse medallas» y afirma que Pablo Iglesias y Salvador Illa desaparecieron cuando vieron «la complejidad de la gestión”.

Después de tantas mentiras, declaraciones contradictorias, titulares en la prensa acusando a la izquierda, Ayuso reconoce que tuvo el mando único en las residencias de mayores y no el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 en aquel momento, Pablo Iglesias. Como el Partido Popular ha alegado hasta ahora para no hacer frente a sus responsabilidades derivadas de la pandemia de coronavirus en esta materia.

Durante una entrevista entre el lunes y la madrugada del martes en ‘Trece TV’, la populista y lideresa conservadora ha cambiado su versión. La que ha sostenido hace más de dos años, con el inicio de la crisis sanitaria, para escurrir responsabilidades.