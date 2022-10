Ayuso reconoce que mintió respecto al mando único en las residencias de mayores

- Publicidad-

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso afirmó en 2020 que el mando único del Gobierno se puso en marcha para “llevarse medallas” y que Pablo Iglesias y Salvador Illa desaparecieron cuando vieron «la complejidad de la gestión”.

Ayuso reconoce que mintió respecto a Pablo Iglesias

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha admitido que mintió cuando acusó al entonces vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias de tener todas las competencias en las residencias que el mando único del Gobierno se puso en marcha para «llevarse medallas» y afirma que Pablo Iglesias y Salvador Illa desaparecieron cuando vieron «la complejidad de la gestión”.

Después de tantas mentiras, declaraciones contradictorias, titulares en la prensa acusando a la izquierda, Ayuso reconoce que tuvo el mando único en las residencias de mayores y no el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 en aquel momento, Pablo Iglesias. Como el Partido Popular ha alegado hasta ahora para no hacer frente a sus responsabilidades derivadas de la pandemia de coronavirus en esta materia.

Durante una entrevista entre el lunes y la madrugada del martes en ‘Trece TV’, la populista y lideresa conservadora ha cambiado su versión. La que ha sostenido hace más de dos años, con el inicio de la crisis sanitaria, para escurrir responsabilidades.

Ayuso admite que tomo decisiones que derivaron en la muerte de más de 6.000 personas mayores

“Tuvimos que crear un mando único para ejercer de verdad. Con este mando único lo que hicimos fue que las competencias pasaran también al consejero de Sanidad, de Presidencia y yo al frente de esto. De esta manera pudimos conocer cuántos residentes había afectados en cada residencia, que se pudiera contactar con las familias para darles el avance de la situación o el pésame», ha relatado Díaz Ayuso, sonriendo, como la hipocresía que la caracteriza, mientras en otro momento mostraba una falsa comprensión hacia los familiares de los fallecidos gracias a su mala gestión.

Además, en su huida hacia adelante, también admite que actuó junto a la Unidad Militar de Emergencias (UME), acción impulsada por el propio Iglesias para realizar la desinfección de las residencias: “Pudimos crear un mando único que además en coordinación con la UME y bomberos se pudo actuar”.

Ayuso confiesa su responsabilidad en materia de residencias

Después de haber confesado su responsabilidad en materia de residencias, Díaz Ayuso ha acentuado sus puyas hacia el Gobierno, afirmando que “el mando único del Ejecutivo central era únicamente para hacer las compras sanitarias”.

A pesar de la ayuda de la UME, la Unidad Militar de Emergencia del Gobierno de España, Ayuso ha invocado a sus demonios al afirman que “fue todo muy ingrato e injusto”.

La presidenta madrileña se ha quejado de que su Gobierno “estuvo solo en todo momento”, aunque también ha declarado que “no se sienten orgullosos por nada”.

“No puedo estar orgullosa”

Respecto a la solución única que ella vio viable para las residencias de mayores durante la pandemia de coronavirus, Ayuso ha puesto como excusa que “la única manera de evitarlo habría sido tener a las personas mayores solas encerradas en una habitación. Pero cuando es preguntada por el presentador, Antonio Jiménez, sobre si Pablos Iglesias tuvo competencias en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid, según el discurso sostenido por ella y el PP hasta ahora, la populista y presidenta madrileña, escabulló la pregunta llegando a decir tan solo que “él vio que no era tan fácil”.

Ayuso contradice a su vicepresidente Ossorio

Ayuso se ha referido a los partidos políticos de la izquierda en la Asamblea de Madrid para echarles en cara que “dos años y pico más tarde propongan impulsar una comisión para reescribir el relato”, pero sin decir nada sobre que el PP y Vox rechazaron en anteriores ocasiones iniciativas para la creación de esta misma comisión de investigación sobre lo ocurrido en las residencias de mayores, en especial sobre el vergonzosos protocolo impuesto por su Gobierno en el que negaba el derecho a la asistencia sanitaria y el traslado a hospitales a determinadas personas.

Sobre el posible apoyo de Vox a la creación de una comisión de estudio sobre este asunto, Ayuso ha vuelto a achacar a los partidos de la izquierda –Unidas Podemos, Más Madrid y PSOE– “que necesitan excusas para llevar a los juzgados”. Incluso, ha contradicho a su vicepresidente, Enrique Ossorio, quien aseguró la semana pasada que las familias de las víctimas en las residencias de mayores “ya lo han superado”, diciendo sin inmutarse y sin muestras de arrepentimiento que “el dolor de las familias lógicamente existe y eso no va a cambiar. No ocurrió nada en Madrid que no ocurriera en otras regiones”.