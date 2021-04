Inés Arrimadas ha asegurado en una entrevista publicada por La Razón que, independientemente del resultado de las elecciones autonómicas de Madrid, no dimitirá y que no existe ninguna posibilidad de que su partido se descomponga, ni siquiera si la candidatura encabezada por Edmundo Bal no alcanzara el 5% de los votos y se quede sin representación en la Asamblea de Madrid.

«Ciudadanos mantiene miles y miles de cargos y afiliados por toda España, gobierna Andalucía, Castilla y León y 400 ayuntamientos, cuenta con una de las delegaciones más importantes de la familia liberal europea y representa a todos los españoles que creen en el centro«, ha advertido.

Arrimadas ha reiterado que seguirá dedicada a ejecutar su proyecto y ha recordado que el apoyo que obtuvo en la asamblea de su partido al ser elegida presidenta fue abrumador y «mucho mayor al que obtuvieron otros líderes en sus respectivos partidos, como Sánchez o Casado».

La presidenta de Cs ha opinado sobre aquellos que han abandonado el partido y se han afiliado o entrado en listas electorales o accedido a cargos con el PP, como Toni Cantó o Fran Hervías, y ha sostenido que son ellos quienes tienes que explicar cómo pasan de una ideología liberal a una conservadora de un día para otro. «Desde luego que hemos cometido errores, y no tengo problema en hacer autocrítica», ha reconocido.

Entre esos errores, Arrimadas se ha referido a que «cuando se habla más de la moción de Murcia que de los escándalos de corrupción del PP que la provocaron, con tres gigas de información que incluyen troceo de contratos en manos de la UDEF, con casi 500 políticos y allegados de políticos vacunados de forma irregular, es que algo hemos explicado muy mal».

Por otro lado, la presidenta de Cs ha reconocido que mantiene un trato cordial con Casado y que la semana de la moción de censura de Murcia hablaron varias veces. «Por mi parte seguiré teniendo una relación correcta con él», añade y lo justifica en que le «gusta más mirar al futuro que al pasado». Por esa razón, Arrimadas apoya que Ciudadanos reedite el gobierno madrileño junto al PP, ya que, en su opinión, «lo mejor para los madrileños es seguir con la política económica que estaba desarrollando Ciudadanos desde la Consejería de Economía y Empleo».