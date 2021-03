El procurador de la Unión del Pueblo Leonés, Luis Santos, comienza su intervención en la moción de censura con la aclaración de que Francisco Igea, el vicepresidente de Cs de Castilla y León, es «quien manda en esta comunidad». Aclara también que «no podemos aupar a nadie que no sea receptivo con el mensaje del pueblo leonés».

Reconoce que hay motivos para la moción de censura, pero, a su juicio, los ha habido siempre en todos los gobiernos del PP, pero también el primero del PSOE. También reconoce que por la situación no era el mejor momento y lamenta que «se plantea un cambio de personas».

«La moción es contra el gobierno del señor Igea, sí, del señor Igea, dice Santos». ¿Cómo lo va a cambiar usted señor Tudanca? «Hay razones para esta moción de censura, sí. No lo duda nadie. Hay motivos basados en los equilibrios de la comunidad».

Echa de menos un debate de modelo territorial. Así, anuncia su abstención en esta moción y explica que «la forma de gestión de esta comunidad ha condenado a la región leonesa a liderar las peores tasas, pero cuando exigen se les llama victimistas. Multan a los ayuntamientos que llevan la ilusión a los niños pero luego infringen las normas en una terraza. Señor Tudanca, responsabilidad compartida entre ustedes y ellos».

Por Ávila

Por su parte, el procurador de «Por Ávila», Pedro Pascual, reconoce en el estrado que «no he encontrado certidumbre en su moción, señor Tudanca».

Además, explica que «no nos mueven los intereses partidistas, lo que quiero es que Ávila tengan y puedan ofrecer a sus ciudadanos las mismas prestaciones, que dejemos de encabezar las listas del paro, que todos los castellanos y leoneses tengamos una cartera de servicios de calidad. Yo no estoy aquí por mi, estoy aquí por los abulenses. Lo hago porque quiero y nadie me obliga a hacerlo. Lo hago por intentar sacar a Ávila del pozo en el que estamos».