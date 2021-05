Vox y Moreno Bonilla, carroñeros en busca del votante de Cs

- Publicidad-

Como aves carroñeras oteando el momento oportuno de descender a por la presa exangüe, el Partido Popular de Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, y el partido ultraderechista y xenófobo Vox han encontrado en el acogimiento de 13 menores no acompañados en la comunidad la excusa perfecta para repartirse los restos del naufragio de Ciudadanos, al que los últimos sondeos y resultados electorales en otras comunidades auguran un batacazo histórico también en Andalucía. Para colmo, la patata caliente la tiene la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, de Ciudadanos, que en apenas 48 horas ha dado versiones contradictorias a favor y en contra de acoger en centros andaluces a los menores no acompañados procedentes de Ceuta.

Los xenófobos de Vox han encontrado en la crisis humanitaria de Ceuta la excusa perfecta para prender de nuevo la espita del adelanto electoral en Andalucía y extenderla de forma miserable con intereses puramente partidistas y electoralistas. Tienen prisas por adelantar los comicios autonómicos, previstos inicialmente para noviembre de 2023, porque prevén en el mejor de los casos un escenario de cogobernanza similar al que Isabel Díaz Ayuso pondrá en práctica en la Comunidad de Madrid con el partido franquista.

#Andalucía acogerá a 13 niñ@s no acompañados procedentes de #Ceuta.



✋ El Gobierno andaluz cumple con su obligación legal de atender a los menores y con la obligación moral y humanitaria.



👉 El bienestar de l@s niñ@s está por encima de todo. pic.twitter.com/jn3FgYdlGf — Rocío Ruiz (@RocioRuizDom) May 20, 2021

Abonando el terreno del adelanto

Tampoco el presidente andaluz y su partido a nivel autonómico hacen ascos a un posible adelanto electoral, conscientes de la delicada situación en que se encuentran no solo las tres formaciones de izquierdas que concurrirán a la cita sino sobre todo los malos presagios que se ciernen sobre sus socios de gobierno estos tres últimos años, con los que todo han sido parabienes con tres presupuestos consecutivos aprobados al son de los ultraderechistas.

Lo más chirriante de la posibilidad de un adelanto electoral en Andalucía es la excusa esgrimida, ya que los ultraderechistas han roto el acuerdo de gobierno con el PP en la comunidad con el argumento de que no quieren en Andalucía bajo ningún concepto a los 13 menores no acompañados que la Consejería en manos de Ciudadanos ya ha anunciado que va a acoger después de no pocas contradicciones en apenas unas horas. La titular de este departamento, Rocío Ruiz, ha confirmado este viernes en la Cadena Ser que Andalucía “sin lugar a dudas” acogerá a menores migrantes no acompañados procedentes de Ceuta.

La consejera de Políticas Sociales, de Ciudadanos, confirma la recepción de los menores no acompañados después de dar marcha atrás ante las amenazas de Vox

En la actualidad, la comunidad andaluza sufraga los gastos que supone la acogida actual de unos 1.700 menores migrantes, una cantidad que aumentará con toda probabilidad con la llegada del verano y la afluencia de pateras a las costas andaluzas como cada año. Mientras tanto, el PP de Moreno Bonilla, con él mismo a la cabeza, y los xenófobos de Vox juegan al despiste con el destino de 13 menores, sin más futuro a corto plazo que el que le pueda proporcionar la Administración andaluza y su política de acogimiento, como recogen las leyes internacionales, y que los ultraderechistas, aliados del PP hasta ahora, niegan de principio a fin.

Estamos ante el penúltimo acto escénico del adelanto electoral. Y mientras tanto, el principal partido de la oposición, el PSOE, no conocerá a su candidato a la Presidencia de la Junta hasta el próximo 13 de junio, fecha de unas primarias trascendentales para el futuro del partido en Andalucía. Así están las cosas en una tierra que siempre se ha venido caracterizando por su solidaridad y calor en de acogida.