Roberto Sotomayor, candidato de Podemos, quiere recuperar Madrid con justicia social, igualdad y futuro sostenible

- Publicidad-

Roberto Sotomayor, candidato de Podemos a la alcaldía de Madrid, presentó este viernes 27 de enero las bases programáticas principales de cara a las próximas elecciones municipales del 28 de mayo. “Quiero lo mejor para esta ciudad. Por eso queremos apostar por la democracia participativa y acabar con la creciente desafección política. Es necesario que la gente recupere su espacio en la discusión pública”, afirmó.

Roberto Sotomayor, candidato de Podemos la alcaldía de Madrid, foto Agustín Millán

Roberto Sotomayor candidato de Podemos

“Me niego a que Madrid sea la rana cocida a fuego lento mientras el PP y los beneficiados del dinero público están esperando en la mesa con los cuchillos afilados”, ha aseverado. Además de desmontar el fiasco del Gobierno del PP y Cs, de Martínez-Almeida y Begoña Villacís, ha asegurado que lo largo de estos cuatro años de mandato ha habido falta de contundencia por parte de la oposición.

«Ha habido escándalos suficientemente notorios como para que le hubiesen pasado factura a la imagen del señor Almeida”, ha dicho Sotomayor, pero opina que desde el resto de los partidos políticos no ha existido una crítica rotunda. Todos estos factores son los que le han impulsado para presentarse como próximo alcalde de Madrid.

Para ello, ha estado recorriendo los diferentes barrios de la ciudad, hablando con vecinos, asociaciones, organizaciones de trabajadores y pequeños y medianos comerciantes. El objetivo, conocer cuáles son las necesidades de cada zona y los problemas a los que se enfrentan en su día a día para bajar la política de Cibeles a las calles.

La propuesta de la formación morada se articula en torno a tres ejes fundamentales: Justicia Social, Igualdad y Futuro Sostenible. El objetivo es mejorar la cohesión social y acabar con la desigualdad, protegiendo los derechos públicos pensando en los barrios, apostando por la diversidad, la igualdad y el desarrollo sostenible en Madrid.

Roberto Sotomayor, candidato de Podemos la alcaldía de Madrid, foto Agustín Millán

Justicia Social

En relación con la justicia social, desde Podemos consideran necesario acabar con el Madrid a dos velocidades de Almeida, donde los barrios del Sur han sido olvidados por la clase política. Apostar por la fiscalidad justa, descentralizar Cibeles en las Juntas Municipales de Distrito, incrementar el parque público de vivienda de alquiler, crear una Concejalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática y dotar de infraestructuras educativas, deportivas o culturales en los barrios son algunas de las propuestas que defiende Sotomayor para ganar la alcaldía de Madrid.

Hay una palabra que define lo que ocurre en la capital: “Desigualdad”. Una triste realidad que hay que cambiar. “No podemos permitir que haya personas que tienen hasta una década menos de esperanza de vida, en función de donde viven. O según el barrio donde hayan nacido”, señaló.

Para Sotomayor, “no podemos tolerar que en ciertos colectivos crezca la pobreza, donde las tasas de abandono escolar del mismo perfil de niños y de niñas, no son las mismas, o por qué un niño de 12 años dependiendo en el barrio donde resida tiene menos esperanza de acabar sus estudios. Es diferente si vives en un barrio de la periferia o del centro de Madrid”.

Desigualdad

Esta palabra es desigualdad y “creo que es el foco de la mayoría de los problemas que nos están afectando a cada uno de nosotros”. La política debe servir precisamente para dar una respuesta colectiva a los problemas sin perder el foco en los problemas más acuciantes de toso los vecinos. “Queremos en Podemos, poner coto a la desigualdad”.

“Vamos a conseguir una sociedad mejor y que a la que la que tenemos ahora en el Ayuntamiento. Una visión política, de la derecha neoliberal que impide ver esta desigualdad reinante. Tenemos unos gobernantes de la derecha que se niegan a ver esta desigualdad y que realizan un diagnóstico equivocado que perjudica a los vecinas y vecinos de Madrid. Quiero cambiar esta realidad, mejorar la situación de la gente”, ha defendido.

Recuperar la concejalía de Igualdad

La igualdad es otro de los puntos más importantes en este modelo de Madrid que defiende Sotomayor. “Una ciudad tolerante, feminista y democrática, que cuide, respete y defienda los derechos humanos y que esté orgullosa de su diversidad”, defiende Roberto Sotomayor. Así proponen recuperar la concejalía de Igualdad y crear espacios específicos en las Juntas Municipales de Distrito del Ayuntamiento con profesionales que permitan desarrollar e implementar campañas informativas y de concienciación sobre temática LGTBI y de lucha contra la LGTBIfobia, convirtiéndose así en espacios seguros y cercanos donde acudir para pedir apoyo psicológico y jurídico.

Futuro sostenible

Por último, el partido morado defiende la gran importancia del futuro sostenible de la ciudad de Madrid, haciendo hincapié en reconstruir y rehabilitar el tejido urbano o disponer de un modelo de movilidad que articule una ciudad transitable, eficiente y sostenible, así como la mejora en la recogida y reciclaje de basuras y en la limpieza de las calles y lograr el cierre definitivo de la incineradora de Valdemingómez.

“El Ayuntamiento de Madrid no puede mantener en funcionamiento una planta que ataca de forma tan directa al medioambiente y a la salud de los vecinos de la zona”. Además, propone un modelo de movilidad en el que el uso del transporte privado sea menos necesario y dedicar los espacios que antes servían para vehículos a zonas verdes y peatonales. La solución: “fomentar el uso de las bicicletas y apostar por un transporte público más accesible y eficiente.

Sanidad pública

Roberto Sotomayor habla de las condiciones laborales que impiden desarrollar un trabajo profesional a los médicos. Habla de consulta de tres minutos por paciente. Habla en general de una atención primaria desbordada y en paralelo todo esto, “pues estamos viendo que el negocio de los seguros privados. Si 38 % de los madrileños ya contrata un seguro de atención sanitaria privada, es evidente que este trasvase de usuarios impone un beneficio económico que atenta directamente al derecho a la salud pública”.

Roberto Sotomayor, Podemos apuesta por lo público

“Si tu enfermedad no es rentable, pues búscate la vida, que no me sale rentable, pues vete a la sanidad pública a ver si ahí estás mejor y lo que es peor que puedes morir”.

“Pero hay más. Más adelante búscate un hospicio donde morir, porque ya no hay sanidad pública que te pueda valer. Y este conflicto tiene que ver con el desmantelamiento del estado del bienestar y de los servicios públicos”.

Desde Podemos “no puedo asumir más este concepto, este modelo de sociedad en Madrid, precisamente porque quiero lo mejor para la ciudad y para sus vecinas y vecinos”.

Un Madrid más justo

Uno de los pilares en torno a los que gira el programa político de Roberto Sotomayor es la justicia social. El objetivo es que todos los barrios tengan los mismos servicios. Dentro de esta materia se engloban temas como el desequilibrio territorial, la fiscalidad justa, bajar Cibeles a los barrios, mejoras sociales como en alquiler de vivienda, educación, infancia, mayores, migrantes, más cultura para todos y todas o crear una concejalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática.

“Se está cronificando en Madrid una ciudad de dos velocidades”, ha criticado. “La brecha social se está volviendo cada vez más grande”, ha añadido, a lo que acusa problemas como la pobreza o el absentismo escolar que se da en determinadas zonas de la ciudad. Uno de los aspectos frente a los que pretende luchar es la alta tasa de abandono escolar, “que tiene siempre el mismo perfil de niño”. Según el candidato, esta desigualdad es el “foco de la mayoría de los problemas” a los que se enfrenta la sociedad madrileña.

Otra de las ramas en las que se centrará esta pelea contra la injusticia social será la del refuerzo de los servicios públicos, como en la atención primaria. “Es cierto que hay una infrafinanciación en la mayoría de las regiones de este país, pero en Madrid hay una clara voluntad privatizadora”. Así ha criticado Sotomayor las políticas sanitarias que está llevando a cabo Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad. Su objetivo es eliminar los largos tiempos de espera para conseguir una cita en el médico o aumentar los pocos minutos que los sanitarios pueden dedicar a cada paciente.

La política a la ciudadanía

Entre algunas de las propuestas de Podemos para hacerse con el Ayuntamiento de Madrid se encuentran el crear espacios específicos en las Juntas de Distrito con profesionales que implementen campañas informativas y de concienciación LGTBI.

Sotomayor quiere hacer de Madrid “una ciudad tolerante, feminista y democrática, que defienda los derechos humanos y esté orgullosa de su diversidad”. Plantea el establecimiento de espacios culturales, de intercambio y debate donde la ciudadanía pueda expresarse con libertad. “Tenemos que acercar las instituciones a los vecinos”, ha explicado.

Roberto Sotomayor: La poesía de Madrid

Existe la poesía de un Madrid mucho mejor, más justo y que ponga a los barrios y a la gente en el centro. “En 2015 tuvimos un gobierno popular encabezado por Manuela Carmena, que fue capaz de aunar mucha sensibilidad. Yo creo que en política como en la vida hay que tener valentía, tener voluntad para ser consecuentes y llegar hasta el final con los objetivos”, rememoró con deseo de repetirlo.

Críticas a la oposición

El Ayuntamiento de Madrid tiene una deuda histórica pendiente y voy a ser sincero, creo que, durante este mandato, la oposición del Ayuntamiento no ha puesto a los barrios en el centro de su discurso y si queremos ganar.