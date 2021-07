«Que se joda»: Así instó Reyes Calderón a Saracho a querellarse contra Ángel Ron

- Publicidad-

Diario16 ha tenido acceso a un correo electrónico remitido el día 6 de junio de 2017 a las 21.26 horas por Reyes Calderón a Emilio Saracho en el que, directamente, instaba al entonces presidente de Banco Popular a interponer una querella contra Ángel Ron y el resto de antiguos gestores.

Como se puede comprobar por la fecha, Saracho acababa de declarar la inviabilidad de Banco Popular y se estaba a la espera de que se iniciara la resolución de la entidad y su venta por un euro a Banco Santander.

¿No había más preocupaciones en ese momento que pensar en interponer una querella contra los antiguos gestores cuando, en realidad, quienes habían llevado a la resolución a la entonces sexta entidad financiera de España fueron, precisamente, los que ocupaban el Consejo de Administración?

En el correo electrónico se destila odio y odiar es pecado. El Papa Francisco repite insistentemente una frase que, tal vez, la señora Calderón olvidó en ese día fatídico: «El odio, la envidia y la soberbia ensucian la vida».

Calderón no estaba sola

Sin embargo, no se trataba de una estrategia que hubiese salido de manera unilateral de Reyes Calderón, sino que tenía cómplices que, casualmente, fueron los que se alinearon para provocar que Saracho llegase a la Presidencia del Popular.

«Arias, Tardío, Mx y Helena (está en duda) quieren instar un consejo extraordinario para mañana a fin de que el consejo se pronuncie sobre la responsabilidad de los antiguos gestores, han aguantado hasta ahora para no dañar una operación corporativa. Quieren administración desleal, o sea, querella criminal. Me solicitan que lo convoque yo».

Sin embargo, el correo no deja de sorprender porque la señora Calderón da a entender que la interposición de una querella contra Ron y los antiguos gestores que habían salido del Consejo era un asunto que ya se había tratado. «Les he dicho que creía que era el momento de activar la opción de Garrigues como previmos», afirma el correo.

También sorprende que, precisamente, los abogados del despacho de cabecera del Santander se opusieran a interponer esta querella: «Uría no lo contemplaba».

«Que se joda»

Por otro lado, Calderón señala en el correo que ya había intentado arreglar lo de la convocatoria de esa reunión extraordinaria con Joaquín Hervada, el secretario general del Consejo de Administración fichado por Saracho tras el despido de Francisco Aparicio Valls. «Lo he intentado arreglar con Joaquín, pero no he sido capaz […] Joaquín dice que no les haga caso y más o menos «que se j…», con perdón de la expresión. Pero lo bien hecho bien parece. Creo que habría que buscar el modo, que lo habrá o sino el modo de convencerles: les he explicado lo del malus, pero no es lo que quieren».

Resulta verdaderamente escandaloso que en un momento tan delicado, cuando Banco Popular estaba ya siendo resuelto por la JUR y se estaba preparando la venta por un euro al Santander, la señora Reyes Calderón y sus cómplices aprovecharan para pasar facturas sin responder de su propia responsabilidad al permitir, desde su posición en el Consejo, la estrategia de defenestración aplicada por Emilio Saracho desde el mismo instante en que llegó al Popular.