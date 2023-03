Patxi López: “El futuro de Feijóo está ligado a Vox”

La segunda jornada de la sexta moción de censura de la democracia, o de la farsa, esperpento o broma, segunda de esta legislatura contra del presidente Pedro Sánchez. Ha comenzado a las 9.00 con la intervención de la portavoz del PP, Cuca Gamarra y, que le ha servido para justificar la abstención de su grupo y ha continuado con Patxi López.

La moción de censura de Tamames representa el pasado. Un pasado al que muy pocos quieren volver.



La extrema derecha es la oscuridad y este Gobierno la esperanza.



“La moción ha sido simplemente ociosa y no cabe el respaldo del PP”. “No vamos a votar sí por respeto a los españoles y no votamos NO por respeto al señor Tamames”, ha señalado. Y ha utilizado su discurso para cargar contra el Gobierno, “el más cainita e inestable de toda la UE”. Todo lleno de mentiras, medias verdades y muy al estilo Ayuso.

El futuro de Feijóo está ligado a Vox

El portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López ha sido el siguiente en intervenir. Ha cargado contra el candidato Ramón Tamames, un esperpento de sí mismo, una broma para terminar una vida llena de transfuguismo y traiciones.

La presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, anunciará la hora de la votación al concluir el debate. La moción será rechazada, con tan solo los 52 votos a favor del grupo parlamentario de extrema derecha de Vox.

Patxi López: “Su moción ha sido un tres en uno. Al Gobierno, a Vox y al PP”

El portavoz parlamentario del PSOE ha comenzado su intervención con una frase muy esclarecedora. “Ayer el presidente y la presidenta segunda [rumores y risas] del Gobierno le pasaron por encima, señor Tamames, por su alegría frente al pesimismo, porque ustedes, derecha y ultraderecha son la oscuridad”.

“Pero le doy las gracias porque esta moción deja clara que es un tres en uno, ha presentado tres mociones en una: la formal, la que va contra el Gobierno, que ha servido para evidenciar que, frente a la nada de la derecha, hay un proyecto progresista y un gobierno con una hoja de servicios frente a los españoles que el PP abandonó en la anterior crisis financiera”.

Patxi explica cuál es la segunda moción: “La segunda ha sido la que Vox y Tamames se han puesto a sí mismos, que no saben dónde meterse, porque le dan por todas partes. Ustedes son una vuelta al populismo que solo busca culpables, una vuelta atrás (…) y la tercera es la moción real, la que Vox presenta contra el PP. Están unidos, son lo mismo y piensan lo mismo”.

“Sus discursos de odio lo único que hacen es esconder el miedo que tienen ustedes al diferente”

“El Gobierno de Pedro Sánchez es el gobierno de la gente” dice Patxi López en su intervención en el Congreso y asegura que “no había por donde coger esta moción de censura y, que solo supone una marcha hacia atrás al pasado. Sus discursos de odio lo único que hacen es esconder el miedo que tienen ustedes al diferente”, replica Patxi López dirigiéndose a Vox.

Patxi López (PSOE): “El futuro de Feijóo está ligado a Vox”

Patxi López está mezclando en su discurso a Vox y el PP, porque son la misma cosa, y critica que Alberto Núñez Feijóo “no esté en el Congreso”. Repasa los últimos casos de corrupción del PP, o del patrimonio de la alcaldesa de Marbella, “de irse de vacaciones con un narcotraficante… No les gusta, eh, pero es su discurso faltón con el Gobierno y contemporizador con la ultraderecha”.

Y sigue magullando al PP: “Y Feijóo va a llevar al grupo a la abstención, porque para su viaje al centro se van a la extrema derecha. Porque el señor Feijóo solo ha llevado al PP cada vez más a la derecha. Solo ha hecho un pacto, con Vox en Castilla y León. Cada vez que ha tenido una voz propia, como no les gusta a los que mandan de verdad en el PP, ha cambiado de posición en cinco minutos. No se le ha movido ni una ceja. Y hoy se van a abstener. Pero al escuchar a la señora Gamarra no se entiende por qué votan no. Podrían no esconderse porque el futuro de Feijóo está ligado a Vox, y no engañan a nadie”.

“Ustedes nos tratan como enemigos; pero nunca serán nuestros enemigos”

Patxi López, portavoz parlamentario del PSOE asegura que “se han sentido amenazados por cárteles acusando de traidores a socialistas que han colocado socios navarros del PP. “Ustedes nos consideran el enemigo a batir, y lo certifican sus expresiones” dice. Poco después de recordar “el matadlos” escrito por Isabel Díaz Ayuso para instruir al PP de Madrid sobre cómo tratar a los partidos de izquierda.

“La gran diferencia entre nosotros y ustedes es que, por mucho que discrepemos, ustedes nunca serán nuestros enemigos, porque sabemos qué significa eso, porque bastantes enemigos hemos tenido ya”.

El exlendakari vuelve ahora sus saetas contra Ramón Tamames, a quien recuerda sus mociones de censura en distintas instituciones y con distintos partidos. “Usted también participó en el contubernio del crimen, incluso pasando la legalidad… usted ya tiene antecedentes de querer cargarse a un gobierno progresista, pero le agradezco su tono tranquilo y no crispado, pero me va a permitir que su papel en estos días me es difícil de entender, porque en esta representación los hilos los mueve Vox. Usted pone su nombre y su trayectoria al servicio de Vox de la extrema derecha, usted suaviza el veneno, lo insoportable, incluso para usted. Vox es una enmienda a la totalidad a 40 años de democracia y a la Transición que usted dice defender”.

Patxi López a Tamames. “¿Qué es lo siguiente que va a decir? ¿que Franco era bueno?”

Patxi López ha seguido cuestionando a Ramón Tamames: “Diga algo, traiga un programa, no un anti-programa… oiga, que usted quiere ser presidente y no preocuparse del tiempo (…) No le voy a responder a todo, pero le voy a responder. Les parece nefasta la ley de Memoria Democrática, que no les gusta ni a usted, ni a Vox ni al PP. Y dijo que la Guerra Civil empezó en el 34, porque parece que quiere justificar el alzamiento contra la Segunda República, y dijo que en la Guerra Civil no hubo buenos ni malos… lo siguiente qué es, ¿que el dictador era bueno? Nunca puede dejar de ser el dictador Franco ni puede estar en ningún lugar público para ser honrado, y este gobierno sacó a Franco de Cuelgamuros [el valle de los Caídos] para orgullo de este país. Y lo que dijo ayer usted es impresentable”.

El portavoz del PSOE ha cargado aún más en su tono de réplica. “A los muertos y a las víctimas del bando nacional se les homenajeó desde el minuto uno; y que el Estado, aunque sea tarde, tenga la responsabilidad de localizar restos a familiares para que los puedan honrar, es una política de país, que cierra heridas, un triunfo de los demócratas de antes y de los de ahora”.

Patxi López: “La abstención del PP legitima a Vox”

Patxi López defiende la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez y su ley de Memoria Histórica: “Cada español que tiene un familiar enterrado en una cuneta o en una fosa común y no puede honrar como se merece, tiene una herida abierta y se cuentan por miles. A los muertos y a las víctimas de la dictadura se les recuperó y les homenajeó desde el minuto uno. (…) Que el Estado tenga la obligación de investigar y exhumar esos restos, es una política de país y es un triunfo de la democracia, de los demócratas, de los de antes y de los de ahora”.

El portavoz del PSOE ha concluido acusando al PP de tenderle la mano al PP: “Vox no es cualquier cosa, Vox es la negación de la violencia machista. Vox es quien busca impedir avances de igualdad. Es la negación del cambio climático. Es el recorte de derechos y libertades. Vox quiere acabar con el gobierno de las autonomías. Vox son los que añoran la etapa más negra de nuestra historia. La abstención legitima el modelo de Vox, de la extrema derecha. No hay nada peor que mostrar neutralidad”.