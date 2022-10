El Valle de los Caídos provoca que Vox le coloque a Ayuso un puñal en el cuello: «¿Va a estar con Sánchez o contra él?»

- Publicidad-

La extrema derecha no olvida el ejercicio de democracia que supuso que los restos de Francisco Franco, el dictador genocida, fueran exhumados del Valle de los Caídos, el lugar que el franquismo erigió para recordar a todos la grandeza del régimen nacido del golpe de Estado del 18 de julio de 1936. Vox no perdona que Franco volviera «a ver la luz» para que sus restos fueran trasladados a un cementerio y que no permanecieran en un hipogeo construido con la sangre de miles de presos políticos.

Para evitar que la Ley de Memoria Democrática ponga a cada cual en su sitio, es decir, a los fascistas defendiendo el Valle y los restos de, por ejemplo, José Antonio Primo de Rivera, Vox ha recurrido a quien sabe que va a dudar muy poco en oponerse a la libertad democrática para que el fascismo siga ensalzando sus símbolos: Isabel Díaz Ayuso.

No hay más que recordar las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid cuando se produjo la exhumación del dictador genocida: «¿Qué será lo siguiente? ¿La cruz del valle? ¿Todo el valle? ¿Las parroquias del barrio? ¿Arderán como en el 36?».

Una vez aprobada la Ley de Memoria Democrática, la extrema derecha va a hacer todo lo posible para evitar que los símbolos de la dictadura que aún quedan en España sigan en pie y, evidentemente, el principal es el Valle de los Caídos. Por eso han recurrido a Ayuso utilizando un argumento que saben que la presidenta de la Comunidad de Madrid no podrá rechazar: «¿Va a estar con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o contra él?», ha afirmado Rocío Monasterio.

El problema está en que Vox no quiere ver que los restos de José Antonio Primo de Rivera salgan del Valle de los Caídos, ya que, según la Ley de Memoria Democrática aprobada en el Senado el cuerpo del fundador de Falange Española no puede estar ahí. Para intentar evitarlo, la extrema derecha ha pedido a Isabel Díaz Ayuso que declare el Valle de los Caídos como Bien de Interés Cultural (BIC) para «evitar que se profanen tumbas».

Sin embargo, Vox adolece, como ocurre con la presidenta de la Comunidad de Madrid, de cultura y conocimiento histórico. Los restos de José Antonio Primo de Rivera ya han sido exhumados en dos ocasiones. La primera fue el traslado con toda la parafernalia fascista desde Alicante hasta el Monasterio de El Escorial, donde estuvo enterrado durante años en la basílica. Una vez que miles de presos políticos finalizaron la construcción del Valle de los Caídos, los restos de Primo de Rivera fueron nuevamente exhumados.

La extrema derecha, además, continúa utilizando el argumento de la «reconciliación» de los españoles como elemento para intentar hacer ver que la guerra y la dictadura franquista son un capítulo cerrado. Sin embargo, eso no es así. Hay cientos de miles de familias, casi en su totalidad del bando perdedor, que ni siquiera han encontrado los restos de las personas que fueron represaliadas, torturadas y ejecutadas por un régimen fascista y genocida. Mientras tanto, esas mismas familias tienen que ver cómo en muchas calles de España todavía se ensalza el nombre de los asesinos y, sobre todo, cómo hay políticos elegidos democráticamente que defienden que se siga homenajeando a esos criminales.

Por otro lado, el Valle de los Caídos pertenece a Patrimonio Nacional y, en consecuencia, su gestión corresponde al Estado no a la Comunidad de Madrid. La Ley 23/1982 reconoce a Patrimonio Nacional como el organismo público responsable de los bienes de titularidad del Estado, así como la puesta a disposición de los ciudadanos del patrimonio histórico-artístico que gestiona, a través de su uso con fines culturales, científicos y docentes.

En consecuencia, Vox ha vuelto a intentar montar el espectáculo pidiendo algo que la Comunidad de Madrid no puede hacer. Eso sí, si hay alguien que puede liarla aún más esa es Isabel Díaz Ayuso, con lo que no se descarta que intente la declaración de BIC del Valle de los Caídos, sobre todo si le ponen un cuchillo en el cuello con «¿Va a estar con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o contra él?». Eso, Ayuso, no lo podrá soportar.