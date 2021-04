La candidata de Más Madrid a las elecciones regionales del 4 de mayo, Mónica García, ha reclamado este martes a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que abandone el «negacionismo de la pandemia» y sea «responsable» en sus mítines de campaña. Así se ha referido al ver los actos con aglomeraciones reiteradas, el último, el acto organizado este lunes por el PP en Fuenlabrada, en el que se concentraron unas 300 personas, según García sin guardar las preceptivas medidas sanitarias.

«Entendemos que la señora Ayuso, la cual ha hecho una política de negacionismo de la pandemia (…) en sus propios actos no cumpla las normas y no haga las restricciones propias para proteger la salud, que es una cosa que todavía no ha entendido», ha censurado Mónica García ante los medios tras reunirse con asociaciones del sector del taxi.

Insultar y despreciar a las personas más golpeadas por la crisis y la pandemia inhabilita a cualquiera para estar al frente del gobierno. Ayuso debe pedir disculpas.



Necesitamos gobiernos con empatía. https://t.co/jjoRlXLIHN — Mónica García (@Monica_Garcia_G) April 20, 2021

La Candidata de Más Madrid ha subrayado que en la Comunidad de Madrid hay hoy 550 pacientes de coronavirus ingresados en unidades de cuidados intensivos (UCI), “colapsando de nuevo el sistema sanitario”, y que ahora mismo, “obviamente, no se van a poder ir de cañas y no necesitan eso, sino tener una buena sanidad pública”.

A Ayuso no le preocupa las consecuencias y las muertes que puede provocar

En plena pandemia, con todos los indicadores subiendo, incluido el de las UCI y el de fallecidos, ayer hemos podido comprobar que la aglomeraciones y la falta de medidas anticovid son habituales.

Ayuso no cumple con las medidas anticovid que son obligatorias en las Comunidad de Madrid y que su Gobierno aprobó y fueron publicadas en el BOCAM