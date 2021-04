Mónica García, candidata de Más Madrid a la presidenta de la Comunidad, para las eleccioes del próximo 4 de mayo ha animado a acudir a las urnas: “Si queremos tener las mismas oportunidades, en Villaverde, Carabanchel o Aluche hay que votar igual que en el barrio Salamanca o en el Retiro”.

Mónica García ha asegurado en una entrevista concedida a Hoy por hoy que “estas elecciones son una oportunidad de tener un gobierno decente después de 25 años de abusos del PP”, y ha considerado que no deben suspenderse por la situación de la pandemia.

«La vacunación en Madrid es una chapuza»

Mónica García ha explicado que la vacunación en la Comunidad de Madrid “se ha caracterizado por ser una chapuza. Además, criticó duramente que no se pueda estar vacunando en centros de salud como sí se hizo durante la campaña de la gripe.

“Hacer recorrer decenas de kilómetros, responde más a una campaña de propaganda que a una estrategia de vacunación”, ha asegurado la candidata de Más Madrid.

García no entiende “que la vacunación de los mayores de 80 años y los grandes dependientes no se estén vacunando durante los días festivos. Recuerdo a la señora Ayuso decir que se iba a vacunar mañana, tarde y noche”.

La hostelería necesita salir a la calle

“La hostelería necesita salir a la calle y, en caso de no poder hacerlo, recibir ayudas directas para no cerrar”, es una de las premisas de la candidata de más Madrid, que Madrid también ha señalado que la política de Ayuso respecto a la hostelería está funcionando como un efecto llamada para el turismo de borrachera de jóvenes de otros países europeos.

“Hay que ponerles difícil venir, sobre todo a países con mayor incidencia, y se les tienen que poner imposible ir a fiestas ilegales”, ha dicho.

Mónica García: «Obviamente estos días festivos se debería haber seguido vacunando en los centros de salud»

La alternativa a un gobierno de Ayuso

Mónica García: «La alternativa a un gobierno de Ayuso serán todas aquellas fuerzas políticas que quieran entenderse para recuperar la decencia política en la Comunidad de Madrid. Podemos entendernos y lo estamos haciendo”. Mónica García: “Vería muy viable un gobierno a tres que le dé la vuelta a la situación en Madrid”.

“Ahora mismo no estamos para vetos entre las fuerzas progresistas y las fuerzas que queremos un Gobierno decente. Desde Más Madrid no vamos a poner ninguna línea roja”, destacado.

He estado, estoy y estaré en la política regional porque me encanta

“Yo he estado, estoy y estaré. Me encanta la política regional y me gusta Madrid”, ha señalado la candidata de Más Madrid. “No estamos para vetos entre las fuerzas progresistas que queremos un gobierno decente. Nosotros no vamos a ponerle una línea roja a los que quieran reconstruir la Comunidad tras la gestión de Ayuso. Muchos pensamos que tenemos que salir del tapón que nos ha puesto el PP, que casi parece ese buque que bloqueaba el Canal de Suez”.

Mónica García insta a Ciudadanos a que salgan de “ese síndrome de Estocolmo en el que están, que es preocupante», y les ha tendido la mano porque en su formación creen en la reinserción”.

“Como decía (la exalcaldesa) Manuela Carmena (cuando se le preguntó por la ‘popular’ Esperanza Aguirre), nosotros creemos en la reinserción”, ha manifestado.

Sobre Ciudadanos, García ha asegurado que debe reencontrarse y que, «como decía Carmena», cree en un reinserción. «Siempre les hemos tendido la mano, pero parece que quieren reincidir en sus errores. Aún no sabemos qué Ciudadanos es. Es la fuerza política menos predecible».

Preguntada sobre un posible cierre del Hospital Zendal, la candidata de Más Madrid ha reivindicado que ha sido siempre muy crítica con su falta de planificación, pero ha asegurado que no lo cerrará, aunque sí le buscará otros usos, como las camas de larga estancia o la investigación.

Mónica García: «El Zendal me ha parecido siempre un escándalo, desde su construcción sin ningún tipo de planificación, sin sanitarios, hasta toda la plataforma de contratos a dedo. Ahora bien, nosotros no lo vamos a cerrar»-