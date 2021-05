María Jesús Montero: «Iglesias me gusta más sin coleta y el Gobierno, tal y como está»

- Publicidad-

María Jesús Montero, ministra Portavoz y de Hacienda ha señalado que Pablo Iglesias le gusta más sin coleta y “el Gobierno, tal y como está”. También ha destacado que desde el Ejecutivo están dispuestos a reanudar “cuanto antes la Mesa de Diálogo con Cataluña”. No obstante, ha reconocido que “hubieran preferido un gobierno encabezado por Salvador Illa”.

Cataluña

María Jesús Montero, en una entrevista en La SER ha afirmado que temió una repetición electoral en Cataluña. Aun así, ha querido esperar a comer la noticia de esta mañana, “esperemos que hayan entendido entre ambas formaciones y la conformación de Gobierno evite el unilateralismo”. Montero ha destacado que ojalá “hayan aprendido«.

“Habríamos preferido un gobierno encabezado por el señor Illa, porque es el ganador de las elecciones y su proyecto para Cataluña”. “Habría sido buena cosa [un gobierno de Illa con ERC] porque sería un gobierno que necesita Cataluña en estos momentos”, ha destacado la portavoz del, Gobierno.

Montero culpa a Pablo Casado de no querer llegar a acuerdos para la renovación

Indulto

«El indulto es un derecho que asiste a las personas que lo soliciten si se cumplen las condiciones. Todavía estamos en el trámite de admisión de la solicitud. En los próximos meses conoceremos esos informes. Creo que la situación de los indultos no afecta a la situación de Cataluña», ha resumido Montero.

Los resultados de Madrid se quedan en Madrid

“Yo creo que los resultados de Madrid se quedan en Madrid. Aquel que piense que los resultados de Madrid son extrapolables al resto del país se equivoca. Son unas elecciones que no tocaban y que se producen en una pandemia”. También ha reprochado la actitud frentista de Casado, ya que “El PSOE ha estado muy concentrado en la lucha contra la pandemia. No queríamos que la pandemia se convirtiera en un elemento de confrontación política. Siempre hemos tendido la mano a las comunidades, aunque hicieran cosas que no nos gustaban, no han escuchado ni un reproche”.

Ahora empieza el trabajo que el Gobierno

«No siento que se estén consumiendo los últimos meses de esta legislatura […] Ahora empieza el trabajo que el Gobierno tenía pendiente desarrollar que ha tenido que dejar en stand by por la pandemia. Ahora tenemos que arrimar el hombro para que ningún euro se quede sin aprovechamiento».

Iglesias sin coleta y Diaz en el Gobierno

“El señor Iglesias me gusta más sin coleta. Me gusta más el recorrido que ha planteado ahora y el Gobierno, tal y como está».

«Sí creo que en las formaciones políticas, y en este caso, de Unidas Podemos, es bueno que permanentemente se estén reinventando y aprovechando sus oportunidades».

Àngels Barceló en la SER le ha preguntado: “¿El Consejo de Ministros está mejor sin Iglesias? Y Montero ha contestado: “No diría eso”

“¿Cree que Yolanda Díaz va a tener autonomía para asumir su trabajo desde el Gobierno liderando Podemos? “, Respuesta: “Yo espero que sí. Sabe muy bien las responsabilidades que tiene que asumir”

Renovación del CGPJ

La ministra Portavoz ha reprochado la aptitud del PP, “un partido político no puede vetar la renovación de cualquier otro poder. El Ministerio de Justicia es inagotable al desaliento y sigue intentando llegar a un acuerdo con el PP”.

“El señor Casado no piensa cumplir con el mandato constitucional simplemente porque no entiende que ninguna fórmula que se plantee sea mejor que la actual. El señor Casado está entorpeciendo la labor del Poder Judicial”.

«Me parece muy difícil que vayamos a conseguirlo, pero seguiremos instando a Casado a conseguirlo”.