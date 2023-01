Los médicos de Madrid publican un libro para recaudar fondos y reanudar la huelga en Atención Primaria contra Ayuso

- Publicidad-

“Hasta los fonendos: Diario de una huelga”, bajo este título, 21 médicos de Familia y pediatras han dado vida a un libro solidario para poder continuar la huelga de Atención Primaria de Madrid. Quieren que el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso se siente a negociar y cumpla con todas las promesas ya firmadas.

El libro de los médicos de Atención Primaria

Se trata de un libro publicado en Amazon. La portada es una fotografía cedida por uno de los mejores fotoperiodistas españoles, Olmo Calvo. Consta de 33 relatos y poemas escritos por los propios profesionales con un final solidario. Toda la recaudación irá destinada a la caja de resistencia de la huelga, impulsada por AMYTS, en contra de las médidas de Ayuso.

La huelga, que ha tenido una tregua que acaba el próximo miércoles, 11 de enero de 2023, ha contado con numerosas acciones. Entre ellas, manifestaciones históricas, encierros para reclamar una negociación seria, donaciones de sangre.

Ahora con la redacción del libro “Hasta los fonendos: Diario de una huelga”, los facultativos de familia quieren demostrar una vez más, su compromiso con la Atención Primaria y con los pacientes.

Quieren expresar su hartazgo contra las políticas privatizadoras de Ayuso.

“La idea del proyecto nace un 28 de noviembre cuando la huelga lleva una semana. La posibilidad de poder expresarnos, tener algo físico que recuerde los días de lucha. Además, contribuir a la caja de resistencia, parece demasiado bonita como para dejarla escapar”, explica José Pleguezuelos, médico de Familia e impulsor del proyecto.

A partir de ese momento, el tiempo empezó a correr, tal y como explica el doctor Pleguezuelos. “Por un lado, la huelga tiene una duración indefinida. Y publicarlo en unos meses puede que carezca de alguna de sus motivaciones. Por otro, la cercanía de la Navidad hace aconsejable que sea un maravilloso regalo para amigos, familiares, huelguistas y, como no, a los propios autores”.

La unión de los médicos hace la fuerza

La unión de los médicos en torno a la huelga y el duro golpe económico que supone realizar un solo día de paros hizo el resto. No se puede luchar contra las políticas de Ayuso sin más.

“Esta unión nunca la había experimentado y las ganas de colaborar me llevaron a participar”, resume Sonia, facultativa que participa en el libro. “Sentí la necesidad de contar en primera persona lo que otros dicen de nosotros, de mostrar nuestra cotidianidad, de hacer parecer ficción algo que posiblemente no lo sea tanto”, señala otra profesional.

No aguantan trabajar en Inglaterra

Textos cuentan cómo es la Atención Primaria desde el punto de vista de sus protagonistas, e incluso desde fuera de nuestras fronteras. Es el caso de Sergio Díez, que cuenta cómo emigró de un centro de salud de España a Reino Unido: “Hay muchos profesionales, y no sólo médicos, que se mueren por una oportunidad de volver. Incluso aunque sepan que el ambiente es más hostil que un país extranjero. Mi relato gira en torno a esa idea”.

“Hasta los fonendos: Diario de una huelga” trata en una serie de relatos y poemas, de afianzar sobre el vínculo entre “mi paciente” y “su médico”. Una relación que Ayuso quiere romper. Intentan “volcar en el texto cosas que llevaba dentro” e incluso crear situaciones aparentemente lejanas como la de “un mundo en el que los médicos fueran sustituidos por ordenadores”.

Ayuso quiere romper la realcion médico paciente

“Me pareció una oportunidad estupenda para expresar lo que siento y cómo ha cambiado la situación de la Atención Primaria en el tiempo que llevo viviendo en España, especialmente, en Madrid”, concluye Isabel, doctora y también autora de un libro que se puede adquirir en Amazon por 14 euros.

Nos recuerdan desde el sindicato de médicos AMYST, que la recaudación irá íntegramente a la caja de resistencia de la huelga de Atención Primaria. Una hucha que ya cuenta con más de 120.000 euros.

Los médicos explican por qué de este proyecto:

José Pleguezuelos: “La idea del proyecto nace un 28 de noviembre, cuando la huelga lleva una semana. La posibilidad de poder expresarnos, tener algo físico que recuerde los días de lucha y, además, contribuir a la caja de resistencia, parece demasiado bonita como para dejarla escapar. Dado que hay personas con experiencia en la publicación de libros y un grupo de cerca de ochocientos médicos de familia de Madrid en Telegram, se propone la intención: publicar un libro de relatos entre varios médicos. Poco a poco se van uniendo personas a un proyecto hermoso […] Somos veintiún médicos que nos ponemos a escribir y contacto con Amazon -única opción para poder publicarlo por premura y objeto- —, informando de las intenciones: publicar un libro cuyos ingresos vayan directamente a la caja de resistencia de la organización convocante de la huelga […] Consta de treinta y tres relatos y poemas que nos cuentan cómo es la Atención Primaria desde el punto de vista de sus protagonistas. Textos con una buena dosis de intimidad, de verdad incuestionable por nadie, de valentía y amor por una profesión que sufre la rapiña de quienes cuestionan a los que la aman”.

Sonia D: “Surgió la idea de José Pleguezuelos y poco a poco fuimos adhiriéndonos a la increíble propuesta de plasmar en papel lo que llevaba tanto tiempo rondando en nuestras cabezas. Sentí la necesidad de contar en primera persona lo que otros dicen de nosotros, de mostrar nuestra cotidianidad, de hacer parecer ficción algo que posiblemente no lo sea tanto… Y nos unimos con el objetivo común de que este libro viera la luz, fiel reflejo de la fuerza que ha mostrado por primera vez un gremio tan poco dado a reivindicarse en plural”.

La historia interminable de los recortes

Enrique Rodríguez de Mingo: “Yo inicialmente hice mi texto de la ‘Historia Interminable’ un día de huelga en el que vi algo desmotivados a mis compañeros del centro, al inicio de esta. Una compañera me animó a escribir. Quería motivar y volcar en el texto cosas que llevaba dentro. Como gustó, esa misma compañera me animó a difundirlo por redes y tuvo buena acogida. Cuando se me planteó participar en el libro lo cedí encantado, me pareció importante colaborar”.

“Elaboré el relato ‘¿Distopía?’ expresamente para el libro, planteando un mundo en el que los médicos fueran sustituidos por ordenadores. Intentaba crear conciencia y poner al lector frente a esa realidad que se ha llegado a plantear desde nuestros gestores. Dejé el final del relato abierto con idea de generar esperanza y deseando que ese no sea nuestro futuro”.

Frustración el estado de la Atención Primaria con Ayuso

Isabel V: “Poder compartir y estar acompañada de mis compañeros en esta aventura literaria, me animó a escribir. Me pareció una oportunidad estupenda para expresar lo que siento y cómo ha cambiado la situación de la Atención Primaria en el tiempo que llevo viviendo en España, especialmente, en Madrid. Me produce una frustración ver que cada vez tenemos menos recursos para ser médicos de Familia y ejercer en condiciones adecuadas todas las facetas de nuestra especialidad y ver cómo estas carencias se normalizan. Por eso, termino diciendo que quiero volver a sentirme médico de Familia, porque creo que aún estamos a tiempo de recuperar nuestra especialidad. Una especialidad que los médicos y los pacientes merecemos que se desarrolle en todo su potencial”.