Los médicos de familia y pediatras firmes frente a Ayuso: “Continuamos con la huelga indefinida y más fuertes que nunca”

Ayer se celebró una Asamblea de Médicos de Familia y Pediatras de Atención Primaria convocados por el sindicato de médicos, Amyts, en el anfiteatro del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid. Más de un millar de facultativos han decido seguir con la huelga indefinida y mostrarse firmes frente a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso y al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Un títere en el gobierno madrileño a las órdenes de Lasquetty, el privatizador de la sanidad pública madrileña.

Los médicos de familia y pediatras firmes frente a Ayuso

La huelga indefinida convocada por el sindicato AMYTS, en Atención Primaria llega a su tercera semana. Por eso, los médicos de familia y pediatras han decidido los próximos pasos de la huelga.

El comité de huelga ha creado una caja de resistencia para los facultativos que tengan problemas para continuar con los paros.

Tras una reunión de más de cuatro horas decidieron continuar con la huelga en las mismas condiciones que hasta ahora. Se ha rechazado de plano su desconvocatoria o una huelga a medio gas, con paros puntuales.

Un aviso: “Estamos más fuertes que nunca”

La decisión es firme: seguir con la huelga en los mismos términos que al principio y que el fin del puente reactive los altos índices de seguimiento que tenían las semanas anteriores.

Pretenden fortalecer sus posiciones de cara a una previsible reunión con la Consejería de Sanidad. Una cita que por ahora no se vislumbra por varias razones.

La primera, porque Ayuso está haciendo un Rajoy, dejando que se descomponga la protesta de los médicos de familia y pediatras de atención primaria, y se resuelva por sí solo. Pero el conflicto no se va a resolver.

Ayuso y Escudero han elegido a los enemigos equivocados.

Durante la reunión, se ha debatido el detalle de las posiciones. Exigen diez minutos, como mínimo, para atender a cada paciente y que ese tiempo se garantice contratando más médicos que puedan atender al resto de pacientes.

Unas peticiones que no están previstas en los Presupuestos de la Comunidad de Madrid, que se van a aprobar previsiblemente la semana que viene, gracias a la abstención de la extrema derecha de Vox.

“Si cada médico atendemos a 34 pacientes al día, la Comunidad tiene que asegurar la atención del paciente 35, 36, 37… y eso no se hace con médicos voluntarios, sino aumentando la plantilla», afirmó a la salida de la reunión la secretaria general de AMYTS, Ángela Hernández.

Ver estas fotos del gran anfiteatro del ⁦@Icomem_Oficial⁩ lleno de médicos de familia y pediatras un sábado de este puente me hace sentir orgullo de profesión. Lo mismo ⁦@eruizescudero⁩ estaba camuflado entre la multitud y le pasa las fotos a ⁦@IdiazAyuso⁩ pic.twitter.com/tpwkB64gOQ — Julian Ezquerra (@jezquerra57) December 10, 2022

Tres semanas de huelga

La reunión para decidir el futuro del paro indefinido llega cuando se cumplen tres semanas de huelga. Ahora mismo, las negociaciones están “rotas”, según los médicos. El principal escollo está en la cuestión económica: Sanidad no parece dispuesta a dotar de medios suficientes a la Atención Primaria. Y con ello no se garantiza que los médicos y pediatras puedan dedicar, al menos, 10 minutos por paciente.

Desde el sindicato Amyts, convocante de la huelga, insisten una y otra vez en qué pasará con los pacientes que pasen del número propuesto de más por la Consejería. ¿Quién los atenderá? Pero Lasquetty y Ayuso no van a poner dinero sobre la mesa para contratar más especialistas.

Ejemplos del desastre de la gestión sanitaria de Ayuso

Salvador Casado, médico rural de la CAM ha informado de sus listas de pacientes.

“Ayer 76 pacientes citados. Hoy 59. Vamos mejorando”. Estas cifras son inasumibles.

“llevamos años visibilizando la agonía de la Atención Primaria madrileña. Ha servido de poco. Un servidor va a seguir de huelga Atención Primaria.

Y seguiré pidiendo a administrativas, enfermeras y médicas de Madrid y otras CCAA que se unan. Para poder servir con dignidad”.

🚩Llevamos años visibilizando la agonía de la Atención Primaria madrileña. Ha servido de poco.

🚩Un servidor va a seguir de #HuelgaAtencionPrimaria

🚩Y seguiré pidiendo a administrativas, enfermeras y médicas de Madrid y otras CCAA que se unan.



Para poder servir con dignidad. https://t.co/ZcQhXaQXu3 — Salvador Casado (@DoctorCasado) December 10, 2022

Y una respuesta muy explicita: “Primero empezaron con Atención primaria. Pero como yo no era médico de familia ni pediatra, no hice nada. Después, vinieron las Urgencias, pero como yo no era Urgenciólogo, no hice nada… Después, se extendieron los problemas y las dificultades a los hospitales.”