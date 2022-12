Nuevo fracaso de Ayuso en las negociaciones con los médicos de atención primaria

Nueva reunión entre el comité de huelga de los médicos de familia y pediatras de Atención Primaria y la Comunidad de Madrid, presidida por Ayuso que termina sin acuerdo. “Por nuestra parte ojalá que la huelga que pudiera terminar hoy, pero tenemos que continuar”, ha explicado este viernes, minutos después de terminar el encuentro, Isabel Vázquez, médica de familia y miembro del sindicato Amyts.

Nuevo fracaso de Ayuso

Las dos partes se han emplazado a analizar las variables propuestas y en volver a hablar. “No somos pesimistas. Somos prudentes y estamos abiertos a lo que se nos proponga, siempre y cuando respete la filosofía de las demandas que nosotros traemos”, ha insistido Vázquez, que también ha avanzado que la Consejería de Sanidad no ha puesto “nada nuevo” sobre la mesa.

Ayuso filtra audios para desprestigiar a los médicos

Antes de comenzar la reunión con la Consejería de Sanidad se han lanzado sospechas de la existencia infiltrados entre los médicos, audios pasados a la prensa por parte del Gobierno del PP. También acusaciones cruzadas de “irresponsabilidad” entre los sanitarios y el equipo de Ayuso.

El equipo de la presidenta madrileña ha comenzado la jornada enviando masivamente a la prensa, antes del encuentro, dos audios internos de los médicos de familia y de los pedíatras, que ha llegado a sus manos y en el que barajaban varias posibilidades para continuar con las protestas.

Si hoy no llegaban a un acuerdo, se estudiaba seguir con una huelga de celo o mantener los paros indefinidos. También, estudiaban la posibilidad de realizar paros reales de un día a la semana. Ayuso y su equipo, han querido recriminar y despreciar los paros por una atención primaria de calidad, acusando al comité de huelga de “imprudentes por querer mantener la tensión hasta las próximas elecciones de mayo”.

Ángela Hernández, secretaria general de Amyts, el sindicato médico que ha convocado los paros ha restado importancia a estas informaciones o filtraciones: “Hubiéramos preferido que no se hubieran filtrado esos audios [son dos], aunque lo que barajamos ahí son diferentes posibilidades si hoy no nos ofrecen nada nuevo en la reunión, que es lo que realmente querríamos que hicieran”.

Ayuso tiene oídos en todas partes

Hernández no ha querido referirse a los topos, aunque admite que se cometieron varios errores mandando audios a grupos de WhatsApp explicando las posibles alternativas que se estaban barajando. “La Comunidad tiene oídos en todas partes”, lamentaba.

Ayer se concentraron los médicos de familia y pediatras de atención primaria en el centro comercial, al otro lado de la calle, a las puertas de la farmacia, cerca de la Asamblea de Madrid.

Después de la protesta, representantes de Amyts, el sindicato de Médicos, se reunió con la Asociación de Facultativos especialistas de Madrid (AFEM), AP Se Mueve y la Sociedad Madrileña de Medicina de Familia y Comunitaria (SOMAMFYC) para ver si se podían coordinar por si la Consejería de Sanidad seguía sin ofrecer una salida coherente a la huelga.

“Es importante que a la reunión vaya alguien de la Consejería de Hacienda, que es realmente la que decide sobre el dinero que entra en la sanidad madrileña. Si no va nadie, ya pueden prometer el oro que no vamos a firmar nada”, ha señalado la portavoz y secretaria general de AMYTS, Ángela Hernández.

Los audios de la discordia, una mal salida de tono de Ayuso filtrándolos, fueron enviados por una representante de AFEM y otra de Amyts a su círculo de confianza para explicar las diferentes estrategias que se estaban debatiendo.

En el audio de AFEM, el que ha llegado a Ayuso, y el que ha filtrado a los medios de comunicación, se aseguraba “demuestra en qué manos está la huelga de médicos”.

El Gobierno de Ayuso no ha querido desperdiciarlo y ha señalado que “es una irresponsabilidad. Da igual la negociación con la Consejería, porque Amyts ha decidido mantener huelga semanal y huelga de celo permanente hasta las elecciones. Son siete minutos sin desperdicio. La prueba de la irresponsabilidad”. Lo que sí parece, es que la irresponsabilidad de Ayuso puede llevar a que se cronifique esta crisis sanitaria. Y vuelvan a sacar a la calle, esta vez no a 400.000 personas, si no a un millón.

Ayuso se equivoca de enemigo

Esta frase de Maquiavelo resume a la perfección lo que están pensando en la Puerta del Sol: “Lo que favorece al enemigo nos perjudica a nosotros, y lo que nos favorece a nosotros perjudica al enemigo”.

Los médicos y pediatras no son los enemigos, ese es el principal error de Ayuso y su equipo. Sin ellos y ellas vendría el caos. Sin su esfuerzo los madrileños lo pasarían muy mal.

El sindicato Amyts ha convocado esta tarde a los médicos y pediatras para contarles de primera mano lo propuesto por la Consejería. Y decidir cuáles son las alternativas para conseguir que la atención primaria sea de calidad. Y que sus puestos de trabajo sean acordes con otras comunidades autónomas y Europa.

Ayuso quiere dejar caer la atención primaria

Además, el responsable de Sanidad, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso afirmó que el sindicato reclamó una subida lineal para los médicos de Atención Primaria. De unos 470 euros que nunca no se había puesto sobre la mesa de negociación. Otra de las mentiras para hacer creer que la culpa de la situación de caos y mala gestión de la sanidad pública en general. Y de la atención primara en particular es de los facultativos.

La portavoz de Amyts recordó que los 476 euros son un incumplimiento de la salida de huelga de septiembre de 2020.

Octavo día de la huelga indefinida de médicos de familia y pediatras de atención primaria en la Comunidad Madrid. La Consejería no mueve ficha, los profesionales están sufriendo. La población está atendida en cuanto a las urgencias y, además, está de su lado. Sabe que lo que hacen por ellos.

Por eso reclamaban una reunión urgente y que cumplan con las promesas pasadas y se comprometan a cumplir las ofertas futuras. Porqué el Gobierno de Ayuso no cumple con sus acuerdos.

La secretaria general del sindicato de Médicos de Madrid, Amyts, Ángela Hernández, denunció aquellos días que, al consejero Escudero, “no parece que no le importe que una compañera viera ayer a 70 niños. Está profesional desde hace meses está cubriendo 3 consultas de pediatría. A nosotros si nos importa”.

El audio de los sanitarios