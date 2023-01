La Comunidad de Madrid pretende ocultar a los eurodiputados la situación crítica de los edificios de San Fernando de Henares

- Publicidad-

Tal y como publicamos en Diario16, los afectados por las obras de la Línea 7b de Metro han dado un paso de gigante en su lucha contra la Comunidad de Madrid. En concreto, han conseguido que una comisión de miembros del Parlamento Europeo realice una visita a las zonas afectadas por la chapuza que se ejecutó por las prisas electorales de Esperanza Aguirre y del Partido Popular.

Sin embargo, según denuncian varios de los vecinos afectados, la Comunidad de Madrid ya estaría poniendo las herramientas para «maquillar» los efectos más críticos de las obras del Metro. Tal y como se puede ver en la imagen de cabecera (izquierda), se están colocando lonas que ocultan, por ejemplo, cómo los edificios se han desplazado hasta separarse. En la otra imagen (derecha) se puede comprobar la situación real de esos dos edificios y las graves grietas que se han generado.

El gobierno de Isabel Díaz Ayuso no puede permitir que los representantes de la Unión Europea vean la cruel realidad que están viviendo las más de 600 familias afectadas. No podrán ocultar los edificios o las casas unifamiliares que ya han tenido que ser derribadas, pero si tienen la posibilidad de tapar lo más grave, lo harán.

Hay que recordar que Pablo Arias Echevarría, eurodiputado del Partido Popular español, no dudó en afirmar en Bruselas, delante de varios afectados y de Javier Corpa, alcalde de San Fernando de Henares, que esta situación no es más que ruido mediático y campaña política.

No obstante, si los eurodiputados ven la realidad tal como es, entonces los argumentos del PP se quedan en nada. Por eso se ven en la obligación de tapar lo más grave y dejar a la vista pequeñas grietas para que no parezca lo que de verdad es: una zona de guerra donde los edificios se vienen abajo.

La Comunidad de Madrid no puede permitir que en Europa se sepa cómo se ha llegado a una situación límite, a un escenario en el que miles de vidas están en peligro, unos hechos que se iniciaron hace 15 años. Por eso lo quieren tapar todo.

Esta actitud del gobierno de Díaz Ayuso no es más que la confirmación de que las medidas que han adoptado hasta ahora son insuficientes. Las indemnizaciones de las que tanto alardea la presidenta o con las que quiere presentarse ante la opinión pública como «la buena» de la película son claramente escasas teniendo en cuenta la dimensión de la problemática.

Si una comisión del Parlamento Europeo ve la realidad, entonces la opinión pública verá cómo el humo y la propaganda de Ayuso no ha pretendido más que engañar a la ciudadanía. Los afectados no quieren alargar más esta problemática, como afirma Ayuso. Las víctimas de las obras de la Línea 7b de Metro quieren una solución definitiva y no más parches.

Ante una situación de este tipo, en la que, insistimos, hay miles de vidas en peligro, Isabel Díaz Ayuso debería tragarse su orgullo y, si es necesario, pedir ayuda al gobierno de Pedro Sánchez para que le facilite los fondos necesarios para resarcir dignamente a estas familias. Muchas, y de esto no habla la presidenta de la Comunidad de Madrid, han visto cómo su vivienda ha sido derribada pero tienen que seguir pagando la hipoteca.

Tapar el problema con lonas no va a solucionar más que la imagen de Isabel Díaz Ayuso de cara a las elecciones. Sin embargo, le sería más rentable arreglarlo de verdad, no con propaganda, manipulación de cifras y ataques a los afectados.