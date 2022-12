«Desprecio, maltrato y sadismo» del gobierno de Ayuso contra las familias afectadas por la Línea 7b de Metro

- Publicidad-

La Comunidad de Madrid realizó un cruel regalo de Navidad a una parte de los afectados por las obras de la Línea 7b de Metro en San Fernando de Henares. En concreto, ordenó el desalojo de uno de los bloques de viviendas situados en la llamada «Zona 0» sólo tres días antes de Nochebuena.

La Plataforma de Afectados por Metro Línea 7b de San Fernando de Henares denuncia que esa notificación se hizo por medio de una llamada telefónica a los vecinos. «Una vez más somos conocedores de hechos que afectan gravemente a nuestras vidas a través sin tiempo para que las familias asuman la situación y puedan organizarse para tan dramático momento y sin ningún tipo de comunicación oficial al Ayuntamiento», denuncia la Plataforma.

Una vez más, la Comunidad de Madrid ha sido cruel con estos vecinos puesto que, además de la notificación de desalojo, las familias afectadas no sabían, a sólo tres días de Nochebuena, el tipo de realojo que iban a tener o el modo en que podrían sacar sus enseres de las viviendas.

La orden de desalojo se produjo el mismo día en que David Pérez, consejero de Transportes del gobierno de Isabel Díaz Ayuso, informaba en rueda de prensa de las indemnizaciones que la Comunidad de Madrid iba a pagar a los afectados por la Línea 7b de Metro, unas cifras que no cuadraban en modo alguno con el número de viviendas y familias afectadas, tal y como publicamos en Diario16.

Si peligraba la estructura y la estabilidad del edificio, ¿por qué la Comunidad de Madrid no dio la orden de desalojo unos días antes para que esas familias pudieran organizarse y evitar que tuvieran que pasar las peores navidades de su vida? ¿Por qué se esperó a que se anunciaran las indemnizaciones? Si lo que se está haciendo son cálculos de tiempos políticos con unas familias que llevan 15 años viendo cómo sus casas se resquebrajan, además de una irresponsabilidad, sería una crueldad que rozaría la sociopatía porque hay vidas en juego.

Uno de los afectados afirmaba que el portal desalojado tenía «una pasarela ‘segura’ que TRAGSA habilitó para no desalojar a los vecinos, a pesar de que el Ayuntamiento insistió en que no les parecía seguro el acceso, ni las grietas que presenta el bloque. No es fácil convivir cada día con camiones, hormigoneras, grúas, excavadoras y escapes de gas. Hoy se evidencia que la manzana entera está en ruinas».

«Estos hechos son una muestra más del desprecio, maltrato y sadismo que el que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso ejerce contra las familias afectadas por las obras de la línea 7b de Metro en San Fernando de Henares. Es absolutamente despreciable que el gobierno autonómico esté más preocupado de salvar su imagen pública que de las vidas de nuestras vecinas y vecinos, hasta el punto de dejar en la calle a varias familias sin aviso previo y apenas a 3 días de los festejos navideños», denuncia la Plataforma de Afectados.