Irene Montero: “Si este 4 de mayo el feminismo sale a votar, Ayuso estará fuera y Madrid será una comunidad feminista”

La ministra de Igualdad, Irene Montero ha animado a las madrileñas y madrileños a votar masivamente en las elecciones madrileñas. “Si sale el orgullo LGTBI, si sale el 8M, las mujeres que se han movilizado para defender a la víctima de la manada, el Madrid republicano de Clara Campoamor; el feminismo de Gloria Fuertes, el Madrid valiente de las mujeres. Si el 4M el feminismo sale a votar, Ayuso estará fuera”.

El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha señalado que “para que los cambios se produzcan los tiene que entender la gente. Dimos la alerta antifascista y mucha gente no lo entendía. Ahora sí hay una mayoría democrática que está viendo las orejas al lobo, que piensa que el 4 de mayo se elige entre fascismo y democracia”.

La democracia y la libertad, está en peligro y se puede acelerar si gobierna la derecha trumpista de Ayuso y Vox

Para Iglesias, “una democracia que está en peligro por la impunidad de la ultraderecha y por el socavamiento las bases de la democracia y la libertad, que se puede acelerar si gobierna la derecha trumpista de Ayuso y Vox” Así ha reivindicado Pablo Iglesias la reacción de Unidas Podemos a la entrada de Vox en el Parlamento andaluz en diciembre de 2018, y ha reclamado la movilización de quienes más necesitan los servicios públicos» en las elecciones a la Comunidad de Madrid.

En el acto feminista ha estado acompañado de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de la ministra de Igualdad, Irene Montero, y de miembros de la lista de Unidas Podemos, el candidato de la formación ha alertado de que «la democracia está en peligro”.

“Socavar las bases materiales de la libertad de la democracia es privatizar y empobrecer la Sanidad pública”, ha apuntado. “No hay democracia si los jóvenes no pueden pagar el alquiler y hay familias que son desahuciados de sus casas sin alternativa habitacional”.

Iglesias ha explicado que “la democracia es un movimiento histórico de las mayorías que permitieron convertir los privilegios de unos en derechos para todos, por eso odian el feminismo, porque es el movimiento de avance democrático más importante del siglo XXI. El feminismo significa hoy lo que significó el movimiento obrero, la conversión de sus privilegios en derechos”, ha concluido.

Nos merecemos sacar a Ayuso de la Presidencia de la Madrid

Irene Montero, ha reclamado este sábado la movilización de todas las mujeres que creen que sus derechos están en riesgo si el PP repite al frente de la Comunidad de Madrid tras las elecciones del 4 de mayo. «Que no se quede una sola mujer sin salir a votar. Nos merecemos sacar a Ayuso de la Presidencia de la Madrid”, ha dicho en un acto de la campaña de Unidas Podemos junto al candidato, Pablo Iglesias.

Montero ha reclamado el voto para Unidas Podemos y Pablo Iglesias: “Podemos tener muchos defectos, pero os estamos demostrando a las mujeres que estamos aquí, pie en pared, para no ceder ni un milímetro y llevar a las instituciones todas las reivindicaciones que la 4ª ola del feminismo ha puesto sobre la mesa”.

“Las feministas queremos poder y tenemos poder. Si no tuviésemos tanto poder, no nos atacarían tanto», ha añadido. Para zanjar: «Las mujeres queremos estar allí donde se toman las decisiones. Por eso nos tienen tanto miedo, por eso no da igual a quién votar”, ha dicho.

Yolanda Díaz reclama la movilización de trabajadoras y trabajadores y de los sindicatos

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz ha pedido a los trabajadoras y trabajadores de Madrid que se movilicen y vayan a votar. “A los sindicatos, a todos, que organicen a la gente trabajadora. Nos jugamos nuestros derechos. Salgamos el 4 de mayo a votar”. Ha reclamado “este el voto para Pablo Iglesias y Unidas Podemos en las elecciones a la Comunidad de Madrid”.

Sí podemos ganar.

“No somos lo mismo, somos diferentes”, ha asegurado Yolanda Díaz, quien ha apelado también “a la movilización de las mujeres: Nos jugamos que Vox pueda formar parte del Gobierno y decidan sobre nuestras vidas Quieren hacernos desiguales, nos odian por ser mujeres”.

Esas balas iban contra la democracia

La vicepresidenta tercera ha asegurado que “esas balas que le enviaron a Pablo Iglesias, a Irene Montero, a Marlaska y a la directora de la Guardia Civil no iban solo contra ellas y ellos. Iban contra la democracia, contra todas nosotras. Salgamos a hacer campaña para decirles que somos más, que nos tomamos en serio nuestras vidas, calle a calle, barrio a barrio, para decirles que no van a ganar. Somos más”.



