El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha recordado que lo sucedido en el debate esta mañana en la Cadena Ser, “va de defender la democracia en un momento en el que está amenazada”.

Pablo Iglesias en un mitin celebrado en Villaverde, ha defendido que lo único que ha hecho este viernes al irse del debate tras las palabras indecentes de la líder de la ultraderecha, Rocío Monasterio que no se creía las amenazas de muerte que ha recibido con una carta con balas a su nombre, es “cumplir con su obligación”.

Pero el líder de Podemos no se considera un valiente por lo que ha hecho y ha querido acordarse de los verdaderos valientes, que han defendido y defienden la democracia, aquellos que se defienden ante el racismo en el transporte público, o la gente de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que no salen en televisión”.

“Valiente fue Isa Serra que cuando no era diputada puso el cuerpo para evitar a una persona discapacitada la echaran de su casa. O Juan Antonio Delgado defendiendo la democracia y los derechos de sus compañeros y ser dirigente político de podemos siendo guardia civil».

«Valiente es la gente que se organiza en los barrios haciendo comedores sociales y no niega un plato de comida a nadie porque español es todo el mundo que trabaja y viva aquí”, ha señalado.

“Valientes defendiendo la democracia son los jóvenes orgullosos de ser antifascistas pese a que les insulten. Los que salían en los balcones a aplaudir, ellos eran también valientes. Lo otro, lo de hoy, era algo había que hacer. Valientes son los periodistas que están dejando de blanquear en los medios de comunicación a la ultraderecha sabiendo que se juegan sus puestos de trabajo. Ya está bien de normalizar a aquellos que defienden el racismo, la mentira, la violencia. Esos sí que son valientes”, ha añadido Iglesias.



La democracia no la trajeron 7 ministros de la dictadura



Pablo Iglesias ha señalado que “la democracia española no nos la regalaron 7 ministros de la dictadura ni la trajo el rey emérito, sino los vecinos que se organizaban en los barrio porque sin vivienda digna ni servicios sanitarios no hay libertad posibles”.

En ese momento, el candidato de la coalición morada ha defendido “su concepto de libertad basado en unos servicios públicos de calidad para que todos los madrileños, nazcan donde nazcan y que todas las familias tengan las mismas posibilidades de estudiar o ser curados”.

“La libertad no es tomarse una caña, es la salud pública, el derecho a la vivienda, es que no se permita a los fascistas defender ideas que no sean compatible con la democracia, los que quieren arrebatarnos los derechos”, ha defendido.



Pablo Iglesias ha apelado “a la valentía democrática histórica de los barrios del Sur de Madrid, que está en el ADN de la clase trabajadora, que son más. La democracia es un movimiento histórico porque es capaz de conseguir que los privilegios de los privilegiados sean derechos para todos. Un ataque a la democracia es decir que los derechos son bienes de mercado. La democracia no es amenazar a un trabajar que tenga la piel distinta a la tuya. No es verdad que quieran que se vayan, sino explotarles y por eso no querían las inspecciones Trabajo”, ha apostillado.

“Cuando dicen que no van a poner impuestos jamás a los ricos, ¿qué están diciendo? Cuando dicen que van a pasar recursos públicos a privados reconocen que su proyecto político es destruir lo común, lo público. ¿Les habéis oído la arrogancia con la que hablan? Quiero pedir a la gente que responda a esa arrogancia y a esos insultos con educación, silencio, buenas formas, con dignidad yendo a votar masivamente”.

“Hay un Madrid mayoritario que no insulta, que no grita, que no necesita mentir; que ese Madrid valiente defienda la democracia el día 4. Claro que se puede, adelante”, ha finalizado el candidato de Unidas Podemos.

