Faltan enfermeras, mientras Ayuso mira para otro lado y sin ellas es imposible vacunar de la tercera dosis

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso lleva años ignorando a los profesionales sanitarios, especialmente enfermeras/os, enfermeras especialistas y fisioterapeutas, y de paso a los madrileños que éstas atienden y sin ellas es imposible vacunar de la tercera dosis.

“Las quejas por el mal funcionamiento del Sistema Sanitario Público son crecientes y desde el Gobierno regional lo único que se hace es publicitar un Plan (el de Primaria) que no solo no resolverá los problemas de los centros de salud, sino que generará mayor malestar entre profesionales y usuarios”.

Exigen a Ayuso que se ponga a trabajar

Es imprescindible que desde el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se pongan a trabajar, junto con los representantes de los trabajadores sanitarios, en un Plan Global para el Sermas, real y factible, que saque al sistema sanitario público de la indefinición en la que se encuentra.

La solución, añaden, no es despedir al 65% de la plantilla enfermera que se contrató para el Covid-19. “Todas y cada una de ellas son necesarias y lo demuestra el hecho de que las listas de espera no paran de incrementarse, al mismo nivel que las quejas de los usuarios por el mal funcionamiento de un sistema sanitario del que solo el Gobierno regional es culpable, por su inacción”.

Para el Sindicato de Enfermería es imprescindible que se destine al mantenimiento del Sermas “lo necesario y no las cantidades con las que el Gobierno intenta maquillar una realidad ficticia. En el Sermas se necesitan a todas y cada una de las enfermeras que se contrataron en la campaña de Covid ya que, de lo contrario, no se podrá vacunar a la población de la tercera dosis y si se hace, además de demorarse en el tiempo, será a costa de no atender adecuadamente a la población, tal y como ocurre en la actualidad”.

Las plantillas enfermeras de hospitales y centros de salud son muy deficitarias y con el anuncio de la no renovación del 65% de los contratos de enfermeras “lo único que hace el Gobierno regional es decirles que se vayan y que acepten contratos en otras regiones o en el extranjero donde serán bienvenidas. Estamos dilapidando un capital humano esencial, a las profesionales que antepusieron su salud para salvar vidas. Enfermeras/os que, además, no volverán a querer trabajar para un sistema sanitario público, el madrileño, que las ignora y, además, las retribuye peor que otros servicios de salud”.

Pretender que renovando al 35% de los contratos Covid-19 se mantenga el nivel de calidad que ha caracterizado al Sermas es, simplemente, imposible, finalizan desde el Sindicato de Enfermería. “La prueba, la situación de la Atención Primaria. Si estuviese correctamente dimensionada y retribuida como debiera, se evitarían las demoras que se producen en la actualidad y se resolverían la gran mayoría de problemas de salud que hoy se abordan en las Urgencias hospitalarias donde los usuarios han de acudir para que les atiendan de patologías leves”.