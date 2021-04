La denuncia del cuñado de Esperanza Aguirre contra la expresidenta de la Comunidad de Madrid y su marido por estafa, fraude fiscal, blanqueo de capitales y apropiación indebida a causa de la venta de un cuadro de Goya sin haberlo protegido como bien cultural y, presuntamente, para ahorrarse el pago de impuestos, según publicó elDiario.es, y la presencia, directa o indirecta de Banco Santander vuelve a sacar a la luz la «turbulenta» relación de la entidad cántabra y de la familia Botín con el mundo del arte.

Esperanza Aguirre y su marido vendieron el cuadro de Goya al empresario Juan Miguel Villar Mir y se afirmaba que lo había revendido al Santander. El constructor niega este hecho. Sin embargo, es probable que el cuadro haya terminado, finalmente, en manos del banco presidido por Ana Patricia Botín, dado que a principios de este mes de abril Villar Mir tuvo que entregar su colección de arte, formado por Rubens, Murillos y Goyas, entre otros, al Santander por el impago de un crédito que llegó a alcanzar los 72 millones de euros.

La relación de los Botín con el arte y la cultura surge supuestamente en 1879 cuando la familia se auto atribuye el descubrimiento de las Cuevas de Altamira por Marcelino Sanz de Sautuola, tatarabuelo de Ana Patricia Botín. Sin embargo, está demostrado que fue Modesto Cubillas Pérez, aparcero del tatarabuelo de la presidenta del Santander, quien descubrió en 1868 las cuevas de las famosas pinturas rupestres mientras cazaba con su perro.

La familia Botín se apropió del supuesto descubrimiento y llegó incluso a producir una película, Altamira, estrenada en 2006 con tremendo fracaso de taquilla y crítica, que la llegó a tildar de «publirreportaje cinematográfico», todo ello pese a no haber reparado en gastos y contratar como protagonista nada más y nada menos que a Antonio Banderas.

También es conocida en el gremio del arte la «adquisición» a precio de saldo del cuadro de El Greco La Adoración de los pastores que adquirió Emilio Botín Sanz de Sautuola López, abuelo de Ana Patricia Botín, a precio de saldo —1 millón de pesetas (6.000 euros)— a las monjas del Hospital de la Caridad de Illescas.

En cuanto al padre de la actual presidenta, Emilio Botín Sanz de Sautuola Garcia de los Rios, aficionado a la caza y al golf, es pública su total falta de interés por la cultura y el arte y conocidos los desprecios de su padre hacia él que se hicieron públicos por Rafael Pérez Escolar en su libro de Memorias. Del mismo modo fuentes cercanas a la familia Botín cuentan de burlas y chascarrillos de Emilio Botín hacia su esposa Paloma O´Shea pidiéndole en público que tocase al piano boleros y no piezas clásicas.

Al contrario que su esposo, Paloma O´Shea tiene un gran interés por las artes y muy especialmente por la música de la que es gran aficionada y pianista. De hecho, es presidenta de la Fundación Albéniz. La madre de la actual presidenta del Santander es también miembro del comité asesor internacional del Festival de Música de Lucerna en el que coincide con el abogado de Liechtenstein Herbert Batliner, presunto testaferro de los Botín y de narcos como Pablo Escobar y dictadores como Mobutu o Ferdinand Marcos, y que, como hemos publicado en Diario16, está relacionado con el escándalo de la fraudulenta venta de una finca en Mijas. De Batliner se dice que tiene la colección privada de pintura más importante de Europa.

Esta afición por la pintura de Herbert Batliner es compartida también por Jaime Botín Sanz de Sautuola García de los Ríos, hermano de Emilio Botín y tío de Ana Patricia Botín, expresidente de Bankinter y ex vicepresidente del Santander. La relación de Jaime Botín con el arte es infinitamente mayor que la nula de su hermano Emilio. Jaime fue condenado por contrabando del Picasso Cabeza de mujer joven, causa judicial en la que el Fiscal pidió 6 años de cárcel por sacar el cuadro de España contraviniendo la prohibición expresa de Patrimonio en su barco Adix cuyo decomiso junto con el Picasso solicitó la Abogacía del Estado.

Posteriormente al escándalo protagonizado por Jaime Botín, se conoció el caso en el que se vio involucrada Paloma Botín, hermana de Ana Patricia, y su marido Ricardo Gómez-Acebo Calparsoro, por la compra de una escultura ibérica del siglo VI a.C. que presuntamente fue expoliada al Patrimonio Histórico Nacional.

Según los datos de la operación, Paloma Botín habría adquirido la escultura ibera a unos anticuarios barceloneses el 28 de junio por un importe cercano a 1,5 millones de euros.

Paloma Botín es licenciada en Historia del Arte por el Wellesley College, Massachusetts (1985), coordinadora de la primera subasta de Arte Contemporáneo Soviético de Sotheby’s en Moscú (1988), voluntaria y asesora en la fundación IFAR, International Foundation for Art Research (Fundación Internacional para la Investigación del Arte) de Nueva York (1990-92), directora del Departamento de Arte para Nordstern Fine Art Insurance y Axa Art (1992-93). En la actualidad es fundadora y propietaria de Es Arte Deleitosa SL, empresa especializada en asesoría y seguros de arte, miembro del Consejo Internacional del Museum of Modern Art (MOMA) de Nueva York (desde 2004), forma parte del Patronato del Museum for African Art de Nueva York (desde 2009) así como del Consejo Asesor Global, Babson College, Wellesley (Massachusetts EE.UU), realizó el Works of Art Course de Sotheby’s en Londres (1985-1986) y es vocal de la Fundación Botín.

Con un currículum de este calibre es muy difícil que Paloma Botín y su marido pudieran haber sido engañados por los vendedores. ¿Conocían la hermana de la presidenta del Santander y su esposo que el origen de esa escultura no era lícito? El matrimonio aportó a las autoridades documentación entre la que se encontraban facturas e informes sobre supuestas restauraciones y análisis químicos para demostrar su desconocimiento.

Esta es la relación de la familia Botín y del Santander con el mundo del arte, algo que se ha acrecentado en los últimos días con el escándalo del cuadro de Goya que vendió Esperanza Aguirre a Villar Mir y que, es muy posible, ha pasado a incrementar los activos artísticos de la entidad cántabra.