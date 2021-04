El líder de Más País, Íñigo Errejón ha rechazado el incentivo para retrasar la jubilación que ha planteado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. “No sé si es globo sonda, pero no lo compartimos. Tenemos un problema en el mercado laboral: A las personas mayores no se les deja salir y a las jóvenes no se les deja entrar. No entiendo la obsesión por retrasar la jubilación”, ha señalado Errejón en una entrevista en La Hora de la 1.

Liberalización de las patentes de la vacunas

Sobre la liberalización de las patentes de la vacunas, ha asegurado que sería bueno para poder “vacunar más rápido” y vacunar a más población. “El reto de la vacunación es un reto al que tenemos que enfrentarnos de manera democrática. (…) Si solo nos vacunamos uno, no nos salvamos”, ha explicado.

Elecciones a la Comunidad de Madrid

En cuanto a las elecciones a la Comunidad de Madrid del 4M, ha pedido a la candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, que “no insulte si no está de acuerdo con algo”. Ha atribuido la subida de Ayuso en las encuestas a que «se ha merendado a su socio”, en referencia a Ciudadanos, que quienes ha dicho que “han jugado con un fuego que les ha empezado a quemar a ellos”.

Si se multiplica la participación, habrá cambio político

Sobre la desmovilización en la izquierda, Errejón ha afirmado que es algo que ha ido aumentando en los últimos años, pues “cada vez más en más barrios tienen la sensación de que no cuentan”, pero se ha mostrado convencido de que “si se multiplica la participación, habrá cambio político”.

Errejón reconoce una desmovilización de la izquierda que se ha ido cronificando. “Cada vez más la gente que vive en los pueblos donde las cosas son más difíciles tienen la sensación de que no cuentan, para qué voy a hacer el esfuerzo. Los de Parla, Usera, Humanes… tienen la sensación de que no cuentan”, ha afirmado.

Errejón, vaticina que “si se multiplica la participación en Usera y Villaverde” el 4-M “hay cambio político en Madrid”.

Pin parental

Sobre la propuesta de Más Madrid para eliminar el pin parental en la CAM: “La mayoría no (ha respondido), el PSOE mandó un acuse de recibo y Ayuso contestó más o menos de trámite diciendo que ella no lo ha puesto en marcha”.

El líder de Más País ha recordado que “es muy importante que la escuela siga siendo un lugar de retransmisión de valores cívicos, de respeto y de libertad. Y es muy importante que a un niño gay le digan que no está enfermo. Si cambiamos de eso a que los homófobos puedan decir que están enfermos, mucha gente sufriría”, dice Errejón sobre el llamado pin parental y la posibilidad de que se instale en Madrid si Vox llega al Gobierno regional.

Para Ayuso la prioridad no ha sido la salud de los madrileños

Más Madrid propone multiplicar por dos los psicólogos en la salud madrileña

Errejón propone multiplicar por dos las plazas de psicólogos en la Sanidad de la Comunidad de Madrid. “En Madrid hay 4 por cada 100.000 habitantes, cuando la media de la UE con 10”, ha dicho.