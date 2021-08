El BCE certificó que el Popular era solvente y líquido un día antes de la resolución

- Publicidad-

Luis María Linde, ex gobernador del Banco de España, afirmó a Mario Draghi, entonces presidente del Banco Central Europeo (BCE) y actual primer ministro de Italia, en una comunicación a la que Diario16 ha tenido acceso, que tanto el MUR, la JUR, el FROB y la Comisión Europea estaban informados de la situación solvente y líquida del Banco Popular.

Por tanto, el exgobernador señaló, sin querer, la responsabilidad directa de quienes asistieron a la reunión del día 3 de junio de 2017 en la que se determinó el cronograma de la resolución de la sexta entidad financiera de España y en la que se decidió arruinar a más de 1,2 millones de personas, es decir, la JUR, el FROB y Emilio Saracho.

Luis María Linde, por tanto, señaló de manera inconsciente al Banco Central Europeo (BCE) quiénes fueron los presuntos responsables de la situación en la que se encontraba el Banco Popular 24 horas antes de la declaración de inviabilidad y de la posterior resolución que tuvo como consecuencia más cruel la ruina de más de 1,2 millones de personas.

En concreto, el día 5 de junio de 2017, en uno de los peores días de fuga de depósitos, Linde informó a Draghi que el Popular, que acababa de solicitar una línea de emergencia de liquidez, era, aun así, solvente y líquido. Ese día, apenas 24 horas antes de que Emilio Saracho comunicara la inviabilidad siguiendo las instrucciones del despacho de abogados de cabecera del Santander, instituciones, organismos y empresas públicas retiraron miles de millones de euros en depósitos.

Sin embargo, a pesar de esto, el Banco Central Europeo remitió al Banco de España una valoración positiva de la situación de liquidez y de solvencia del Popular y que, por tanto, se había procedido a conceder la ELA.

Hay que recordar que el Popular pudo acceder hasta a 9.500 millones de euros, algo que no ocurrió porque no se presentaron la totalidad de las garantías, como reconoció Javier Alonso, ex subgobernador del Banco de España sólo unos días después de la resolución.

En concreto, Linde comunicó a Draghi lo siguiente: «Hemos solicitado y recibido una declaración positiva de la autoridad de supervisión del BCE, responsable de la supervisión microprudencial del banco, de su solvencia para el propósito de recibir ELA y su posición de liquidez. No se esperan consecuencias transfronterizas significativas de la situación del banco. Sin embargo, el banco se considera de importancia sistémica para el sistema bancario español». Por tanto, según estas palabras, ni siquiera el Banco de España esperaba que al día siguiente Emilio Saracho declarara la inviabilidad, a pesar de que dejó preparado un documento el día 6 de junio aprobando la venta por un euro al Santander.