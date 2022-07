Caso Popular: el Banco de España comunicó al FROB la inviabilidad media hora antes de la reunión del Consejo

- Publicidad-

Hace más de 3 años, Diario16 publicó en exclusiva cómo el Banco de España aprobó la venta de Banco Popular al Santander por un euro el día 6 de junio de 2017, es decir, un día antes de la resolución y de la subasta. Así quedó recogido en el registro de entrada:

Diario16 ha tenido acceso a una serie de correos cruzados entre el Banco de España y el FROB durante las primeras horas de la tarde del mismo día 6 de junio de 2017. Uno de esos correos, remitido por el supervisor español a las 16.27 horas, es muy claro al afirmar, con una sola palabra, la decisión que se iba a tomar respecto al Banco Popular: «FOLTF», es decir, el estado fail or likely to fail que es obligatorio que el Banco Central Europeo (BCE) declare para que se inicie la resolución de una entidad bancaria de la Eurozona.

Es sorprendente, nuevamente, cómo desde los organismos económicos, tanto españoles como europeos, ya tenían clara cuál era la decisión que se iba a adoptar cuando ni siquiera se había reunido aún el Consejo de Administración del Popular. En concreto, ese encuentro estaba convocado para las 17 horas del 6 de junio de 2017:

El FROB estaba muy pendiente de esa información

A las 15.06 horas del 6 de junio de 2017 se inició otro cruce de correos entre el FROB y el Banco de España, en el que ya se pidió directamente que se adelantara la información acerca de si Banco Popular iba a ser declarado inviable o no.

«Dime en cuanto sepas si se dispara o no FOLTF», escribió el representante del FROB, a lo que inmediatamente se respondió desde el Banco de España «Ok». Ahí se produjo un silencio que fue roto por un nuevo correo del FROB a las 15.55: «¿Novedades?». A las 16.27 obtuvo la respuesta.

Aquí está una de las claves que explican todo lo que sucedió posteriormente en el Edificio Beatriz, sede de Banco Popular, las presiones, las amenazas y las mentiras de Saracho y de los abogados de Uría y Menéndez para que los consejeros aprobaran el envío de la carta al BCE y se declarara oficialmente el estado FOLTF y se pudiese iniciar la resolución.

La decisión del Consejo del Popular

¿Qué hubiera pasado si los consejeros no hubiesen aprobado el envío de esa carta en la que se declaraba la inviabilidad? La decisión de declarar el estado FOLTF estaba tomada antes de la reunión del Consejo. ¿Habrían intervenido al Popular en contra de la decisión del máximo órgano de gobierno de la entidad?

Por otro lado, que el Banco de España supiera ya de antemano la decisión que iba a tomar el Consejo confirma la información contenida en el acta notarial de Jaime Ruiz Sacristán, donde se indica claramente que en la reunión del Consejo de Administración celebrada el día 6 de junio de 2017, participaron dos abogados del despacho de cabecera del Banco Santander que presentaron al Consejo una carta pre-redactada dirigida al Banco Central Europeo en la que se declaraba la inviabilidad del Popular. Es decir, el exconsejero revela que la decisión de declarar el estado FOLTF (fail or likely to fail), fundamental para poder iniciar la resolución, estaba adoptada sin contar con el Consejo de Administración. Esto queda confirmado con el correo del Banco de España.

Ruiz Sacristán indica en el acta notarial que «lo único que el Consejo aprobó (ante las reiteradas advertencias de los abogados externos asistentes a la reunión de potenciales responsabilidades en las que podían incurrir los consejeros) fue dirigir al Banco Central Europeo la carta en inglés previamente leída por el secretario Sr. Hervada. Es más, ni los abogados externos presentes en la reunión, ni el presidente o el secretario del Consejo de Administración explicaron, advirtieron o aclararon a los Sres. consejeros el impacto o los efectos que la carta dirigida al Banco Central Europeo podían tener, más allá de constituirse como una mera notificación formal advirtiendo problemas de liquidez».

En consecuencia, el hecho de que Saracho, los abogados de Uría y el secretario del Consejo afirmaran que esa carta no era más que una notificación fue un engaño que provocó que unas horas más tarde el Popular fuera resuelto y vendido al Santander por un euro provocando la ruina de más de 1,2 millones de personas.