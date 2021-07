Saracho afirmó 2 días antes de declarar la inviabilidad que no había urgencia en vender WiZink

- Publicidad-

El día 4 de junio de 2017, dos días antes de que Emilio Saracho declarara la inviabilidad de Banco Popular, el entonces presidente de la entidad recibió a las 18 horas un correo electrónico remitido por Rick J. Noel, socio y codirector de Servicios Financieros de Värde, en el que se adjuntaba la oferta por el 49% de la participación del Popular en WiZink. En concreto eran 1.200 millones de euros: un pago inicial de 1.029 millones y 171 millones en pagos diferidos.

Diario16 ha tenido acceso a este correo y a la sucesión posterior que se dio entre Emilio Saracho y el secretario general técnico, Miguel Ángel Moral.

En la comunicación de Noel, se indica, un hecho muy importante y es que ya se habían iniciado conversaciones en los días anteriores a la remisión de la oferta y que ésta estaba redactada en base a los resultados de esas negociaciones previas. «Se adjunta una indicación revisada que cubre el interés de Värde en adquirir la participación del 49% del banco en WiZink. Esperamos que esto le resulte constructivo ya que nos propusimos abordar los problemas que identificaron en nuestra negociación el jueves pasado», afirma el correo de Rick J. Noel.

Dos horas después de recibir el correo de Värde, a las 19.58 horas, Emilio Saracho lo reenvió con la siguiente indicación: «Revisemos los condicionantes. Y tomamos una decisión».

A este correo respondió el secretario general técnico como habría hecho cualquier directivo de un banco al que se le había abierto 24 horas un proceso de resolución: «Lo revisamos con urgencia y comentamos».

Sin embargo, la respuesta de Emilio Saracho fue demoledora: «No tengas urgencia. Esta va a llevar tiempo. La de USA en cambio podemos apretarla any time». ¿Cómo es posible que el presidente de un banco con problemas de liquidez, con un ataque constante en los mercados, afirma que no hay urgencia a la hora de vender un activo que le iba a reportar 1.200 millones de euros?

Por otro lado, la oferta recibida por Emilio Saracho señalaba un hecho muy importante: Värde había intentado iniciar las negociaciones el 28 de abril de 2017.

Proceso de resolución

Cuando Emilio Saracho recibió ese correo electrónico, Arcano-Jefferies, el asesor externo del FROB, ya había informado a las principales entidades financieras españoles de que Banco Popular iba a ser resuelto. Sin embargo, ese procedimiento de resolución podría haber sido paralizado si Saracho hubiera informado al mercado que Popular estaba negociando la venta de WiZink con Värde y de TotalBank con el chileno BCI.

El hecho de que se hubiese notificado que se estaban negociando esas ventas de activos habrían frenado parcialmente las retiradas de depósitos del día 5 de junio de 2017 y los incrementos de la ratio de capital y de liquidez habrían colocado al Popular en otra situación muy diferente. Sin embargo, Saracho dijo que no era urgente, tal vez porque lo urgente para él era la resolución.