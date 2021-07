Carmen Calvo: «Me voy dispuesta a hacer por mi país lo que haga falta»

- Publicidad-

Carmen Calvo ha traspasado la cartera del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática a Félix Bolaños en un clima de colaboración y amistad en el que la ya ex vicepresidenta primera del Gobierno ha dejado claro que se va tranquila y «dispuesta a hacer por mi país lo que haga falta».

Así será, y hasta conocer su nuevo destino, desde el escaño del Congreso que mantiene según ha podio saber Diario16.

Asegura que éste es «el traspaso más amorosa de la política española».

Carmen Calvo traspasa la cartera de Presidencia a Félix Bolaños.

Gran ovación en la despedida de Carmen Calvo

Carmen Calvo que ha recibido en su despedida del Gobierno una gran ovación, ha asegurado en su intervención que se marcha «desde una inmensa sensación de haber cumplido con mi deber, con mi deber con mi país, y con el agradecimiento infinito al presidente Sánchez por haber depositado en mí la posibilidad de vivir un extraordinario aprendizaje, que no ha sido solo político, sino también humano».

La ex ministra feminista ha querido recordar a su equipo y para ello ha explicado que «tengo que agradecer el trabajo extraordinario de todos los equipos, de todos los ministerios», dice Calvo, que ha querido nombrar a los trabajadores por el nombre de pila.

Además, se ha referido a su sustituto, «Félix, ministro, este es el traspaso más amoroso de la política española, tengo que decirlo con toda claridad. El ministro Bolaños es un amigo. Las amistades se forjan en los momentos particularmente duros. Han sido muchas horas codo a codo, mirada a mirada, teléfono a teléfono», sigue Calvo, que se deshace en elogios hace Bolaños y le dice que tiene que seguir adelante «un tesoro», en referencia a la ley de Memoria Democrática. «El presidente deja este ministerio en las mejores manos, y yo me voy agradecida y tranquila», añade.

Asegura también Calvo que todos los miembros de su equipo «han puesto todo en la mejor de las aptitudes con la mayor de las fortalezas cuando España más nos necesitaba».

También ha dejado Bolaños su particular mensaje a Iván Redondo, que pidió este ministerio de Presidencia a Pedro Sánchez. Así, afirma que «estas cosas (los ministerios) no se pueden pedir ni se deben rechazar».

Intervención de Bolaños

Tras un sentido abrazo entre Calvo Bolaños, el nuevo ministro ha explicado con ironía que en los últimos tiempos «la de veces que me he alegrado de no ser ministro».

tras recibir la cartera de Carmen Calvo, hasta este lunes vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática: «Es un honor compartir Gobierno con todos vosotros y lo que estamos haciendo merece la pena», dice.

«Espero estar a la altura de lo que se espera y espero estar a la altura de los ciudadanos, que es quienes más lo necesitan», sigue Bolaños, que le dedica unas palabras de cariño y amistad a Calvo: «Eres una gran persona, que es lo más importante».

«Ahora somos el Gobierno de la recuperación, y es una recuperación que va a ser justa en la que no se va a dejar a nadie atrás. Vamos a conseguir grandes cifras económicas en los próximos años. Ese es el reto que tiene el Gobierno. No dejar a nadie atrás, recuperar la economía, recuperar nuestra vida, que podamos vivir por fin sin mascarillas y que recuperemos lo que antes no tomábamos en consideración muchas veces, que es tener una vida digna y una vida plena», añade Bolaños.