Día 6 de junio de 2017. Emilio Saracho expone ante el Consejo de Administración del Banco Popular las razones por las que hay que declarar a la entidad inviable. En ningún momento, se habló de insolvencia porque el banco era solvente cuando fue resuelto. Sus cuentas ofrecían una imagen fiel de la realidad de la entidad, tal y como quedó demostrado con los test de estrés del BCE de 2016 que fueron superados sin problema incluso sin contar con los 2.500 millones de la ampliación de capital.

La solvencia de un banco es un hecho contable, no da pie a la opinión o la interpretación. Este hecho fue refrendado tanto por la JUR, como por el BCE, el Banco de España, la CNMV o Deloitte. Es más, la propia Junta Única de Resolución indicaba que no había ningún motivo para retirar la licencia bancaria al Popular para seguir operando ya que no infringía ninguno de los límites legales exigibles de solvencia, recalcando que cumpliría con los niveles de capital hasta el año 2019.

Sin embargo, Saracho consiguió que se enviara la carta en una reunión del Consejo que fue tensa y en la que se vivieron escenas de amenazas directas a los consejeros, según se comprueba en el acta notarial del exconsejero Jaime Ruiz Sacristán. En ese documento se indica que «lo único que el Consejo aprobó (ante las reiteradas advertencias de los abogados externos asistentes a la reunión de potenciales responsabilidades en las que podían incurrir los consejeros) fue dirigir al BCE la carta en inglés previamente leída por el secretario Sr. Hervada. Es más, ni los abogados externos presentes en la reunión, ni el presidente o el secretario del Consejo de Administración explicaron, advirtieron o aclararon a los Sres. consejeros el impacto o los efectos que la carta dirigida al Banco Central Europeo podían tener, más allá de constituirse como una mera notificación formal advirtiendo problemas de liquidez».

En consecuencia, el hecho de que Saracho, los abogados de Uría y el secretario del Consejo afirmaran que esa carta no era más que una notificación fue un engaño que provocó que unas horas más tarde el Popular fuera resuelto y vendido al Santander provocando la ruina de más de 1,2 millones de personas.

Por otro lado, en la misma acta notarial, para continuar con el engaño, se indica que se convocó a los consejeros a una nueva reunión del Consejo para el día 7 de junio a las 7 de la mañana, algo que Saracho sabía perfectamente que no se iba a celebrar, puesto que él tenía conocimiento de que, para esa hora, el Popular ya estaría en manos del Santander ya que así estaba estipulado en el cronograma aprobado en la reunión del día 3 de junio en el que se inició el proceso de resolución del banco.

El verdadero problema fue la crisis de liquidez que se generó en el segundo trimestre, es decir, durante la época de Emilio Saracho y en esa crisis fue fundamental la participación, directa o indirecta, de instituciones u organismos públicos que en apenas cinco días retiraron sus depósitos del Banco Popular.

Según el acta parcial del Consejo de Administración del Popular del 6 de junio de 2017, Saracho afirmó que se estaba incumpliendo la ratio de liquidez LCR:

Sin embargo, el día 31 de mayo esa ratio era del 74,4%. En apenas una semana pasó al 24% y en eso tuvo mucho que ver la salida masiva de depósitos de las instituciones, organismos y empresas públicas. Diario16 publicó en exclusiva las órdenes de transferencia que se recibieron en el banco el día 5 de junio por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social. Pero no fue la única administración pública que vació sus cuentas y quebró la liquidez del Popular:

Documento en poder de la Audiencia Nacional de la salidas de depósitos de instituciones y empresas públicas

La realidad es que ese pequeño incumplimiento de la ratio LCR a 31 de mayo no era suficiente para llevar al Banco Popular a una situación de resolución y las salidas de casi 11.000 millones de euros en seis días fueron las que forzaron el escenario para que así fuera. Veámoslo en el siguiente gráfico:

La Administración del Estado (nacional, autonómica y local) colaboró, directa o indirectamente, con su retirada de dinero a justificar la resolución que se había determinado el día 3 de junio. La Seguridad Social no retiró el dinero para no perderlo, puesto que hubiera perdido mucho más con la destrucción de empleo que habría supuesto la liquidación. Además, el Tesoro Público y los bancos hubiesen tenido que hacer frente a 33.000 millones de euros que son los depósitos que estaban protegidos en el Fondo de Garantía de Depósitos.

Un banco sistémico, como lo era el Popular, no puede ser liquidado en concurso de acreedores. O se rescata con dinero público o se resuelve. Antes de iniciar el proceso para desestabilizar el banco debe estar todo bien planificado ya que estamos hablando de unos activos próximos a los 150.000 millones de euros.

Hasta el 31 de mayo el Popular cumplía incluso con su ratio de liquidez. No había por qué resolverlo ni exponerlo a ningún riesgo ya que cumplía con todas las exigencias regulatorias sin ningún tipo de abusos por su calidad de Banco Sistémico Europeo.