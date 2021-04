Tal y como publicamos en Diario16, un grupo de afectados del Banco Popular ha presentado una querella contra el actual vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, y 8 responsables de organismos públicos que retiraron depósitos de Banco Popular y provocaron la crisis de liquidez que es la única causa de la resolución. En concreto, la querella les acusa de la presunta comisión de los delitos de infidelidad la custodia de documentos y violación de secretos, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función, delitos relativos al mercado y a los consumidores, sustracción de cosa propia a su utilidad social o cultural, defraudación y estafa, tráfico de influencias y prevaricación. Todos estos presuntos delitos están relacionados con la supuesta utilización de información privilegiada a la hora de retirar depósitos que provocó la crisis de liquidez que llevó a Banco Popular a la resolución.

En la misma querella, además, se señalan aspectos que podrían ser claves para desentrañar el por qué de las acciones y decisiones que se adoptaron y que tuvieron una influencia directa en la situación por la que el Popular, una entidad solvente, terminó en un escenario de resolución.

Según se señala en la querella, «el móvil que llevó a tal defraudación puede vislumbrarse a partir del cálculo de las pérdidas encubiertas por Banco Santander en 2017. La aportación total de capital al Banco Santander durante 2017 puede obtenerse sumando la aportación de patrimonio neto de Banco Popular, la ampliación de capital efectuada enjulio de 2017 y las ganancias procedentes de actividades continuadas. Además, la absorción de Banco Popular fue la excusa perfecta para justificar esta emisión de acciones».

En el escrito se presenta la siguiente tabla de cantidades:

A pesar de estas cifras, en el ejercicio 2017 el patrimonio neto de Banco Santander sólo se incrementó en aumentó en 4.134 millones de euros, tal y como la propia entidad cántabra dejó reflejado en el informe anual de 2017:

«Ello implica unas pérdidas encubiertas de 24.539 millones de euros que no han sido publicitadas y que se han ocultado a los accionistas y tenedores de renta fija de Banco Santander. […] Lo que sí es objeto de esta querella es que estas pérdidas, que ya se estaban fraguando cuando se resolvió Banco Popular, fueron muy probablemente un fuerte móvil para que directivos de Banco Santander en connivencia con directivos de instituciones públicas diseñaran y ejecutaran la operación de colapso de Banco Popular que llevó a su resolución. En esta operación se cometieron los delitos de defraudación y manipulación de los mercados y de alteración de los precios de las acciones. El propio Banco Santander todavía reconoce a Banco Popular’ a 31 de diciembre de 2017 (después de la resolución) un patrimonio neto de 7.927 millones de euros, a pesar de la reducción de activos asociada a la retirada de depósitos, según consta en la página 24 del informe del cuarto trimestre de 2017 de Banco Santander. La operación de absorción de Banco Popular no es otra cosa que parasitismo financiero, pues han sido los accionistas y tenedores de bonos de Banco Popular los que han tenido que asumir las pérdidas multimillonarias de Banco Santander en 2017, cuando deberían asumirlas los accionistas de Banco Santander, no sólo las pérdidas pasadas sino también las futuras», afirma la querella.