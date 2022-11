Ayuso ignora la crisis sanitaria que sufre en Madrid y se dedica a tirar balones fuera contra Sánchez

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha decidido ignorar la huelga indefinida de los médicos en atención primaria, con ataques furibundos contra Pedro Sánchez. Los facultativos han amenazado con abandonar la Comunidad de Madrid.

Ayuso ignora la crisis sanitaria

En declaraciones de la lideresa populista y popular de la Comunidad de Madrid en el VII Aniversario de Madrid Foro Empresarial, ha decidido tirar para adelante y actuar como si fuera Rajoy, dejando pudrirse los problemas, en este caso la sanidad pública.

Según Ayuso, “antes de que finalice el año, bajo la alfombra de la Navidad, la economía madrileña va a sufrir otro duro golpe gratuito por parte del Gobierno, algo que no le hacía falta porque literalmente es rico”. Según la populista, los madrileños nadamos en bañeras llenas de dinero, mientras los bancos de alimentos están desbordados de peticiones y las clases medias y sus votantes, hacen cuentas para ahorrar al comprar fruta.

Madrid ciudad de ricos, llena de pobres

Tanta impudicia va a llevar a muchos ciudadanos al centro de salud por falta de vitamina C. Y cuando se acerquen, si les dan cita antes de empeorar, se encontrarán un servicio de atención primaria precarizada y mal gestionada.

Ayuso tira balones fuera acusando al Gobierno a costa del impuesto de patrimonio, “que llaman de solidaridad o de ricos como si quienes más tienen no pagasen más. Y para seguir fomentando ese mantra de la desigualdad con la que alimentar tensión social”, ha espetado. Y lo más grave no es que está mintiendo, si no que se lo está creyendo.

Ayuso y las noticias falsas

Y continua con las noticias falsas al afirmar que “la Comunidad de Madrid perderá parte de su autonomía fiscal, lo que es un derecho constitucional”.

Y para rematarlo afirma que “una decisión política tan equivocada y arbitraria como esta tiene consecuencias devastadoras para las familias, para los autónomos y para las empresas, que son el verdadero pulmón económico y social de la Comunidad de Madrid y de España”.

Esta afirmación no se sostiene con ninguna cifra estadística. Por varias razones: Los más ricos que declaran en España por el impuesto sobre el patrimonio residen en Madrid. Según los últimos datos publicados por la Agencia Tributaria, correspondientes al año 2020, la fortuna media de los madrileños que declararon por este tributo se situó en los 10,3 millones de euros, casi tres veces más que el patrimonio medio del conjunto de los contribuyentes afectados por este gravamen, que rondó los 3,5 millones de euros, en el resto de España.

Este liderazgo de Madrid se explica en parte por el diseño del impuesto, ya que con diferentes fórmulas las regiones pueden conservar o atraer a las grandes fortunas a sus jurisdicciones. Pero con el impuesto de solidaridad esto se ha acabado.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y el consejero de Hacienda, Fernández Lasquetty

Los ricos no tienen necesidad de sanidad pública

Pero estas personas ricas no tienen necesidad de sanidad pública. Se pagan la privada y les atienden rápido.

Es más, ni un solo autónomo se va a ver afectado por este tipo de gravamen, ni las empresas van a despedir a ningún trabajador o trabajadora. Según Ayuso, “con esta decisión habrá menos empresas, menos crecimiento y más paro. ¿Acaso esto va a producir un solo puesto de trabajo o a este impuesto va a contribuir a la creación de una sola empresa? Entonces, ¿a qué viene?“

Ataques a los Presupuestos Generales del Estado, a Irene Montero, a la Ley del Si es Si. A todo lo que huela o recuerde a Sánchez, pero ni una palabra de la crisis sanitaria. La que afecta los ciudadanos, a nuestros mayores, a nuestros niños y niñas. En definitiva, rechaza ampliar el Presupuestos madrileños para atraer más médicos a la región.

Ayuso no quiere ampliar el Presupuesto para contratar más médicos

Las negociaciones entre la Comunidad de Madrid y los médicos de familia y pediatras en huelga han entrado en barrena por la negativa furibunda del privatizador consejero de Hacienda, Lasquetty.

Han denunciado que la Consejería de Sanidad está intervenida por Javier Fernández Lasquetty, el privatizador que tuvo que dimitir de consejero de Sanidad, cuando la Marea Blanca salió a la calle para defender la sanidad pública.

Ahora, Lasquetty y Ayuso se niegan a ampliar el presupuesto para la Atención Primaria. El comité de huelga dio un portazo al comprobar que la propuesta de la Consejería de Sanidad para mejorar las condiciones de los profesionales no venía acompañada de un mayor presupuesto.

Los sanitarios están hartos

Los médicos, pediatras, enfermeros, fisioterapeutas, sanitarios, celadores y demás trabajadores y trabajadoras de la sanidad pública, no pueden olvidar las reiteradas promesas incumplidas por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Pero ahora le han perdido el miedo y han dado un paso al frente. Se sienten “fuertes” y piden garantías de que el plan vaya a cumplirse. Eso solo pasará si se amplía la partida presupuestaria en las cuentas de 2023 que aún tienen que aprobarse.

La masiva manifestación del 13 de noviembre y las huelgas de los sanitarios, primero en las urgencias extrahospitalarias y ahora en la Atención Primaria, obligaron a la presidenta a comprometerse a mejorar las condiciones de los médicos tanto salarial como asistencialmente. Pretendía contratar a más profesionales, pero sin presupuesto es imposible.

Ayuso vuelve a despreciar a los médicos de atención primaria

Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a despreciar al sindicato de médicos convocante de la huelga en Atención Primaria (Amyts), al que acusa de no busca negociar y rechaza que se politice con la Sanidad. Lo más grave de todo esto, es que es ella la primera que está politizando la crisis de gestión sanitaria. Es inadmisible que se juegue con la muerte de un paciente en Arganda del Rey tras solicitar asistencia urgente al PAC sin médico. Es muy grave que se esté afirmando que es una noticia falsa, si murió en casa o no. Una infamia a la ciudadanía que se este jugando con la vida de los madrileños que viven en zonas rurales.

Ayuso en vez de solucionar el conflicto, derivado de su plan de privatización encubierta de la sanidad pública y de la mala gestión post pandemia, ataca a la oposición y a los medios con el fatal desenlace de un fallecido.

Más mentiras de Ayuso: No hubo en ningún momento un preacuerdo

La presidenta regional ha incidido en atacar el sindicato Amyts, convocante de la huelga indefinida de atención primaria que, según ella, “rompió de manera unilateral la semana pasada las negociaciones, cambiando de criterio”. Además, ha criticado que incluso “hayan cambiado de consejería en la que manifestarse”.

Hoy y mañana se concentran en la plaza de Chamberí, esa donde Almeida destrozó a martillazos la placa del presidente del Gobierno de la República, Largo Caballero. La sede de Hacienda y no la de Sanidad, porque el dinero lo administra el infame Lasquetty.

Ayuso remata la faena llevándose una cornada: “Creo que no buscan por tanto negociar si no sé… no sé cómo quieren hacer las cosas desde este sindicato. Yo lo respeto, pero creo que no es la solución”.

Solo faltaría que no lo respetase. La crisis continúa, ¿hasta cuándo?